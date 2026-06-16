Il catalogo Netflix è un mare infinito in cui è facilissimo perdersi, rischiando di passare più tempo a scorrere i titoli che a guardare un film. Per l’utente italiano, la vera sfida è scovare quelle perle che uniscono il grande cinema d’autore all’intrattenimento puro, spesso nascoste dietro gli algoritmi.

Il miracolo “Creed”: quando lo spin-off supera il pregiudizio

All’epoca della sua uscita nel 2015, l’idea di riesumare il franchise di Rocky sembrava un rischio creativo enorme, quasi un’operazione nostalgia fuori tempo massimo. Invece, il regista Ryan Coogler ha compiuto un mezzo miracolo cinematografico, confermando il suo talento prima di firmare successi globali come Black Panther.

Creed – Nato per combattere non è un semplice sequel, ma una potente estensione della saga. La storia si concentra su Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio illegittimo del leggendario Apollo, che decide di farsi strada sul ring sotto la guida di un Rocky Balboa (Sylvester Stallone) ormai anziano e malato. Coogler bilancia perfettamente l’azione epica degli incontri con una forte intimità emotiva, regalando a Stallone una delle migliori interpretazioni della sua carriera.

Potrebbe interessarti anche:

“The Big Lebowski”: il cult intramontabile dei fratelli Coen

Se cercate una commedia cinica, surreale e colma di battute entrate nella storia della cultura pop, la risposta è Il grande Lebowski (1998). Arrivato subito dopo il crudo thriller Fargo, questo film dei fratelli Coen ha ridefinito il genere della stoner comedy.

Al centro della trama troviamo Jeffrey “The Dude” Lebowski (un immenso Jeff Bridges), un fannullone californiano perennemente rilassato che, per un caso di omonimia, finisce invischiato in un bizzarro intrigo di riscatti, nichilisti tedeschi, magnati del porno e partite di bowling. Accompagnato da un indimenticabile John Goodman nei panni del nevrotico veterano Walter Sobchak, è il classico film che migliora a ogni singola visione.

“Frances Ha”: dove è nata la mente di “Barbie”

Prima di conquistare il botteghino mondiale con Barbie, Greta Gerwig ha co-scritto e interpretato una delle pellicole indipendenti più significative degli anni 2010: Frances Ha (2013), diretta da Noah Baumbach.

Girato in un elegantissimo bianco e nero, il film è il ritratto generazionale di una ballerina di 27 anni che cerca di farsi strada a New York senza una casa fissa, senza una carriera avviata e con una vita sentimentale allo sbando.

Frances Ha riesce a raccontare con straordinaria empatia quel momento esatto della vita in cui ci si sente in ritardo rispetto a tutti gli altri, trasformando i drammi dei vent’anni in una commedia agrodolce e brillantissima.

I dettagli da sapere per lo streaming in Italia

Prima di far partire la vostra prossima sessione di binge-watching, ecco un rapido riepilogo di ciò che vi aspetta sulla piattaforma: