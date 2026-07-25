Come nascondere una sola raccolta in evidenza senza eliminarla

Su piattaforme come Instagram o Facebook non esiste un pulsante nativo “Nascondi” per oscurare un singolo album in evidenza mantenendolo visibile solo per sé. Per farlo senza cancellarlo, la via più rapida è rimuovere temporaneamente la storia dalla raccolta (mantenendola salvata nell’Archivio privato) oppure utilizzare le impostazioni della privacy (come la lista “Amici più stretti” o la funzione “Nascondi la storia a”) prima di aggiungere il contenuto in evidenza.
Il problema: privacy e ricordi sul profilo
A chi non è capitato? Un ricordo di un viaggio passato, un progetto ormai concluso o una parentesi personale che non si vuole più mostrare a chiunque visiti il profilo, ma che al tempo stesso non si ha alcuna intenzione di cancellare definitivamente.
I contenuti in evidenza (gli Highlights) nascono proprio per dare una seconda vita alle storie di 24 ore, trasformando il profilo in una vetrina permanente. Tuttavia, la gestione della loro visibilità soffre di un limite strutturale: le piattaforme social tendono a considerare le raccolte con una logica “tutto o niente”.
Se la necessità è oscurare un solo riquadro senza radere al suolo l’intera selezione o perdere le metriche e l’impostazione grafica, bisogna ricorrere a qualche trucco di gestione dell’archivio.
Cosa controllare prima di agire
Prima di modificare il profilo, è utile verificare tre aspetti fondamentali per evitare di perdere dati per strada:
- Stato dell’Archivio Storie: Assicurati che l’opzione “Salva le storie nell’archivio” sia attiva nelle impostazioni della fotocamera o della privacy. In caso contrario, eliminando una storia dall’evidenza la perderai per sempre.
- Privacy generale del profilo: Un account privato limita la visione degli Highlights ai soli follower accettati, ma non permette comunque di nascondere una specifica raccolta a un singolo follower libero.
- Aggiornamento dell’app: Le funzioni di gestione della privacy delle storie cambiano frequentemente. Lavorare con l’ultima versione dell’applicazione ti garantisce di avere le stesse schermate qui descritte.
Soluzioni e interpretazioni pratiche
Non potendo premere un tasto “Nascondi”, vediamo come aggirare il problema a seconda dell’obiettivo finale.
Soluzione 1: Smontare la raccolta senza cancellare le storie (Metodo Archivio)
È la soluzione ideale se vuoi far sparire il riquadro dal profilo oggi, con la possibilità di farlo riapparire identico tra un mese.
- Entra nella raccolta in evidenza che vuoi nascondere.
- Tocca sui tre pallini (Altro) in basso a destra e seleziona Rimuovi dagli elementi in evidenza.
- Ripeti l’operazione per tutte le storie presenti in quella specifica raccolta.
- Il “cerchietto” in evidenza sparirà dalla tua vetrina.
- Dove finiscono i contenuti? Le storie restano perfettamente al sicuro nel tuo Archivio personale (visibile solo a te). Quando vorrai ripristinare la raccolta, ti basterà creare un nuovo Highlight selezionando quelle stesse storie dall’archivio.
Soluzione 2: Usare la lista “Nascondi la storia a…”
Se vuoi che la raccolta rimanga visibile per la maggior parte delle persone, ma venga nascosta solo a determinati utenti (ad esempio un collega o un ex partner):
- Vai su Impostazioni e privacy > Nascondi storia e dirette.
- Seleziona i profili a cui vuoi impedire la visione.
- Effetto pratico: Quegli utenti non vedranno più né le tue storie attive, né tutte le raccolte in evidenza presenti sul tuo profilo.
Soluzione 3: La strategia degli “Amici più stretti”
Se la raccolta deve essere vista solo da un gruppo ristretto:
- Crea la storia condividendola unicamente con la lista Amici più stretti (Verdi).
- Aggiungi la storia agli elementi in evidenza.
- La raccolta sarà visibile solo a chi appartiene a quella lista; per tutti gli altri utenti non esisterà affatto.
Tabella comparativa delle strategie
|Metodo
|La raccolta sparisce per tutti?
|Salva i contenuti?
|Complessità
|Rimozione da Evidenza
|Sì
|Sì (in Archivio)
|Molto facile
|Filtro “Nascondi a…”
|Solo per utenti scelti
|Sì
|Facile
|Amici più stretti
|Sì (tranne selezionati)
|Sì
|Media
|Eliminazione definitiva
|Sì
|NO
|Sconsigliato
Errori da evitare
Attenzione: Un errore comune è premere il tasto Elimina anziché Rimuovi dagli elementi in evidenza. Nel primo caso, la storia viene spostata nel cestino e cancellata definitivamente dopo 30 giorni anche dall’Archivio.
- Non verificare l’Archivio: Rimuovere elementi in evidenza quando il salvataggio automatico in archivio è disattivato porta alla perdita irreversibile del file.
- Confondere la privacy del post con quella del profilo: Cambiare le impostazioni di una singola raccolta non rende privato l’intero profilo, e viceversa.
- Pensare che i blocchi siano retroattivi senza refresh: Quando modifichi la lista delle persone a cui nascondere la storia, la piattaforma potrebbe impiegare qualche minuto ad aggiornare la cache del profilo per gli utenti bloccati.
Domande Frequenti (FAQ)
Se rimuovo una storia dall’evidenza, perdo i mi piace e le interazioni?
No. Le metriche di visualizzazione originali e le risposte ricevute quando la storia era attiva rimangono salvate nei dettagli del tuo archivio personale.
Posso nascondere una raccolta impostando una password?
No, al momento le principali piattaforme social (Instagram, Facebook, TikTok) non offrono la possibilità di proteggere i singoli album in evidenza tramite PIN o password.
Quanto tempo rimangono salvate le storie nell’Archivio?
L’archivio delle storie è illimitato e privato: finché non decidi di svuotarlo manualmente o di eliminare il tuo account, i contenuti rimarranno a tua disposizione per sempre.