Sensori wireless: guida alla scelta e caratteristiche da considerare per un monitoraggio senza fili efficace

Tra gli strumenti che sono oggetto di progresso tecnologico e di cambiamenti, negli ultimi anni, ci sono anche i sensori, che rispetto al passato riescono ad essere rinnovati per forma, funzioni, caratteristiche componenti generali. I sensori wireless, infatti, sono particolarmente performanti per quanto riguarda molte delle loro caratteristiche. Naturalmente, il vantaggio fondamentale di un sensore wireless è determinato dal fatto che quest’ultimo potrà essere utilizzato in assenza di fili e cablaggi, con una flessibilità e una versatilità maggiore in termini di utilizzo, posizionamento e scelta. Il monitoraggio senza fili efficace, dunque, potrà passare attraverso l’utilizzo perfetto di sensori wireless: detto ciò, dunque, ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della guida alla scelta che da considerare quando si dovrà acquistare un sensore di questo genere: nel caso in cui si voglia dare un’occhiata ad uno strumento nello specifico, invece, si consiglia di far riferimento ai sensori lora.

Durata della batteria di un sensore

La prima caratteristica che dovrà essere oggetto di considerazione, relativamente alla scelta dei sensori wireless da acquistare per la propria attività commerciale o per la propria casa, riguarda naturalmente la durata della batteria. Per coloro che utilizzano sensori wireless e soprattutto per attività che si svolgono durante tutta la giornata, l’aspetto della batteria sarà fondamentale, dal momento che sensori che presentano una capacità di batteria maggiore, in termini di durata e di velocità della ricarica, rappresentano sicuramente degli strumenti molto più vantaggiosi per accessibilità e per funzionalità. Naturalmente, in base alla durata della batteria e ad altre caratteristiche, il prezzo dei sensori wireless cambierà: a questo punto, dunque, è tutto sta nel comprendere se e quale tipologia di investimento si vuole realizzare.

Tipologia di comunicazione

Certo è che la caratteristica fondamentale di un sensore wireless dovrà essere determinata dalla comunicazione, oltre che dai protocolli di trasmissione che riguardano dati e altre componenti. In particolar modo, infatti, i sensori wireless possono servirsi di Wi-Fi, Bluetooth o altri protocolli di comunicazione, come Zigbee, che permettono la corretta trasmissione dei dati. In questo caso, dunque, bisognerà guardare in anzitutto alla tipologia di dati che dovranno essere trasmessi da un sensore wireless, per poi scegliere strumenti che presentino un protocollo adatto alle proprie esigenze, oltre che compatibile con i dispositivi e le infrastrutture esistenti all’interno dello specifico spazio per cui i sensori wireless sono predisposti. Solo in base ad una scelta corretta di questo genere, dunque, sarà possibile operare in regime di protezione dei dati trasmessi.

Precisione e affidabilità

Una caratteristica fondamentale, a proposito della scelta dei sensori wireless, riguarda la precisione e l’affidabilità di questi ultimi. Si tratta, infatti, di un sistema di monitoraggio che dovrà essere ben accurato, soprattutto per quanto riguarda i feedback offerti in termini di prestazioni da parte dell’utenza. Prima di procedere con l’acquisto, dunque, è importante cercare di comprendere quale sia la valutazione generale, guardando alle recensioni e alle schede tecniche del prodotto, così da comprendere se il sensore wireless che si utilizza sia realmente adatto alle proprie esigenze, soprattutto per quanto riguarda l’affidabilità e la precisione dello strumento stesso.

Range di trasmissione

Ultima caratteristica che dovrà essere alla base della propria valutazione, in termini di acquisto, riguarda il range specifico di trasmissione del segnale attraverso un sensore wireless. Ciò si traduce, in termini semplici, con la distanza che potrà essere coperta dal segnale di un sensore wireless, espressa in termini di metri e anche, eventualmente, di ostacoli che possono frapporsi nella banda del segnale, come reti o oggetti particolari. Naturalmente, il range di trasmissione non viene ostacolato eccessivamente da alcuni strumenti ma, in ogni caso, sarà importante valutare anche la specifica risposta del sensore rispetto agli ambienti in cui si utilizza.