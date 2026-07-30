Per vedere i nuovi amici di un utente su Facebook, apri il suo profilo, entra nella sezione Amici e verifica se è presente la scheda Aggiunti di recente. Se la voce non compare, significa che l’utente ha ristretto la privacy della propria lista o che l’applicazione mostra i contatti in ordine casuale o per interazione. Non esistono strumenti terzi legittimi per superare questi blocchi di privacy.

Perché oggi è diventato più difficile?

Chi usa Facebook da diversi anni ricorda bene come funzionavano le cose in passato: bastava visitare il profilo di un conoscente, fare clic sulla scheda degli amici e selezionare l’ordine cronologico per accedere a un registro fedele e aggiornato delle ultime connessioni.

Oggi la situazione è profondamente diversa. Meta ha progressivamente modificato la struttura dei profili e la gestione dei dati personali per due ragioni fondamentali:

Potrebbe interessarti anche:

Tutela della privacy: la pressione delle normative internazionali (come il GDPR in Europa) ha spinto la piattaforma a limitare la tracciabilità visibile delle attività altrui. Algoritmi di coinvolgimento: Facebook tende a mostrare le persone con cui interagisci di più o con cui hai maggiori connessioni in comune, anziché seguire un semplice ordine temporale.

Se stai cercando di capire se un tuo contatto ha stretto nuove amicizie negli ultimi giorni, non stai affrontando un problema del tuo telefono o dell’app: stai semplicemente scontrandoti con il funzionamento attuale del social network.

Cosa controllare: la procedura passo passo

Anche se non sempre l’ordine cronologico è disponibile per tutti i profili, ci sono diversi elementi che puoi verificare direttamente dall’applicazione per smartphone o dal sito web da computer.

1. La scheda “Aggiunti di recente”

È il primo controllo da effettuare. Non è presente per tutti i profili, ma quando c’è, offre la risposta più diretta.

Da smartphone: Vai sul profilo della persona interessata. Tocca il pulsante Vedi le informazioni di [Nome] oppure scorri fino alla sezione Amici . Premi su Tutti gli amici . Cerca tra le schede in alto se compare la voce Aggiunti di recente (o Recenti).

Da computer: Apri la pagina del profilo. Fai clic sul pannello Amici situato sotto l’immagine di copertina. Controlla la presenza del sotto-menu Aggiunti di recente .



Nota bene: Se questa opzione non appare, significa che la persona ha impostato la visibilità della propria lista su “Solo io”, “Amici” oppure che l’aggiornamento dell’app nella tua area geografica ha rimosso il filtro temporale per quel determinato account.

2. La scheda degli “Amici in comune”

Quando la lista generale è nascosta o non ordinabile, la sezione degli Amici in comune rimane l’indicatore più affidabile. Se un conoscente reciproco ha appena accettato la richiesta della persona che stai verificando, il suo nome comparirà in questo elenco.

Accedi alla sezione Amici del profilo.

del profilo. Scegli la scheda In comune .

. Sebbene non ci sia un indicatore di data, i profili che compaiono in cima sono spesso quelli con cui ci sono state interazioni recenti o connessioni stipulate da poco.

3. Post e interazioni visibili sul Diario

Un altro metodo pratico consiste nel consultare l’attività pubblica o semi-pubblica sul diario dell’utente:

Auguri di benvenuto o post di amicizia: In alcuni casi, quando due persone diventano amiche, Facebook genera un post automatico sul diario (se le impostazioni del diario lo consentono).

In alcuni casi, quando due persone diventano amiche, Facebook genera un post automatico sul diario (se le impostazioni del diario lo consentono). Commenti e reazioni: Notare la comparsa frequente di un nuovo profilo tra i “Mi piace” o nei commenti di post recenti è un segnale indiretto ma molto concreto di una nuova connessione.

Soluzioni e interpretazioni pratiche

Per orientarsi senza perdere tempo, è utile interpretare correttamente ciò che la schermata di Facebook ci sta mostrando.

Se vedi la lista completa ordinata per nome: L’utente ha lasciato la lista pubblica, ma Facebook la mostra in ordine alfabetico o per rilevanza algoritmica. Non potrai sapere con certezza matematica chi è stato aggiunto per ultimo.

L’utente ha lasciato la lista pubblica, ma Facebook la mostra in ordine alfabetico o per rilevanza algoritmica. Non potrai sapere con certezza matematica chi è stato aggiunto per ultimo. Se vedi solo gli amici in comune: L’utente ha impostato la privacy della lista amici su “Amici” o “Solo io”. Vedrai esclusivamente chi fa già parte della tua rete.

L’utente ha impostato la privacy della lista amici su “Amici” o “Solo io”. Vedrai esclusivamente chi fa già parte della tua rete. Se non vedi alcun amico: La lista è completamente privata. In questo caso, l’unico modo per notare nuovi collegamenti è incrociare le interazioni pubbliche sui post.

Confronto dei metodi di verifica

Metodo Grado di precisione Requisito fondamentale Limite principale Scheda “Aggiunti di recente” Alto Profilo target con lista amici pubblica Non sempre disponibile su tutti gli account Pannello Amici in Comune Medio Avere contatti reciproci Mostra solo le connessioni che avevate già in comune Analisi delle Interazioni Basso (Indiretto) Post e commenti visibili Richiede tempo e non dà certezze sulla data di aggiunta Registro Attività personale Massimo Valido solo per il proprio profilo Non permette di spiare gli account altrui

Errori da evitare: le trappole del web

Quando si cerca una risposta su questo tema, è facile imbattersi in guide ingannevoli o servizi poco trasparenti. Ecco a cosa prestare massima attenzione:

Non installare estensioni per il browser o app terze

Non esistono estensioni per Chrome, Firefox né applicazioni per iOS o Android capaci di sbloccare i dati privati di un account Facebook. Le estensioni che promettono di “mostrare gli amici nascosti” o “ordinare cronologicamente i contatti altrui” sono quasi sempre malware o strumenti pensati per rubare i dati di accesso (phishing).

Ignorare i siti che chiedono i dati di login

Nessun servizio esterno legittimo ti chiederà mai di inserire le tue credenziali di Facebook per mostrarti le informazioni di un altro profilo. Se un sito ti chiede di effettuare l’accesso per “sbloccare” la lista amici di qualcuno, chiudi immediatamente la pagina.

Non confondere la tua lista con quella altrui

Nel tuo Registro Attività personale puoi vedere con precisione chirurgica ogni singola persona che hai aggiunto o che ti ha accettato, con data e ora. Questo strumento, però, funziona esclusivamente verso l’interno e non può essere applicato sui profili di terzi.

Domande Frequenti (FAQ)

Posso vedere i recenti amici aggiunti da chi ha il profilo privato?

No. Se un utente seleziona la privacy “Solo io” per la propria lista amici, non è possibile conoscere i nuovi contatti aggiunti, salvo il caso in cui questi siano già tuoi amici in comune o interagiscano con post pubblici.

Perché la scheda “Aggiunti di recente” è scomparsa dal mio telefono?

Meta testa continuamente diverse versioni dell’interfaccia utente. Spesso le funzioni secondarie vengono raggruppate o temporaneamente rimosse negli aggiornamenti dell’app per iOS e Android, per poi rimanere visibili soltanto nella versione desktop da browser.

Se ricevo la notifica che un amico ha aggiunto una nuova persona, significa che posso vederla?

A volte Facebook invia notifiche sintetiche come “Tizio e Caio sono ora amici”. Questo accade se entrambi i profili hanno impostazioni di privacy aperte e l’algoritmo ritiene che la notizia sia rilevante per te.