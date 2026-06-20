Se ti stai tuffando nelle avventure di Deku e dei ragazzi della 1-A, ti sarai sicuramente chiesto: i film di My Hero Academia sono canonici? La risposta breve è sì, i film di My Hero Academia sono considerati canonici, ma con una precisione importante: sono storie autoconclusive (filler-canoniche) ideate per non stravolgere la trama principale della serie TV o del manga.

Il creatore dell’opera, Kohei Horikoshi, ha supervisionato direttamente la produzione dei lungometraggi, inserendo dettagli, legami e personaggi che si collegano ufficialmente al filone principale. Questo significa che gli eventi dei film sono realmente accaduti nell’universo di My Hero Academia, anche se la serie principale tende a non menzionarli quasi mai per permettere a chi non ha visto i film di seguire la storia senza buchi di trama.

In questa guida definitiva faremo chiarezza su dove si collocano i film nella timeline ufficiale, qual è l’ordine di visione perfetto e risponderemo a tutti i tuoi dubbi.

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La timeline spiegata: perché i film sono canonici?

Per capire l’ufficialità dei film, basta guardare il coinvolgimento di Horikoshi. Ad esempio, il villain del primo film, Wolfram, ha legami con il passato di All Might che arricchiscono la lore della serie. Nel secondo film, alcuni elementi legati al potere del One For All erano stati originariamente pensati dal mangaka come un possibile finale della serie stessa. Nel terzo, l’organizzazione Humarise opera su scala globale, mostrando come il fenomeno dei Quirk venga percepito nel resto del mondo oltre il Giappone. Nel quarto film, You’re Next, l’impatto del ritiro di All Might fa da colonna portante all’intera narrazione.

Pur essendo canonici, non sono fondamentali per comprendere la trama principale: puoi vederli come dei grandiosi “episodi speciali” ad alto budget.

Ordine cronologico di visione (Serie TV + Film)

Per godersi al massimo l’evoluzione dei poteri di Deku e il legame tra i personaggi, l’ideale è inserire i film esattamente nel momento in cui si svolgono a livello temporale.

Ecco la tabella dettagliata con la timeline ufficiale che unisce le stagioni dell’anime e i lungometraggi.

Posizione Cronologica Contenuto Note sulla Lore e Collocazione 1 Stagione 1 Introduzione di Deku, All Might e della U.A. High School. 2 Stagione 2 (Episodi 1-20) Esame di ammissione e Festival dello Sport della U.A. 3 Stagione 2 (Episodi 21-25) Arco dello scontro con Hero Killer: Stain e gli esami di fine primo trimestre. 4 Film 1: Two Heroes (2018) Si svolge durante le vacanze estive, subito prima del campo di addestramento nei boschi. 5 Stagione 3 (Episodi 1-14) Campo di addestramento, il rapimento di Bakugo e il ritiro di All Might. 6 Stagione 3 (Episodi 15-25) Esame per la Licenza Provvisoria da Eroe. 7 Stagione 4 Arco di Overhaul e il Festival Culturale della U.A. 8 Stagione 5 (Episodi 1-12) Allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B. 9 Film 2: Heroes Rising (2019) Si colloca idealmente durante un salto temporale del manga, subito dopo l’allenamento congiunto. 10 Stagione 5 (Episodi 13-25) L’agenzia di Endeavor e l’arco di My Villain Academia. 11 Film 3: World Heroes’ Mission (2021) Si svolge durante il tirocinio dei ragazzi presso l’agenzia di Endeavor. 12 Stagione 6 La Guerra di Liberazione del Paranormale e il periodo “Dark Deku”. 13 Stagione 7 (Episodi iniziali) Preparativi per la guerra finale. 14 Film 4: You’re Next (2024) Si colloca nella parentesi temporale appena prima dello scontro finale della Stagione 7. 15 Stagione 7 (Seconda parte) e successive Lo scontro finale decisivo per il destino del mondo.

Ordine di uscita dei film

Se invece preferisci guardare i film seguendo semplicemente l’anno in cui sono arrivati nelle sale cinematografiche (scelta consigliatissima se stai facendo un rewatch o se sei in pari con la serie), ecco l’ordine di uscita:

My Hero Academia: Two Heroes (2018) My Hero Academia: Heroes Rising (2019) My Hero Academia: World Heroes’ Mission (2021) My Hero Academia: You’re Next (2024)

Meglio guardarli in ordine cronologico o di uscita?

Il nostro consiglio per i neofiti è quello di seguire l’ordine di uscita solo se siete già in pari con la serie TV. Guardare i film nell’ordine in cui sono stati rilasciati evita il rischio di subire involontariamente piccoli spoiler visivi (come costumi aggiornati, nuove tecniche o la presenza di determinati personaggi) che la produzione anime dava già per scontati al momento del rilascio nelle sale.

Se invece state facendo una maratona da zero, seguire l’ordine cronologico inserendo i film tra le varie stagioni vi regalerà un’esperienza di narrazione fluida e incredibilmente immersiva.

⚠️ ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE E SULLA COLLOCAZIONE DI “YOU’RE NEXT” Il quarto capitolo cinematografico, My Hero Academia: You’re Next, si inserisce in un punto cruciale e delicatissimo della timeline. Gli eventi si svolgono subito dopo il collasso della società degli eroi visto nella Stagione 6 e durante i primi episodi della Stagione 7. Vediamo un Deku che ha recuperato le forze e una Classe 1-A unita, ma lo scenario mondiale è devastato. Il film introduce Dark Might, un villain che distorce l’eredità di All Might. Guardare questo film senza aver completato la sesta stagione vi rovinerà colpi di scena fondamentali legati al destino del Simbolo della Pace e all’evoluzione del potere di Shigaraki.

Dove si colloca l’ultimo film rispetto alla fine della serie?

L’ultimo film uscito, You’re Next, non si colloca dopo il finale definitivo dell’opera. Funge invece da ultimo, grandioso respiro prima della titanica battaglia finale che conclude l’intera saga di Kohei Horikoshi. I film servono ad ampliare il mondo di MHA, ma la vera conclusione della storia di Izuku Midoriya e Shigaraki Tomura viene narrata esclusivamente all’interno della serie principale e del manga.

FAQ – Domande Frequenti

Devo per forza vedere i film per capire la Stagione 7?

No. La trama orizzontale della serie TV è indipendente. Tuttavia, vedere i film ti permetterà di cogliere alcuni cammei e riferimenti visivi che appaiono durante le grandi battaglie finali dell’anime.

I personaggi dei film appaiono nel manga?

Sì. Personaggi nati nei film, come Melissa Shield (Two Heroes) o i reperti legati a World Heroes’ Mission, fanno delle brevi apparizioni nei capitoli finali del manga di Horikoshi, a ulteriore conferma della loro canonicità.

Dove posso guardare i film di My Hero Academia in streaming?

I diritti di streaming variano a seconda delle stagioni e delle piattaforme. In Italia, la serie principale è disponibile su Crunchyroll (e alcune stagioni doppiate su Netflix e Prime Video). I film vengono periodicamente inseriti nei cataloghi di Prime Video, Crunchyroll o sono disponibili per il noleggio digitale sulle principali piattaforme (Apple TV, Google Play).