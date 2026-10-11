Stai provando ad accedere al tuo account e la schermata di verifica resta bloccata sul conteggio alla rovescia. Nella maggior parte dei casi non si tratta di un guasto dei server, ma della logica con cui la piattaforma gestisce le sessioni attive e l’invio degli SMS.

Se il codice Telegram non arriva, controlla subito gli altri dispositivi connessi: per impostazione predefinita l’app invia la sequenza numerica nella chat ufficiale “Telegram” di un’altra sessione aperta (PC, tablet o vecchio telefono), non tramite SMS. Solo dopo aver esaurito il timer potrai richiedere l’invio via messaggio telefonico o chiamata vocale automatica.

Il malinteso più frequente: l’accesso tramite un’altra sessione

Quando cambi telefono o provi a fare il login su un browser, la richiesta parte presupponendo che tu abbia già un’istanza funzionante altrove.

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L’errore comune è fissare lo schermo del cellulare aspettando una notifica SMS che non arriverà. Apri Telegram sul computer, sull’app desktop o su un tablet precedentemente autorizzato. In cima all’elenco delle chat troverai una conversazione di servizio contrassegnata dalla spunta blu: il codice a 5 cifre è lì, generato nel momento esatto in cui hai premuto invio sul nuovo dispositivo.

Se invece non hai più accesso a nessun dispositivo registrato, non toccare lo schermo finché il conto alla rovescia non arriva a zero. A quel punto comparirà l’opzione “Invia codice via SMS” oppure “Non hai ricevuto il codice?”. Premendola, forzi il sistema a instradare la verifica sulla rete telefonica.

Blocchi dell’operatore, filtri antispam e roaming

Quando l’SMS viene effettivamente richiesto ma continua a non comparire, la causa risiede spesso nelle impostazioni della linea telefonica o dell’applicazione Messaggi dello smartphone.

Filtro antispam del dialer/SMS: sia l’app Messaggi di Google su Android sia i filtri anti-truffa di iOS tendono a deviare i messaggi provenienti da mittenti alfanumerici (i cosiddetti alias bancari o aziendali) direttamente nella cartella Spam o Mittenti sconosciuti.

sia l’app Messaggi di Google su Android sia i filtri anti-truffa di iOS tendono a deviare i messaggi provenienti da mittenti alfanumerici (i cosiddetti alias bancari o aziendali) direttamente nella cartella Spam o Mittenti sconosciuti. Blocco delle numerazioni a sovrapprezzo o speciali: diversi operatori mobili (come ho. Mobile, iliad o Kena) attivano di default il blocco dei servizi a sovrapprezzo o dei gateway internazionali, impedendo la ricezione di OTP generati da piattaforme estere.

diversi operatori mobili (come ho. Mobile, iliad o Kena) attivano di default il blocco dei servizi a sovrapprezzo o dei gateway internazionali, impedendo la ricezione di OTP generati da piattaforme estere. SIM inserita da poco o portabilità in corso: nelle prime 24-48 ore dal passaggio di operatore, l’instradamento degli SMS transazionali dall’estero può subire ritardi o fallire del tutto.

nelle prime 24-48 ore dal passaggio di operatore, l’instradamento degli SMS transazionali dall’estero può subire ritardi o fallire del tutto. Prefisso internazionale errato: un errore banale, ma ricorrente quando si reinstalla l’app all’estero o con tastiere predittive. Verifica che il prefisso sia impostato correttamente su +39 prima di digitare il numero senza lo zero iniziale.

“Troppi tentativi”: tempi di attesa e limiti dell’algoritmo

Premere compulsivamente sul tasto di rinvio peggiora la situazione. Telegram applica rigide policy di rate limiting per contrastare attacchi di forza bruta e spam:

Se compare l’avviso di errore “Troppi tentativi, riprova più tardi” (in inglese Too Many Attempts ), il sistema ha congelato temporaneamente il numero. Questo blocco dura in genere da un minimo di 20 minuti fino a un massimo di 24 ore a seconda di quanti tentativi a vuoto sono stati registrati.

Durante questo intervallo non serve a nulla disinstallare e reinstallare l’applicazione: il contatore è gestito lato server sul tuo numero di telefono. L’unica soluzione è interrompere qualsiasi richiesta e attendere almeno 24 ore piene prima di un nuovo inserimento.

Come sbloccare la verifica: passaggi in sequenza

Se hai escluso la presenza di altre sessioni aperte, procedi con questo ordine:

Riavvia la connessione mobile: attiva la modalità aereo per 15 secondi e disattivala per forzare l’aggancio a una nuova cella radio. Disattiva temporaneamente le VPN attive: Telegram monitora gli indirizzi IP da cui partono le richieste di accesso; un IP condiviso considerato sospetto può bloccare l’invio dell’SMS preventivamente. Attendi la chiamata automatica: se disponibile, non appena il timer SMS scade, seleziona l’opzione per ricevere una telefonata. Una voce registrata detterà le cifre (in alcuni casi basterà verificare le ultime 4 o 5 cifre del numero chiamante senza rispondere).

Domande frequenti

Posso ricevere il codice di accesso Telegram via email?

No per il normale login iniziale. L’indirizzo email serve unicamente per il recupero della password legata alla verifica in due passaggi (2FA). Il codice monouso per entrare nell’account passa esclusivamente via chat interna, SMS o chiamata.

Cosa fare se non ho più accesso al vecchio numero di telefono?

Senza la vecchia SIM e senza una sessione attiva su un altro dispositivo non è possibile recuperare l’account. Il supporto Telegram non può bypassare l’autenticazione a due fattori né riassegnare manualmente un profilo a un nuovo recapito.

Perché ricevo una chiamata invece dell’SMS con il codice?

In alcuni paesi e con determinati operatori Telegram predilige la verifica telefonica (chiamata vocale o “flash call”) per ridurre i costi dei gateway SMS internazionali e verificare in tempo reale che la linea sia attiva.

Il codice di Telegram scade?

Sì, i codici monouso generati per l’accesso hanno una validità limitata, di norma compresa tra 2 e 5 minuti. Se non vengono inseriti entro quel lasso temporale, occorre generarne uno nuovo.

Se i problemi persistono pur avendo atteso 24 ore, contatta il tuo operatore per accertarti che la linea non abbia blocchi attivi sui gateway SMS internazionali o consulta direttamente le FAQ ufficiali di Telegram per verificare lo stato generale dei servizi.