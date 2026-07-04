C’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui la risposta alla domanda “quante puntate ha questa stagione?” era un numero fisso, quasi rassicurante: 22 o 24. Ti sedevi sul divano a settembre e sapevi che quel legal drama o quel procedural ti avrebbe fatto compagnia fino a maggio, scandendo le tue settimane con la precisione di un orologio svizzero.

Oggi, cercare quante puntate compongono Matlock Stagione 2, il fortunato reboot/reimmaginazione targato CBS con una monumentale Kathy Bates, non è solo una curiosità tecnica da inserire su Google prima di pianificare il weekend. È il sintomo di come il nostro modo di consumare storie in TV sia profondamente cambiato, lasciando lo spettatore in uno stato di costante incertezza geometrica.

Per la cronaca e per soddisfare subito il motore di ricerca: la seconda stagione di Matlock è composta da 16 episodi. Ma è proprio dietro questo numero che si nasconde la vera discussione.

La matematica della frammentazione

La prima stagione del nuovo Matlock aveva convinto pubblico e critica con 19 episodi. Scendere a 16 per la seconda stagione non è un caso isolato, ma una scelta strategica che ha fatto sollevare più di un sopracciglio sui forum di appassionati e sui social. Perché tagliare tre ore di show a una delle serie più viste della rete?

Il pubblico generalista, abituato ai ritmi classici della TV lineare, si è trovato disorientato non solo dalla riduzione del numero totale, ma anche dalla gestione della messa in onda. Tra pause invernali spalmate sui palinsesti e formati ridotti, lo spettatore si ritrova a dover fare i conti con quella che gli analisti chiamano la “morte della costanza”.

Il dettaglio che divide: l’algoritmo contro il divano

Il dibattito che si è acceso attorno a questa stagione non riguarda i colpi di scena legali o la straordinaria dote di Madeline “Matty” Matlock nel manipolare chi la circonda sotto le mentite spoglie di un’innocua avvocata senior. La vera spaccatura è tra la vecchia guardia della TV e la logica delle piattaforme di streaming (come Paramount+, che distribuisce lo show).

Da un lato, 16 episodi sono considerati “troppi” dai puristi dello streaming moderno, abituati alle stagioni-lampo da 8 o 10 puntate tipiche di Netflix o Prime Video. Dall’altro, sono considerati “troppo pochi” da chi cerca nel procedural un porto sicuro, un appuntamento rituale che non si esaurisca nello spazio di un paio di serate di binge-watching selvaggio. Questa terra di mezzo rischia di non accontentare nessuno, o forse, paradossalmente, rappresenta l’unico compromesso possibile.

Cosa dice questo calo dello streaming oggi

La contrazione di Matlock a 16 episodi ci dice che la “streaming fatigue” ha vinto anche sui network tradizionali. Produrre televisione di alta qualità costa sempre di più, e i contratti degli attori premio Oscar come Kathy Bates pesano sui budget in modo radicalmente diverso rispetto ai tempi del Matlock originale con Andy Griffith.

Le piattaforme e i canali non possono più permettersi i “filler”, quegli episodi riempitivi che una volta servivano ad allungare la stagione e che oggi il pubblico, iper-stimolato da mille alternative, tenderebbe a saltare. La compressione del racconto è diventata una necessità biologica dell’industria cinematografica e televisiva attuale: ogni singolo episodio deve far progredire la trama orizzontale, altrimenti si rischia la cancellazione immediata.

Perché la formula ibrida continuerà a funzionare

Nonostante le lamentele dei nostalgici per le stagioni più corte, la scelta di CBS potrebbe rivelarsi la mossa vincente per il futuro della serialità. Matlock dimostra che esiste una fortissima domanda di storie che uniscono il vecchio “caso della settimana” a una forte narrazione di fondo.

Mantenere 16 episodi permette alla serie di avere abbastanza respiro per sviluppare i personaggi senza diluire la tensione drammatica, posizionandosi esattamente a metà strada tra la serialità liquida dello streaming e la solidità della TV classica. È la nascita di un formato ibrido: abbastanza lungo da creare fidelizzazione, abbastanza corto da evitare la noia. Lo spettatore del 2026 non vuole più una maratona infinita, ma non vuole nemmeno un fast food da consumare in tre ore. Cerca un pranzo della domenica: programmato, soddisfacente e della giusta durata.