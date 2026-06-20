Se ti stai chiedendo in che ordine guardare Jujutsu Kaisen, sei nel posto giusto. L’opera dark fantasy nata dal manga di Gege Akutami e animata magistralmente dallo studio MAPPA è diventata uno dei più grandi fenomeni globali degli ultimi anni. Tuttavia, tra stagioni della serie TV, un film prequel e continui salti temporali, è facile confondersi.

La risposta rapida per godersi al meglio la storia è seguire l’ordine di uscita nei cinema e in TV. Questo ti permette di scoprire il mondo degli stregoni esattamente come è stato concepito dall’autore.

Se invece preferisci seguire la linearità degli eventi storici, devi optare per l’ordine cronologico, partendo dal film prequel Jujutsu Kaisen 0. Di seguito analizziamo nel dettaglio entrambe le opzioni per aiutarti a scegliere la maratona perfetta.

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Ordine di uscita di Jujutsu Kaisen

L’ordine di uscita è la modalità di visione più consigliata per chi si approccia a questo universo per la prima volta. Guardare l’anime in questo modo garantisce il massimo impatto emotivo, poiché i colpi di scena e i misteri legati al passato dei personaggi (in particolare di Satoru Gojo) vengono svelati nel momento narrativo ideale.

Ecco la successione temporale delle release:

Jujutsu Kaisen – Stagione 1 (2020-2021): Introduce il protagonista Yuji Itadori, il Re delle Maledizioni Sukuna e le regole del mondo della stregoneria. (24 episodi) Jujutsu Kaisen 0 – Il film (2021): Un lungometraggio cinematografico antecedente alla prima stagione, focalizzato sul personaggio di Yuta Okkotsu. Jujutsu Kaisen – Stagione 2 (2023): Divisa in due archi narrativi fondamentali. I primi 5 episodi compongono l’Arco del passato di Gojo (Prematuro decesso), mentre i successivi 18 episodi coprono il devastante Arco del Incidente di Shibuya. (23 episodi totali)

Ordine cronologico di Jujutsu Kaisen

Se hai già visto l’anime e vuoi fare un rewatch, oppure se sei un purista della linearità temporale, l’ordine cronologico fa al caso tuo. In questo modo seguirai gli eventi nell’esatta sequenza in cui accadono nella timeline ufficiale della storia.

La cronologia degli eventi non coincide con la messa in onda a causa della seconda stagione, che si apre con un lungo flashback ambientato nel 2006, ben prima delle vicende della prima stagione.

Ecco la tabella riassuntiva per seguire la timeline corretta:

Tabella della timeline cronologica

Posizione Cronologica Titolo dell’Arco / Contenuto Anno di Ambientazione Dove Guardarlo 1 Stagione 2 – Episodi 1-5 (Arco del passato di Gojo) 2006 Crunchyroll 2 Jujutsu Kaisen 0 (Film Prequel) 2016-2017 Crunchyroll / Prime Video 3 Stagione 1 – Episodi 1-24 2018 (Giugno – Settembre) Crunchyroll 4 Stagione 2 – Episodi 6-23 (Arco dell’Incidente di Shibuya) 2018 (Ottobre) Crunchyroll

Meglio guardarli in ordine cronologico o di uscita?

Per una prima visione, l’ordine di uscita è nettamente superiore. Il motivo è legato alla struttura narrativa e alla caratterizzazione dei personaggi.

Iniziare direttamente con gli episodi del passato di Gojo (Stagione 2) o con il film Jujutsu Kaisen 0 rischia di farti perdere il fascino del mistero che circonda determinati poteri e legami. Ad esempio, l’enorme impatto emotivo del passato di Satoru Gojo e del suo rapporto con Suguru Geto si percepisce appieno solo dopo aver visto come i due interagiscono e si presentano nella prima stagione.

L’ordine cronologico è invece un’ottima opzione per un secondo rewatch, utile a comprendere meglio l’evoluzione psicologica dei “grandi vecchi” della serie prima dell’arrivo di Yuji Itadori.

Timeline spiegata: dove si colloca l’ultimo episodio?

ATTENZIONE SPOILER: Se non hai concluso la seconda stagione, salta questo paragrafo!

Il finale della seconda stagione di Jujutsu Kaisen (L’incidente di Shibuya) si colloca alla fine di ottobre del 2018 e rappresenta il punto di non ritorno per l’intera società degli stregoni.

Dopo la sigillatura di Satoru Gojo e la devastazione di Tokyo per mano di Sukuna e Kenjaku, l’equilibrio del mondo è distrutto. L’ultimo episodio si chiude con la revoca della sospensione della condanna a morte di Yuji Itadori e l’introduzione ravvicinata di Yuta Okkotsu (il protagonista del film Jujutsu Kaisen 0), incaricato ufficialmente di giustiziare Yuji. Questo finale unisce perfettamente la linea narrativa del film prequel con quella della serie principale, preparando il terreno per il futuro Culling Game (Il Girone mietitore).

Dove guardare Jujutsu Kaisen in streaming in Italia?

Attualmente, la piattaforma di riferimento per seguire l’intera saga di Jujutsu Kaisen in Italia è Crunchyroll.

Sulla piattaforma sono disponibili:

La prima stagione (sia in versione originale sottotitolata che con il doppiaggio italiano).

Il film Jujutsu Kaisen 0 (disponibile periodicamente anche su Prime Video).

La seconda stagione completa (sia sottotitolata che interamente doppiata in italiano).

FAQ – Domande Frequenti

Posso saltare il film Jujutsu Kaisen 0?

No, il film non è un filler. È canonico al 100% e introduce Yuta Okkotsu, un personaggio fondamentale per gli eventi successivi alla seconda stagione e per il futuro della serie.

Quanti episodi ha in totale Jujutsu Kaisen?

Al momento la serie TV conta 47 episodi totali (24 per la prima stagione e 23 per la seconda), a cui si aggiunge il film prequel.

La seconda stagione è disponibile in italiano?

Sì, la seconda stagione è stata interamente doppiata in italiano ed è disponibile sulla piattaforma di streaming Crunchyroll.

Ci sarà una terza stagione di Jujutsu Kaisen?

Sì, lo studio MAPPA ha ufficialmente annunciato la produzione del seguito, che叔 coprirà l’arco narrativo del Culling Game (Il Girone mietitore).