Apri i messaggi di Instagram e non trovi più le Note dei tuoi amici. Oppure gli altri riescono a pubblicarle normalmente, mentre sul tuo profilo non compare nemmeno l’opzione per crearne una. Il problema può presentarsi all’improvviso, anche senza aver modificato alcuna impostazione.

Se Instagram non mostra le Note, le cause possibili sono un’app non aggiornata, un errore temporaneo, limitazioni legate all’account oppure le impostazioni di visibilità. Per provare a ripristinarle conviene aggiornare Instagram, controllare la sezione dei messaggi, verificare eventuali Note silenziate e, se necessario, reinstallare l’applicazione. Non tutti i problemi, però, dipendono dal telefono.

Perché non vedo più le Note su Instagram?

Le Note sono brevi aggiornamenti che possono comparire nella parte superiore della casella dei messaggi diretti, vicino alle immagini del profilo. A differenza delle Storie, non vengono pubblicate come normali contenuti nel feed.

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La funzione è stata introdotta da Instagram nel dicembre 2022. Le Note testuali possono contenere fino a 60 caratteri e restano visibili per 24 ore. Chi le riceve può rispondere attraverso un messaggio privato.

Se improvvisamente non compaiono più, bisogna distinguere due situazioni.

La prima riguarda chi non riesce a visualizzare nessuna Nota, nemmeno quelle pubblicate dagli amici. In questo caso conviene concentrarsi sul funzionamento dell’applicazione e sulla disponibilità della funzione per il proprio account.

La seconda si verifica quando le Note sono presenti, ma mancano quelle di una persona specifica. Qui il problema potrebbe non essere tecnico: entrano in gioco il pubblico scelto da chi pubblica, i rapporti tra gli account e le eventuali impostazioni di silenziamento.

C’è poi una terza possibilità, spesso trascurata: Instagram ha modificato o eliminato proprio la funzione che si sta cercando.

Instagram ha eliminato le Note?

Non completamente. Nel marzo 2025 Instagram ha annunciato la rimozione delle Note associate ai post del feed e ai Reels, una funzione diversa dalle classiche Note dei messaggi privati.

La decisione è stata comunicata da Adam Mosseri, responsabile di Instagram, a causa dello scarso utilizzo di questa particolare modalità di condivisione. Le Note nella sezione Direct, invece, sono rimaste disponibili.

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Questa distinzione evita un errore frequente: cercare di ripristinare con aggiornamenti o reinstallazioni una funzione che Instagram ha effettivamente ritirato.

Se non trovi più il comando per aggiungere una Nota a un Reel, quindi, non è necessariamente un problema del tuo account. Se invece è scomparsa la sezione delle Note nei messaggi, i controlli da effettuare sono diversi.

Come far ricomparire le Note su Instagram

Non esiste un unico pulsante per riattivare le Note quando la funzione sparisce completamente. La soluzione dipende dalla causa, perciò conviene procedere dai controlli più semplici, senza modificare subito le impostazioni dell’account.

1. Aggiornare Instagram all’ultima versione

Un’applicazione non aggiornata può presentare problemi di visualizzazione o non supportare correttamente alcune modifiche introdotte dalla piattaforma.

Su Android, apri Google Play Store, cerca Instagram e verifica se compare il pulsante Aggiorna. Su iPhone, effettua lo stesso controllo nell’App Store.

Se l’app risulta già aggiornata, non serve disinstallarla immediatamente. Chiudila completamente, riaprila e torna nella sezione dei messaggi.

Controlla anche se le Note compaiono in un altro momento della giornata. Un malfunzionamento temporaneo dei server può risolversi senza alcun intervento.

2. Controllare di essere nella sezione corretta

Per trovare le Note, apri Instagram dal telefono e accedi alla casella dei messaggi diretti attraverso l’icona dedicata.

Nella parte superiore della schermata dovresti trovare, quando disponibile, l’area riservata alle Note, generalmente identificata dalle immagini del profilo e da piccoli riquadri di testo.

L’aspetto esatto può cambiare tra versioni dell’app e account differenti. Anche Instagram sperimenta modifiche dell’interfaccia che non vengono necessariamente distribuite nello stesso momento a tutti.

Attenzione a un dettaglio: non vedere le Note degli amici non significa automaticamente che la funzione sia scomparsa. Potrebbe semplicemente non esserci nessuna Nota attualmente visibile per il tuo account.

3. Svuotare la cache di Instagram su Android

Se l’area delle Note appare vuota o non viene caricata correttamente, può essere utile eliminare i file temporanei dell’applicazione.

Su molti telefoni Android il percorso è questo:

Apri le Impostazioni del telefono. Entra nella sezione App o Applicazioni. Seleziona Instagram. Apri Archiviazione o Spazio di archiviazione. Tocca Svuota cache. Riapri Instagram e controlla i messaggi.

I nomi delle voci possono variare a seconda del produttore e della versione Android.

La cache contiene dati temporanei utilizzati per velocizzare il funzionamento dell’app. La sua eliminazione può correggere alcuni problemi locali, ma non abilita funzionalità che Instagram non ha reso disponibili per un determinato account.

