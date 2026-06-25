Apri Netflix, scorri per venti minuti tra centinaia di novità, ti lasci sopraffare da trailer automatici e locandine accattivanti, e alla fine cosa fai? Fai partire per la trentesima volta quell’episodio di The Office o quel film degli anni Novanta che conosci già a memoria. Non sei l’unico. Nell’era dell’oro dello streaming, dove abbiamo accesso immediato alla più grande library di contenuti della storia dell’umanità, una delle tendenze più forti della nostra vita digitale è il cosiddetto comfort watching: il ritorno sistematico a storie che abbiamo già digerito.

Non si tratta solo di nostalgia, ma di una risposta psicologica e comportamentale precisa a come le piattaforme digitali hanno ridisegnato il nostro tempo libero.

Il paradosso della scelta e la paralisi da catalogo

Il primo motivo per cui ci rifugiamo nel già visto è strettamente legato all’architettura stessa delle piattaforme. Algoritmi sofisticati lavorano costantemente per proporci novità personalizzate, creando interfacce a scorrimento infinito. Questa abbondanza, teoricamente positiva, genera in realtà quello che gli psicologi chiamano il paradosso della scelta.

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Quando le opzioni sono troppe, il carico cognitivo richiesto per prendere una decisione “perfetta” diventa fonte di stress. Scegliere un film nuovo richiede un investimento di tempo ed energie: dobbiamo leggere la trama, valutare le recensioni, rischiare di rimanere delusi. Di fronte a questa micro-fatica decisionale, dopo una giornata di lavoro o studio, il cervello sceglie la via del minor sforzo. Rivedere qualcosa di noto elimina il rischio del fallimento.

L’intrattenimento predittivo come ansiolitico digitale

C’è una componente biochimica in questa abitudine connessa. Guardare un contenuto inedito attiva l’attenzione e stimola l’attivazione cerebrale legata alla novità. Al contrario, il re-watching offre una forma di intrattenimento predittivo. Sappiamo già chi sopravviverà, chi si innamorerà e come andrà a finire.

Questo elimina l’ansia da suspense. In un mondo iperconnesso, costellato di notifiche, scadenze e stimoli continui, lo schermo non serve più per esplorare l’ignoto, ma per stabilizzare le emozioni. Le piattaforme di streaming sono diventate, a tutti gli effetti, dei regolatori emotivi. Sapere esattamente cosa succederà nella prossima scena genera un senso di controllo e sicurezza che la vita reale (e digitale) quotidiana spesso non riesce a garantire.

Come gli algoritmi assecondano la nostra pigrizia

Le aziende della Silicon Valley conoscono perfettamente questa dinamica. Se un tempo le piattaforme spingevano quasi esclusivamente sulle novità originali per attirare abbonati, oggi i loro algoritmi si sono adattati. Nella tua home page non troverai solo i nuovi trend, ma sezioni dedicate come “Continua a guardare” o “Rivedi i tuoi preferiti”, posizionate strategicamente per trattenerti sulla piattaforma nel minor tempo possibile.

L’algoritmo non vuole che tu spenda mezz’ora a scegliere, rischiando di chiudere l’applicazione per la frustrazione. Vuole che tu prema Play. Se l’opzione più sicura per tenerti incollato allo schermo è riproporti la sitcom che hai già visto tre volte quest’anno, la tecnologia ottimizzerà i feed per facilitare quella specifica scorciatoia mentale.

Cosa cambia per gli spettatori connessi

Questa tendenza non è necessariamente un male, ma delinea un cambiamento profondo nel nostro rapporto con la cultura e i media. La fruizione digitale si sta dividendo in due binari: da un lato l’evento social (la serie del momento di cui tutti parlano su TikTok e X, da consumare rapidamente per non subire spoiler), dall’altro il “rumore di fondo”, ovvero i contenuti di comfort che usiamo come coperta di Linus digitale.

Il rischio a lungo termine è la progressiva atrofizzazione della nostra curiosità culturale. Se deleghiamo la gestione del nostro relax solo a ciò che è familiare e matematicamente testato dall’algoritmo, rischiamo di chiuderci in una bolla identitaria, dove non c’è spazio per l’inaspettato o per storie capaci di sfidare il nostro punto di vista. Nei prossimi mesi, osservare il proprio feed e notare quanto spazio lasciamo all’inedito rispetto al già visto diventerà un ottimo indicatore della nostra salute e consapevolezza digitale.