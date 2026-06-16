La sovrapposizione tra vita fisica e digitale ha raggiunto un livello di sofisticazione tale da trasformarsi in un continuum inscindibile, ma questa evoluzione sta presentando un conto salatissimo alle nuove generazioni. Il mito del “nativo digitale”—l’idea che i nati nell’era di internet sviluppino automaticamente competenze superiori o una saggezza tecnologica innata—è ufficialmente crollato, lasciando spazio all’urgenza di un cambiamento radicale nelle famiglie e nelle scuole.

Dalla sbornia post-Covid all’era dell’IA in “Beta permanente”

La pandemia ha accelerato la digitalizzazione di servizi essenziali come l’istruzione, il commercio e i servizi bancari, ma ha anche segnato la fine dell’ingenuità collettiva. Gli utenti hanno sviluppato un forte spirito critico verso le fake news e le dinamiche tossiche dei social network, stabilizzando il tempo speso davanti agli schermi anche per ovvi limiti biologici.

Il vero elemento di rottura attuale è l’irruzione dell’intelligenza artificiale generativa. Strumenti come ChatGPT vengono utilizzati su scala globale pur essendo, a tutti gli effetti, prodotti in fase beta di cui ignoriamo i reali pericoli a lungo termine. Affidarsi ciecamente a modelli linguistici controllati da pochissime multinazionali tech, o delegare decisioni cruciali ad “agenti personali” digitali, espone la società a rischi di privacy e manipolazione senza precedenti.

Potrebbe interessarti anche:

Il crollo del mito dei nativi digitali e il sequestro dell’attenzione

La preoccupazione principale degli esperti si concentra sui giovani, la base della società del futuro. L’evidenza smentisce il fatto che stringere uno smartphone tra le mani garantisca competenze differenziali; al contrario, senza un controllo parentale e una guida educativa, si assiste a una totale vulnerabilità psicologica.

Il filosofo Byung-Chul Han ha descritto questo fenomeno come un vero e proprio “sequestro dell’attenzione”. I dispositivi e le piattaforme attuali sono progettati per creare dipendenza, frammentando la capacità di concentrazione profonda. Chi è cresciuto in un mondo analogico possiede gli anticorpi per riconoscere il confine, ma per i più giovani la capacità di praticare la disconnessione cosciente è diventata un’emergenza educativa non più rimandabile.

Cosa cambia in Italia: scuola, famiglie e l’ombra dell’AI Act

Per il pubblico italiano, questa transizione tocca corde sensibilissime legate al sistema scolastico e al digital divide. In un Paese strutturalmente in ritardo sulle competenze digitali dei docenti e degli adulti, delegare l’educazione tecnologica ai soli ragazzi è un errore strategico. I divieti parziali degli smartphone in classe non bastano più se non vengono accompagnati da un ripensamento profondo della didattica, focalizzato sull’insegnamento del pensiero critico e della protezione dei dati personali.

La normativa europea: L’Unione Europea sta provando a porre un freno a questa deriva attraverso l’implementazione dell’AI Act, il regolamento volto a normare gli algoritmi e i sistemi di intelligenza artificiale. Tuttavia, la legge non può sostituire la responsabilità individuale: la vera “organizzazione digitale” parte dalla consapevolezza di adulti e genitori, i primi a dover dare l’esempio nell’uso dei dispositivi.

La via d’uscita non risiede nell’isolamento tecnologico o nei sogni falliti di universi paralleli come il metaverso, i cui dispositivi si sono rivelati troppo costosi e scomodi. Il futuro della vita digitale non sarà l’evasione dalla realtà, ma la conciliazione tra mondo fisico e strumenti virtuali. Solo ristabilendo questo equilibrio l’umanità potrà sfruttare le potenzialità dell’IA senza diventarne schiava.