GTA 5 Online per principianti: la guida completa per iniziare

Grand Theft Auto VI arriva il 19 novembre 2026, eppure la gente continua a riversarsi in un gioco uscito nel 2013. Quel gioco è Grand Theft Auto Online, la versione viva di Los Santos firmata Rockstar, dove rapini casinò, cucini droga e compri supercar che nella vita reale non potresti mai permetterti. Non c’è mai stato un momento più strano per iniziare. A luglio 2026 Rockstar ha tagliato i pagamenti dei colpi su tutta la linea alzando allo stesso tempo i prezzi, una mossa che PC Gamer ha riassunto così: i prezzi salgono e le paghe scendono. I nuovi giocatori entrano al verde. Ecco come iniziare GTA Online senza sprecare le prime 20 ore.

Crea il tuo personaggio, poi finisci davvero il tutorial

I nuovi giocatori saltano la parte noiosa e la pagano più avanti. Quando crei il tuo personaggio, gli slider dell’aspetto contano poco, ma la gara e la missione del tutorial iniziale sì: ti insegnano i comandi e ti consegnano i contanti di partenza più i tuoi primi punti reputazione, l’esperienza che ti fa salire di livello e sblocca l’equipaggiamento. Dopo, chiama Lamar o Gerald dal telefono di gioco. Le loro missioni contatto sono lavori semplici contro nemici NPC che pagano da $15.000 a $30.000 l’una e ti insegnano come si combatte davvero nel gioco. Una regola sopra tutte le altre: gioca in una sessione solo su invito. La modalità passiva impedisce agli altri giocatori di spararti in modalità libera, ma non copre le missioni, e una lobby solo su invito elimina del tutto i griefer, così puoi lavorare in pace.

Ecco la scala per fare soldi, dal metodo più economico al più redditizio. Comincia dall’alto e sali.

Fonte di guadagno Costo iniziale Fattibile in solitaria Guadagno indicativo Missioni contatto (Lamar, Gerald) Gratis Sì Da $15k a $30k l’una Assalto alla fattoria Cluckin’ Bell Gratis Sì Circa $400k a run Acid Lab Missioni, prezzo scontato di $750k, potenziamento da $250k Sì Circa $239k di profitto a lotto Colpo a Cayo Perico $2,2M per il Kosatka Sì Da $1M in su a run

Il Career Builder: un vantaggio iniziale gratuito da $4 milioni

Ecco la scorciatoia che le guide più vecchie non menzionano mai. Se giochi su PlayStation 5, Xbox Series X|S o la versione Enhanced per PC, un personaggio appena creato può entrare direttamente nel Career Builder. Scegli uno dei quattro percorsi, Dirigente, Trafficante d’armi, Proprietario di nightclub o Biker, e Rockstar ti consegna GTA$4.000.000 da spendere nella proprietà iniziale, nei veicoli e nelle armi di quel percorso. È il singolo vantaggio più grande che il gioco concede a un nuovo arrivato, e arriva prima ancora di aver completato una missione.

Quei soldi cambiano la scala qui sopra. Invece di macinare missioni contatto solo per permetterti il primo edificio, puoi partire già proprietario di un nightclub, un bunker o una clubhouse, e poi appoggiarti a Cluckin’ Bell e all’Acid Lab per il resto. Scegli il percorso che rispecchia come vuoi giocare, spendi i GTA$4.000.000 nella dotazione che ti indica e considera i metodi di guadagno qui sotto come i gradini successivi, non i primi. I giocatori su PS4, Xbox One e la vecchia versione PC non lo ricevono, ed è esattamente il motivo per cui la scala resta importante per tutti gli altri.

L’assalto alla fattoria Cluckin’ Bell: la tua prima vera paga

È la cosa migliore capitata ai giocatori di basso livello da anni. L’assalto alla fattoria Cluckin’ Bell non costa nulla per iniziare, si completa interamente in solitaria e paga circa $400.000 per una run che richiede meno di un’ora una volta imparata. Aspetta la chiamata di Vincent Effenburger in modalità libera, poi completa le missioni preparatorie e il finale alla vecchia fabbrica di polli. Niente ufficio, niente proprietà, nessun Motorcycle Club richiesto. È il percorso più rapido da zero ai soldi nella prima fase di gioco, ed è la prima “attività” che ogni nuovo giocatore dovrebbe completare prima di spendere un solo dollaro.