Non confondere Svuota cache con Cancella dati: quest’ultima operazione può eliminare informazioni salvate localmente e richiedere un nuovo accesso.

4. Reinstallare Instagram su iPhone

Su iOS non è sempre disponibile un comando equivalente allo svuotamento della cache delle singole applicazioni Android.

Se chiudere Instagram e riavviare l’iPhone non produce risultati, si può valutare la rimozione e la successiva reinstallazione dall’App Store.

Prima di procedere, assicurati di conoscere le credenziali di accesso e di poter completare l’eventuale verifica in due passaggi.

C’è anche un aspetto da considerare: le bozze e alcuni contenuti salvati esclusivamente sul dispositivo potrebbero andare persi dopo la disinstallazione.

La reinstallazione può risolvere problemi legati ai file locali dell’app, ma non garantisce il ritorno delle Note se la loro assenza dipende da una modifica effettuata da Instagram.

5. Provare un’altra connessione

Se Instagram carica lentamente anche messaggi, immagini e conversazioni, il problema potrebbe riguardare la connettività.

Passa temporaneamente dal Wi-Fi alla rete mobile, oppure effettua la prova inversa. Se utilizzi una VPN, puoi disattivarla per verificare se interferisce con il caricamento dell’applicazione.

Questo controllo ha senso soprattutto quando il malfunzionamento coinvolge più sezioni di Instagram. Se invece tutto funziona regolarmente e manca soltanto il comando per creare una Nota, è meno probabile che la connessione sia la causa principale.

Le Note non compaiono soltanto su un account: cosa significa?

Una situazione particolarmente interessante si presenta quando sullo stesso smartphone si utilizzano due account Instagram, ma le Note funzionano soltanto su uno.

Il telefono è identico, la versione dell’applicazione è la stessa e anche la connessione non cambia. Eppure un profilo mostra la funzione e l’altro no.

Questo confronto è utile perché riduce la probabilità che il problema dipenda esclusivamente dal dispositivo.

Instagram può distribuire alcune funzionalità in modo graduale, effettuare test su gruppi di utenti o applicare differenze tra account. Nell’aprile 2026, ad esempio, sono emerse sperimentazioni riguardanti l’ampliamento del pubblico delle Note oltre i follower reciproci.

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Non significa che ogni account senza Note faccia parte di un test. È soltanto una delle spiegazioni possibili, soprattutto quando aggiornamenti e reinstallazione non cambiano nulla.

Un controllo utile: accedi al profilo interessato da un secondo smartphone sul quale Instagram funziona correttamente. Se le Note continuano a mancare anche lì, diventa più plausibile un problema associato all’account anziché al primo telefono.

Non è necessario passare da un account personale a uno professionale, o viceversa, nella speranza di sbloccare la funzione. Non esiste una garanzia che questo cambiamento risolva il problema.

Perché non vedo le Note di una persona specifica?

Se riesci a visualizzare le Note di alcuni amici ma non quelle di una determinata persona, la prima cosa da verificare è chi può effettivamente vedere i suoi aggiornamenti.

Le Note tradizionali prevedono la possibilità di scegliere un pubblico, come i follower seguiti a propria volta oppure la lista degli Amici più stretti. Instagram ha anche sperimentato modalità di condivisione più ampie, quindi le opzioni disponibili possono variare.

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Di conseguenza, seguire una persona non garantisce di vedere tutte le Note che pubblica.

Se, ad esempio, un amico condivide una Nota soltanto con gli Amici più stretti e tu non sei incluso nella lista, quel contenuto non comparirà nella tua casella dei messaggi.

Lo stesso vale per le Note che sono già scadute o che l’autore ha eliminato prima delle 24 ore.

Verificare se hai silenziato le Note di qualcuno

Instagram consente di silenziare gli aggiornamenti di determinati account senza necessariamente smettere di seguirli.

Per verificare la situazione, apri il profilo della persona interessata e controlla le impostazioni disponibili nel menu Segui già, cercando la voce relativa agli account silenziati o alle Note.

La posizione del comando può cambiare tra le versioni dell’applicazione. Se trovi l’opzione per silenziare le Note già attiva, puoi disattivarla.

Il silenziamento è diverso dal blocco: permette di continuare a seguire una persona senza visualizzare alcuni suoi aggiornamenti.

Naturalmente, se l’amico non ha pubblicato nessuna Nota visibile per te, togliere il silenziamento non farà apparire contenuti inesistenti o già scaduti.

Non riesco a pubblicare una Nota su Instagram

Non sempre il problema riguarda la visualizzazione dei contenuti altrui. Alcuni utenti riescono a leggere le Note degli amici, ma non trovano il comando per crearne una.

In condizioni normali, l’opzione di pubblicazione si trova nell’area delle Note, generalmente associata alla propria immagine del profilo.

Se manca, verifica prima che l’applicazione sia aggiornata e che tu stia utilizzando l’app ufficiale di Instagram.

Se il comando è presente ma la pubblicazione fallisce, prova a inserire soltanto un breve testo, senza musica o altri elementi aggiuntivi. È un modo semplice per capire se il problema riguarda l’intera funzione oppure una sua opzione specifica.

