Se ti stai chiedendo in che ordine guardare Attack on Titan (L’Attacco dei Giganti), sei nel posto giusto. L’opera capolavoro di Hajime Isayama, trasposta in anime da Wit Studio e MAPPA, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo grazie a una trama fitta di misteri, colpi di scena e una lore stratificata. Tuttavia, tra quattro stagioni divise in più parti, episodi speciali (OAV) e film riassuntivi, orientarsi nella timeline di Shingeki no Kyojin può sembrare un’impresa titanica.

La risposta breve per godersi al meglio l’opera è semplice: il modo migliore per guardare Attack on Titan è seguire l’ordine di uscita delle stagioni principali, inserendo gli episodi speciali (OAV) nei momenti giusti per approfondire il passato dei personaggi senza subire spoiler.

In questa guida definitiva ti mostreremo l’ordine di uscita, l’ordine cronologico dettagliato e dove trovare la serie in streaming.

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Ordine di uscita: il modo migliore per vedere l’anime

Per chi si approccia alla serie per la prima volta, seguire l’ordine di uscita è la scelta ideale. La narrazione è strutturata appositamente per svelare i misteri del mondo di Eren, Mikasa e Armin un passo alla volta. Guardare gli OAV (Original Video Animation) non è strettamente obbligatorio per comprendere la trama principale, ma arricchisce enormemente il background di personaggi amatissimi come il Capitano Levi o Annie Leonhart.

Ecco la sequenza ideale per la visione:

Attack on Titan – Stagione 1 (Episodi 1-25) OAV: Il taccuino di Ilse (Episodio speciale fondamentale per la lore) OAV: Un visitatore inaspettato & Difficoltà (Episodi speciali focalizzati sulla comicità e sull’addestramento) OAV: Scelte senza rimpianti (Parti 1 e 2) (Il famosissimo prequel sul passato di Levi) Attack on Titan – Stagione 2 (Episodi 26-37) OAV: Lost Girls (Episodi 1 e 2) (Incentrati su Annie Leonhart) Attack on Titan – Stagione 3 – Parte 1 (Episodi 38-49) OAV: Lost Girls (Episodio 3) (Incentrato su Mikasa Ackerman) Attack on Titan – Stagione 3 – Parte 2 (Episodi 50-59) Attack on Titan – Stagione Final – Parte 1 (Episodi 60-75) Attack on Titan – Stagione Final – Parte 2 (Episodi 76-87) Attack on Titan – Stagione Final – I Capitoli Finali (I due lunghi episodi speciali che chiudono l’opera)

Ordine cronologico degli eventi

Se hai già visto la serie e vuoi fare un rewatch focalizzandoti sulla corretta linea temporale degli eventi narrati, o se vuoi integrare gli OAV esattamente nel momento in cui si svolgono i fatti, l’ordine cambia leggermente. I film riassuntivi usciti al cinema non sono stati inseriti in questa tabella poiché non aggiungono scene inedite rilevanti ai fini della trama, ma si limitano a condensare le stagioni televisive.

Ecco la tabella dettagliata con la timeline cronologica di Attack on Titan:

Posizione Cronologica Titolo Contenuto Tipo di Contenuto Note sulla Timeline 1 Scelte senza rimpianti (OAV 4-5) Episodi Speciali Prequel incentrato sul passato di Levi nei bassifondi prima di unirsi al Corpo di Ricerca. 2 Il taccuino di Ilse (OAV 1) Episodio Speciale Ambientato prima dell’inizio della serie, introduce dettagli vitali sui Giganti. 3 Stagione 1 (Episodi 1-25) Stagione Principale L’inizio del viaggio di Eren, la caduta del Wall Maria e l’addestramento dei cadetti. 4 Un visitatore inaspettato & Difficoltà (OAV 2-3) Episodi Speciali Ambientati durante gli anni di addestramento del 104° Corpo Cadetti. 5 Lost Girls: Il muro di Sina, addio (OAV 6-7) Episodi Speciali Incentrati su Annie Leonhart poco prima della spedizione fuori dalle mura. 6 Stagione 2 (Episodi 26-37) Stagione Principale Riparte immediatamente dopo la fine della prima stagione. 7 Stagione 3 – Parte 1 (Episodi 38-49) Stagione Principale Focalizzata sugli intrighi politici interni alle mura. 8 Lost Girls: Persa nel mondo crudele (OAV 8) Episodio Speciale Una realtà alternativa immaginata da Mikasa durante la battaglia di Trost (Stagione 1), ma va vista qui per evitare spoiler. 9 Stagione 3 – Parte 2 (Episodi 50-59) Stagione Principale La cruciale riconquista del Wall Maria e la scoperta della verità nella cantina. 10 Stagione Final – Parte 1 (Episodi 60-75) Stagione Principale Ambientata dopo un salto temporale di 4 anni dagli eventi della terza stagione. 11 Stagione Final – Parte 2 (Episodi 76-87) Stagione Principale La marcia verso il climax e l’inizio del Boato della Terra. 12 Stagione Final – I Capitoli Finali (Special 1 e 2) Episodi Speciali Conclusivi La conclusione definitiva delle vicende di Eren e del destino del mondo.

