Mentre la Silicon Valley spinge l’acceleratore sull’intelligenza artificiale, c’è chi ha deciso di dichiarare guerra aperta al digitale, puntando su un bagnasciuga e un pizzico di sana provocazione. Polaroid ha inaugurato la sua nuova campagna estiva globale con un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: l’estate vera è quella offline, lontana dai server che stanno surriscaldando il pianeta.

La provocazione di Coney Island contro i giganti dell’IA

Il cuore della nuova campagna “The Best of Summer Is Analog” è un enorme cartellone pubblicitario apparso sulla spiaggia di Coney Island, a New York. La frase stampata sopra è una frecciata diretta all’industria tecnologica: “Andate a fare un tuffo in acqua prima che i data center se la bevano tutta”.

Il riferimento non è affatto casuale. Il brand della fotografia istantanea ha preso di mira l’enorme consumo idrico ed energetico richiesto per raffreddare i supercomputer che muovono le intelligenze artificiali generative. Per promuovere la nuova fotocamera tascabile Polaroid Go Generation 3, l’azienda ha scelto di non parlare di pixel o specifiche tecniche, ma di ecologia e vita reale.

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La campagna, curata direttamente dal team interno di Polaroid, non si ferma a New York ma toccherà mercati globali come il Regno Unito e la Corea del Sud. Lo stile riprende il successo della scorsa estate, quando il brand vinse il premio come miglior campagna Out-of-Home agli Ad Age Creativity Awards.

I nuovi slogan utilizzano l’ironia per scardinare le nostre abitudini digitali più tossiche. Tra i testi scelti per i poster spiccano frasi come “Non ci si può abbronzare con la luce blu”, “Balla come se nessuno stesse registrando” e il sarcastico “Che giornata splendida per fissare vari schermi per ore e ore”. L’obiettivo è chiaro: posizionare la fotografia istantanea come l’unico vero antidoto alla dipendenza da smartphone.

Perché il messaggio di Polaroid tocca da vicino anche l’Italia

Anche se il cartellone più provocatorio si trova oltreoceano, il tema sollevato da Polaroid è incredibilmente caldo anche in Italia. Il nostro Paese sta vivendo una transizione digitale accelerata, con la costruzione di nuovi e imponenti data center in diverse regioni, specialmente in Lombardia.

Il dibattito sulla sostenibilità ambientale di queste infrastrutture, unito al desiderio sempre più diffuso tra i giovani italiani di fare “digital detox” (disintossicazione digitale), rende la provocazione di Polaroid estremamente attuale. La Gen Z italiana sta riscoprendo i vinili, le cassette e, appunto, le fotocamere analogiche, proprio per sfuggire all’algoritmo e ritrovare una dimensione palpabile dei propri ricordi.