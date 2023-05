Le truffe online e gli attacchi informatici alle persone sono aumentati notevolmente in questi giorni. Come normali utenti di Internet, riceviamo spesso diversi tipi di messaggi ed e-mail in cui la persona cerca di ottenere le nostre informazioni sensibili che possono sfruttare.

Queste truffe rientrano nella categoria delle truffe di phishing. Dobbiamo essere consapevoli e imparare come evitare queste truffe.

Questo articolo ti introdurrà brevemente alle truffe di phishing e ti illuminerà con i migliori trucchi per identificarle.

Quindi, senza alcun indugio, facciamo conoscenza con le truffe di phishing!

Tecniche per identificare le truffe di phishing (Foto@Pixabay)

Cos’è una truffa di phishing?

Le truffe di phishing sono quelle truffe in cui i truffatori inducono le persone a credere di essere fonti affidabili e a rubare le loro informazioni sensibiliutilizzare per i loro guadagni personali. Quelle informazioni sensibili potrebbero essere le password delle persone, i numeri delle carte di credito, i pin delle carte bancomat, ecc.

Raccolgono tutte le informazioni tramite e-mail, siti Web, messaggi WhatsApp, telefonate, ecc. Inoltre, creano anche false piattaforme di e-commerce in cui le persone inseriscono i dettagli della propria carta di credito e utilizzano tali dettagli per vari altri tipi di truffe.

Sfortunatamente, molte vittime di truffe di phishing non lo fanno nemmenorendersi conto fino a quando i loro conti non vengono lavati. Tuttavia, ci sono alcune tecniche pratiche per identificare queste truffe.

Tecniche per identificare le truffe di phishing

Ecco alcuni dei migliori metodi per identificare le truffe di phishing:

1. Cerca bandiere rosse

Varie bandiere rosse possono aiutarti rapidamenterendersi conto che il messaggio che stai leggendo è falso e la persona dall’altra parte sta cercando di ingannarti. Ad esempio, il phishing è generalmente progettato per incoraggiare le persone a rispondere immediatamente. Quindi “l’urgenza” è una bandiera rossa. I truffatori usano questo metodo per costringere le persone a pensare solo a volte e prendere decisioni senza indugio.

Un’altra bandiera rossa sono le “richieste di informazioni personali”. Nessuno ha bisogno delle tue informazioni personali, come password, numeri di carte di credito, ecc., tranne coloro che vogliono sfruttarle. Usano diversi trucchi per ottenere quelle informazioni. Ad esempio, fingono di essere direttori di banca, funzionari fiscali, ecc., per conquistare la fiducia degli utenti e lasciare che condividano i loro dati.

Inoltre, a volte chiedono anche soldi in cambio di affari straordinari. Queste offerte sono troppo belle per essere vere. E sfortunatamente, molte persone cadono nella trappola e condividono il denaro o inseriscono i numeri della carta di credito e i codici per l’invio di denaro. Devi sapere che qualsiasi richiesta di contanti o buoni regalo è una bandiera rossa.

2. Utilizzare i motori ricerca per immagini per garantire l’autenticità delle immagini

Ricerca immagini possono anche aiutarti a individuare le truffe di phishing. Sfortunatamente, molte persone non conoscono le capacità dei motori ricerca tramite immagine. Li usano solo per ottenere alcune informazioni su oggetti o prodotti sconosciuti. Tuttavia, i motori ricerca tramite immagine possono aiutare le persone a identificare varie truffe.

In caso di dubbi su qualsiasi sito Web, e-mail o messaggio, dovresti ricerca per immagini che ti vengono inviate o acquisisci screenshot delle immagini del profiloEMettereloro in una struttura ricerca tramite immagine. La funzione ricerca con foto cercherà dati simili online e porterà ad articoli di notizie, blog o post sui social media in cui le persone hanno parlato di tali e-mail. Usando questo metodo, puoi imparare rapidamente di più su di loro e determinare se sono truffatori o fonti credibili.

3. Scopri se ci sono allegati sospetti

Ecco un’altra tecnica eccellente per identificare le truffe di phishing. Tutto email di phishing e i messaggi contengono collegamenti o allegati. Gli allegati possono rallentare il sistema poiché contengono alcuni programmi software di hacking. Molti utilizzano tali programmi software per ottenere password altrui e altre informazioni riservate. Se gli allegati non sono in PDF, Word o in qualsiasi formato di file affidabile, dovresti pensare che si tratti di un’e-mail di phishing.

Inoltre, non dovresti aprire il collegamento come quando fai clic su di esso; alcuni programmi software iniziano a essere scaricati sul dispositivo. Questi programmi software possono registrare l’attività dei tuoi sistemi e ottenere password e codici PIN.

4. Analizzare il tono dei messaggi

Nelle truffe di phishing, la modalità di comunicazione è solitamente più importante di qualsiasi altra cosa. I truffatori non vogliono dare alla loro preda alcuna possibilità di pensare. Quindi creano sempre un senso di urgenza. Fanno credere alle persone che se non rispondono in tempo, non saranno in grado di ottenere un accordo straordinario o potrebbero dover sopportare alcune conseguenze.

Il loro tono di solito dice tutto su di loro. Ad esempio, alcuni truffatori usano un modo minaccioso mentre ti chiedono di fare clic su alcuni collegamenti o scaricare allegati per vedere che hanno informazioni sensibili su di te che sfrutteranno se non rispondi loro.

D’altra parte, alcuni truffatori usano l’appello emotivo per conquistare la fiducia delle persone e far loro credere di essere svantaggiati o di soffrire di tempi difficili. Allegano anche documenti o file con la loro e-mail che possono compromettere le tue informazioni.

La maggior parte dei truffatori di phishing non utilizza un linguaggio e un tono professionale ed educato quando comunica con le proprie vittime. Pertanto, se il tono di un messaggio indica che è sospetto, è necessario evitare di fare clic sui collegamenti allegati. Inoltre, dovrestirispondere a quei messaggi solo una volta verificate la loro autenticità attraverso varie fonti.

5. Controlla i nomi di dominio e gli indirizzi e-mail

Le e-mail e i messaggi di phishing che ricevi di solito contengono molte incoerenze. Ad esempio, hanno indirizzi e-mail, collegamenti e nomi di dominio diversi.

Inoltre, gli indirizzi e-mail e i nomi di dominio hanno strane estensioni che li rendono sospetti. Ogni volta che ricevi un’e-mail da qualcuno, controlla l’indirizzo e-mail; se l’indirizzo e-mail non è familiare, dovrestirendersi conto che questo indirizzo e-mail è generato da uno strumento generatore di indirizzi e-mail temporaneo. Non è un vero indirizzo email.

Allo stesso modo, i truffatori utilizzano nomi di dominio che non trasmettono alcun messaggio. Acquistano il dominio più economico e iniziano a truffare le persone.

Conclusione

Per molti utenti di Internet, le e-mail e i messaggi di phishing rappresentano un grosso problema. Le loro informazioni riservate sono sempre a rischio poiché un programma software può divulgare i propri dati a coloro che possono utilizzarli per i propri guadagni. Ecco perché le persone devono rispondere solo ad alcuni messaggi o e-mail loro ricevono. Inoltre, dovrebbero aprire i collegamenti o gli allegati solo una volta sono sicuri che il messaggio provenga da una fonte attendibile. È così che possono proteggere le loro informazioni da hacker o truffatori.