Evita di ripetere decine di volte la stessa operazione: se Instagram restituisce un errore, è preferibile annotare il messaggio visualizzato e verificare se il malfunzionamento persiste.

Il problema può dipendere da una limitazione dell’account?

È possibile che alcune funzionalità non siano utilizzabili in determinate condizioni, ma l’assenza delle Note, da sola, non dimostra che Instagram abbia limitato l’account.

Per verificare eventuali segnalazioni, puoi aprire il profilo, entrare nel menu delle impostazioni e cercare Stato dell’account. In questa sezione Instagram può mostrare informazioni relative ad alcune restrizioni o violazioni delle regole della piattaforma.

Se non compare nessuna limitazione, non bisogna dedurre automaticamente che il profilo sia stato penalizzato in modo nascosto.

Instagram non mostra le Note musicali: è lo stesso problema?

Le Note possono includere anche contenuti musicali, ma la disponibilità dei brani e delle funzioni audio può dipendere da diversi fattori, tra cui il paese, le licenze e le caratteristiche dell’account.

Occorre quindi distinguere tra due problemi.

Se riesci a pubblicare normalmente una Nota testuale ma non trovi la possibilità di aggiungere musica, non è necessariamente scomparsa l’intera funzione Note.

Se invece non compare neppure il comando per pubblicare un breve messaggio testuale, il problema è più generale.

Nel primo caso controlla l’aggiornamento dell’app e verifica se l’opzione musicale compare utilizzando un altro account. Cambiare il tipo di profilo esclusivamente per ottenere una canzone non è una soluzione garantita e può influire sulla disponibilità di altri strumenti.

Come segnalare a Instagram il problema delle Note scomparse

Quando nessuno dei controlli precedenti funziona, conviene inviare una segnalazione direttamente dall’applicazione.

Apri il tuo profilo, accedi al menu delle impostazioni e cerca la sezione Assistenza, quindi Segnala un problema. I nomi e il percorso esatto possono cambiare con gli aggiornamenti.

Nella descrizione indica cosa non funziona, specificando se mancano tutte le Note oppure soltanto quelle di alcuni utenti.

Può essere utile aggiungere uno screenshot della casella dei messaggi. Prima di allegarlo, controlla che non siano visibili conversazioni o informazioni personali che non vuoi condividere.

Una segnalazione sufficientemente precisa potrebbe essere formulata così:

Sul mio account Instagram non compare più la sezione Note nella casella dei messaggi diretti. L’applicazione è aggiornata e ho già provato a riavviarla. Il problema continua a verificarsi.

Se hai eseguito una prova con un secondo dispositivo o con un altro account, aggiungi anche questa informazione.

La segnalazione non comporta necessariamente una risposta individuale o una risoluzione immediata, ma permette di comunicare il malfunzionamento attraverso il canale previsto dalla piattaforma.

Domande frequenti sulle Note di Instagram

Perché tutti hanno le Note su Instagram e io no?

Instagram può rendere disponibili alcune funzionalità in momenti diversi o sperimentarle su gruppi di account. Verifica di utilizzare l’ultima versione dell’app. Se le Note compaiono su un altro profilo dello stesso telefono, il problema potrebbe essere collegato al tuo account e non al dispositivo.

Le Note di Instagram si possono disattivare per errore?

Puoi silenziare le Note pubblicate da singoli account, anche accidentalmente. Questo impedisce di visualizzare i loro aggiornamenti, ma non equivale a disattivare l’intera funzione. Se manca completamente la sezione delle Note, controlla prima l’applicazione e la disponibilità della funzione per il tuo account.

Perché le Note di Instagram sono scomparse all’improvviso?

Le Note possono scomparire perché sono trascorse 24 ore dalla pubblicazione, perché l’autore le ha eliminate oppure per un problema temporaneo dell’app. Se è sparita tutta la sezione, controlla gli aggiornamenti di Instagram e prova ad accedere da un altro dispositivo.

Posso vedere le Note di Instagram dal computer?

L’esperienza di Instagram sul browser può essere diversa rispetto a quella dell’app mobile. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o essere collocate diversamente. Per verificare un problema con le Note è preferibile utilizzare l’applicazione ufficiale aggiornata su Android o iPhone.

Se una persona mi blocca, posso vedere le sue Note?

Un blocco impedisce normalmente le interazioni e la visualizzazione dei contenuti dell’account interessato. Non vedere le Note di qualcuno, però, non è una prova di blocco: potrebbe non aver pubblicato nulla, averti escluso dal pubblico scelto oppure potresti aver silenziato i suoi aggiornamenti.

Quando conviene aspettare invece di reinstallare Instagram

Se le Note sono scomparse nello stesso momento su più account o dispositivi, ripetere reinstallazioni e modifiche alle impostazioni difficilmente aiuterà. Prima di intervenire ancora, verifica se Instagram sta riscontrando un problema diffuso.

Evita soprattutto applicazioni esterne che promettono di sbloccare le Note o attivare funzioni nascoste: non sono strumenti ufficiali e possono comportare rischi per la sicurezza dell’account.

Fonti e approfondimenti