L’Acid Lab: reddito passivo senza i costi di un Motorcycle Club

Le attività tradizionali del Motorcycle Club, il deposito di cocaina e il laboratorio di metanfetamina, richiedono una clubhouse più operazioni che superano $1.000.000 e hanno bisogno di rifornimenti continui. L’Acid Lab è la risposta a misura di principiante. Completa le sei missioni La prima dose per Dax al Freakshop di Sandy Shores, ruba un camion Brickade e potrai comprare il laboratorio al prezzo scontato di $750.000. Produce acido passivamente mentre giochi, una sola moto da consegna trasporta un carico completo, e un potenziamento dell’attrezzatura da $250.000 (sbloccato dopo dieci lavori Fooligan) porta un lotto pieno a circa $335.000, più o meno $239.000 di profitto pulito. Significa un reddito passivo da $60.000 a $85.000 l’ora, che cresce mentre fai altre missioni. Prendi l’Acid Lab presto. È la cosa più simile a uno stipendio che GTA Online abbia.

Una volta che l’Acid Lab gira da solo, aiuta sapere cosa comprare dopo. Il nightclub è il fulcro del reddito passivo nel late game: accumula in silenzio merci dalle tue altre attività mentre giochi e paga sia che tu stia grindando sia che tu stia solo girando per Los Santos. Il bunker è il cuore del traffico d’armi, con la ricerca di potenziamenti e le scorte di armi da vendere in blocco. L’agenzia, sede del contratto di Dr. Dre giocabile in solitaria, paga bene e si addice a chi gioca per lo più da solo. Nessuno di questi è un acquisto da primo giorno. Completa prima la scala iniziale, poi scegli l’attività che corrisponde al tuo modo di giocare.

Il colpo a Cayo Perico: il grande bottino in solitaria

Quando sei pronto per l’endgame, tutto punta verso un’isola. Il colpo a Cayo Perico è una rapina stealth che puoi pianificare e portare a termine completamente da solo, e resta il miglior metodo di guadagno in solitaria del gioco. Si basa sul Kosatka, un sottomarino da $2.200.000 che fa anche da base di pianificazione dei colpi. La tua prima run punta ai file di Madrazo e paga circa $1,1 milioni, e le ripetizioni in modalità difficile possono ancora superare le sette cifre con un obiettivo primario di alto valore come il diamante rosa. I tagli ai pagamenti di luglio 2026 hanno ridimensionato anche Cayo, ma lo stesso aggiornamento ha aggiunto altrove bonus settimanali al primo completamento, fino a 4x sul nuovo colpo al Kortz Center, quindi distribuisci le prime run della settimana.

Il Kosatka però è un muro da $2.200.000, e arrivarci partendo da zero richiede pazienza. Per questo alcuni giocatori saltano il grind iniziale e acquistano un account GTA 5 già livellato su un marketplace tra giocatori, entrando in gioco con contanti e proprietà già sbloccati. Tutti gli altri mettono da parte i soldi di Cluckin’ Bell e dell’Acid Lab finché il sottomarino non è loro, e di solito bastano due o tre buoni colpi per ripagarlo.

Armi gratis e le abitudini che ti tengono in vita

I soldi non contano nulla se muori a ogni missione. Compra giubbotto antiproiettile e snack prima di metterti in coda per qualsiasi cosa: gli snack ricaricano la salute in pieno scontro dal menu interazione, il giubbotto assorbe i danni, ed entrambi fanno la differenza tra finire un lavoro e ricominciarlo. Prendi un buon fucile d’assalto da Ammu-Nation fin dal primo giorno. Poi vai a caccia della roba gratis. GTA Online nasconde tre armi vere e proprie dietro le cacce al tesoro: il revolver a doppia azione da una serie di indizi via email, il revolver Navy da un giallo con cinque indizi, e l’ascia di pietra dalle missioni taglia di Maude. Anche ripulire i covi sparsi per la mappa frutta armi gratis e un po’ di contanti. Niente di tutto questo costa un centesimo, e le sfide dei revolver pagano ciascuna un bonus di $250.000 in GTA Online, con il revolver a doppia azione che si sblocca perfino in Red Dead Redemption 2.

Due piccole abitudini separano i giocatori che salgono da quelli che si bloccano. Primo, apri gli obiettivi giornalieri a ogni sessione: tre compiti rapidi si rinnovano ogni giorno, il set completo paga un bonus, e incatenare più giorni di fila paga ancora di più. Secondo, impara il ritmo settimanale. Ogni martedì Rockstar ruota i bonus, gli sconti e il veicolo sul podio del Diamond Casino che puoi vincere con un giro gratuito, quindi un controllo veloce il martedì ti dice cosa paga il doppio quella settimana e cosa è in saldo prima di spendere un dollaro. C’è anche GTA+, un abbonamento mensile a pagamento che versa sul tuo conto un accredito di GTA$ e vantaggi a rotazione, comodo se vuoi un’entrata costante, anche se niente nella scala qui sopra lo richiede.

Il trucco è la pazienza con un piano. Lavora sulla scala adesso, e in qualunque cosa Rockstar pubblicherà dopo, GTA 6 compreso, entrerai già ricco invece di ripartire da zero un’altra volta.