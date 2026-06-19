Oasis: il nuovo teen-thriller Netflix che vi farà impazzire

Se avete amato le atmosfere tese di Élite e il lusso misterioso di The White Lotus, Netflix ha appena sganciato la vostra prossima ossessione seriale. Si chiama Oasis, un thriller psicologico spagnolo che mescola drammi adolescenziali e un’intricata indagine della polizia, già disponibile per lo streaming.

Il mistero del resort: cosa succede in Oasis

La storia si sviluppa all’interno di un resort esclusivo. Dani (interpretato da Tomy Aguilera) ci mette piede per la prima volta insieme alla sua famiglia, aspettandosi una vacanza da sogno. Le cose precipitano quando Celia (Victoria Kantch), una giovane receptionist dell’hotel per cui Dani ha una cotta, scompare nel nulla, rapita direttamente dalla struttura.

L’albergo si trasforma immediatamente in una gabbia dorata. Dai miliardari VIP fino al personale delle pulizie, tutti finiscono in lockdown mentre gli ispettori interrogano i presenti uno a uno. Per ritrovare Celia, Dani stringerà un’alleanza inaspettata con Helena (Ana Garcés), la migliore amica della ragazza. Insieme scopriranno che il resort nasconde segreti torbidi, pronti a travolgere chiunque.

Potrebbe interessarti anche:

Un cast guidato dai volti cult della TV spagnola

Dietro le quinte di questo progetto c’è lo stesso team creativo che ha firmato il successo internazionale Il gioco delle due vite (A Widow’s Game). Lo showrunner Ramón Campos ha dichiarato a Netflix di aver voluto creare una storia pensata per la generazione dei quattordicenni (ispirandosi alle sue figlie), esplorando temi universali come le prime grandi decisioni della vita, i dubbi, l’amicizia e i segreti.

Il cast della serie è un vero e proprio raduno di volti noti per chi mastica serialità iberica:

Ana Garcés , amatissima protagonista della soap La Promessa (in onda con enorme successo in Italia su Canale 5), qui nei panni di Helena.

, amatissima protagonista della soap La Promessa (in onda con enorme successo in Italia su Canale 5), qui nei panni di Helena. Tomy Aguilera , già visto nel teen-drama fantascientifico Benvenuti a Eden.

, già visto nel teen-drama fantascientifico Benvenuti a Eden. Paco Tous , l’indimenticabile Mosca de La Casa di Carta, che qui interpreta il Subispettore Ginés.

, l’indimenticabile Mosca de La Casa di Carta, che qui interpreta il Subispettore Ginés. Blas Polidori, reduce dal successo cinematografico mondiale di La società della neve.

Nel cast figurano anche Veronica Sánchez (Ángela), Berta Castañé e Candela Méndez.

Perché la serie funzionerà anche in Italia

I prodotti seriali spagnoli godono da anni di una corsia preferenziale nel nostro Paese, sia sulle reti generaliste (come dimostra il fenomeno La Promessa) sia sulle piattaforme di streaming. Oasis si inserisce perfettamente in questo filone “glocal”: una storia fortemente radicata nel territorio spagnolo ma con dinamiche universali che ricordano i migliori teen mistery americani.

La presenza di attori già familiari al pubblico italiano rappresenta il vero gancio commerciale della serie. Vedere la protagonista di una soap d’epoca pomeridiana calata in un thriller contemporaneo e serrato, affiancata da pilastri di Netflix Spagna come Paco Tous, è l’ingrediente perfetto per catturare l’attenzione degli spettatori italiani nei trend del weekend.