Meglio guardarli in ordine cronologico o di uscita?

Il consiglio della redazione è assoluto: la prima volta devi guardare Attack on Titan in ordine di uscita.

Il motivo risiede nella gestione della suspense. Se guardassi l’OAV Il taccuino di Ilse o le parti di Lost Girls prima del tempo, riceveresti indizi troppo espliciti su misteri che nella prima stagione devono rimanere fitti e indecifrabili. L’ordine di uscita permette allo spettatore di provare lo stesso identico senso di smarrimento, terrore e graduale scoperta che provano i protagonisti stessi.

L’ordine cronologico è invece un’esperienza fantastica per un rewatch, utile a comprendere la precisione millimetrica della scrittura di Isayama, dove ogni singolo dettaglio del passato si incastra perfettamente con il futuro.

Timeline spiegata e dove si colloca il finale (Senza Spoiler)

La timeline di Attack on Titan è lineare per le prime tre stagioni, intervallata solo da brevi flashback riguardanti l’infanzia dei protagonisti. Il vero punto di svolta narrativo ed estetico avviene con l’inizio della Stagione Final (Parte 1).

Tra la fine della terza stagione e l’inizio della quarta c’è un salto temporale di ben 4 anni. In questo lasso di tempo, lo scenario geopolitico del mondo di Attack on Titan cambia radicalmente. L’ultimo grande blocco narrativo è composto dai due lunghi film-episodi intitolati The Final Chapters (Capitoli Finali), andati in onda nel corso del 2023. Questi due speciali si collocano esattamente alla fine della catena degli eventi e rappresentano la fine ufficiale e definitiva della storia. Non ci sono ulteriori seguiti o serie animate collegate: la parabola di Eren Jaeger si conclude in modo totale e definitivo.

Nota di visione: I film cinematografici usciti nelle sale (come L’arco narrativo del risveglio o Le ali della libertà) sono semplici montaggi riassuntivi delle stagioni TV. Puoi tranquillamente saltarli se guardi la serie regolare.

Dove vedere Attack on Titan in streaming?

In Italia, la piattaforma di riferimento assoluta per guardare Attack on Titan nella sua interezza è Crunchyroll. Sulla piattaforma specializzata in anime sono presenti tutte le stagioni, gli OAV e gli episodi finali, disponibili sia in lingua originale con sottotitoli in italiano sia con il doppiaggio italiano storico.

In passato, alcune stagioni sono state distribuite anche su Netflix e Prime Video, ma la disponibilità su queste piattaforme terze è soggetta a frequenti scadenze di diritti, rendendo Crunchyroll l’unica scelta sicura per una maratona completa.

FAQ – Domande frequenti su Attack on Titan

Quanti episodi ha in totale Attack on Titan?

La serie principale è composta da 87 episodi regolari, a cui si aggiungono i 2 macro-episodi speciali conclusivi (I Capitoli Finali) e 8 episodi OAV, per un totale complessivo di 97 appuntamenti con l’animazione.

Posso saltare gli OAV di Attack on Titan?

Sì, la trama principale è perfettamente comprensibile anche senza di essi. Tuttavia, si consiglia caldamente la visione di Scelte senza rimpianti (sul passato di Levi) e de Il taccuino di Ilse, poiché contengono elementi di lore e di evoluzione dei personaggi di grandissimo valore.

Ci sarà una quinta stagione di Attack on Titan?

No. L’anime si è concluso ufficialmente adattando gli ultimissimi capitoli del manga di Hajime Isayama. La storia è giunta al suo termine definitivo.

Che differenza c’è tra la Parte 1, 2 e i Capitoli Finali della Final Season?

A causa dei tempi di produzione dello studio MAPPA, l’ultima stagione è stata frammentata: la Parte 1 e la Parte 2 sono composte da episodi standard da 20 minuti, mentre I Capitoli Finali (divisi in Special 1 e Special 2) sono due veri e propri mediometraggi cinematografici che chiudono l’opera.