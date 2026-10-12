La seconda stagione di Euphoria si chiude lasciando aperti diversi nodi narrativi, complice la scelta di Sam Levinson di privilegiare la parabola emotiva rispetto alla risoluzione di tutti i fili orizzontali. Chi cerca una chiusura netta per ogni sottotrama rischia di rimanere spiazzato: l’episodio 2×08 (“All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name”) si concentra prima di tutto sul percorso interiore di Rue.

Il finale di Euphoria 2 mostra Rue (Zendaya) che sceglie la sobrietà fino alla fine dell’anno scolastico, allontanandosi da Jules dopo aver assistito allo spettacolo teatrale di Lexi. Nel frattempo, la SWAT fa irruzione a casa di Fezco, provocando la morte di Ashtray, mentre il debito aperto con Laurie rimane una minaccia irrisolta sullo sfondo.

Lo spettacolo di Lexi e il confronto silenzioso tra Rue e Jules

La messa in scena dell’opera teatrale di Lexi Howard fa da catalizzatore per tutti i personaggi principali. Non si tratta solo di satira verso le dinamiche tossiche del liceo, ma di uno specchio psicologico: per Rue, vedere la propria sofferenza e il dolore causato agli altri filtrato dalla prospettiva dell’amica d’infanzia innesca una consapevolezza inedita.

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Al termine dello spettacolo, Jules si avvicina a Rue per dirle che la ama ancora e che le manca. Rue non risponde con rabbia né cerca una riconciliazione; le dà un bacio sulla fronte e se ne va. La voce fuori campo chiarisce che Rue è rimasta pulita per il resto dell’anno scolastico. Questa distanza non equivale a una rottura definitiva nel senso convenzionale del teen drama, bensì alla presa d’atto che il legame con Jules era diventato una stampella emotiva che alimentava la sua dipendenza. Per salvarsi, Rue deve imparare a reggersi in piedi da sola.

Cosa succede a Fezco e Ashtray: la sparatoria con la SWAT

La sequenza più drammatica della puntata riguarda Fez (Angus Cloud), Ashtray (Javon Walton) e Custer. Quest’ultimo, collaborando con la polizia dopo l’omicidio di Mouse, tenta di far confessare Fezco registrando la conversazione. Ashtray intuisce la trappola e accoltella Custer alla gola prima che Fez possa gestire la situazione pacificamente.

La sparatoria che segue evidenzia la frattura tra i due fratelli:

Fezco cerca di assumersi la colpa per proteggere il ragazzino ed evitare l’intervento armato.

Ashtray si barrica in bagno con un arsenale automatico, rifiutando la resa.

Nella sparatoria accidentale Fezco viene ferito all’addome dal fuoco incrociato.

Un agente della SWAT neutralizza Ashtray (fuori campo, confermato dal puntatore laser rosso sulla fronte e dal rumore dello sparo).

Fezco viene arrestato e portato via ferito, impedendogli di consegnare a Lexi la lettera e i fiori che aveva preparato.

Il debito con Laurie: il buco di trama più discusso

Un errore comune degli spettatori è considerare risolta la vicenda dei diecimila dollari in contanti e della valigia di droga affidata a Rue nel terzo episodio. Laurie (Martha Kelly) aveva chiarito senza mezzi termini che, in caso di mancato pagamento, avrebbe fatto rapire e sfruttare Rue per estinguere il debito.

Nel finale di stagione, questo passaggio non viene menzionato. Non ci sono rapimenti né riscatti, una scelta di scrittura che ha generato perplessità tra gli spettatori abituati alla classica logica di causa-effetto. Dal punto di vista narrativo, il debito non è sparito: resta un elemento di forte tensione rimasto in sospeso, verosimilmente destinato a riaffiorare nel proseguimento della serie.

Maddy, Cassie e Nate: la fine di un’amicizia tossica

Mentre Nate consegna alla polizia una chiavetta USB con le registrazioni dei rapporti del padre Cal, ponendo fine al ricatto e facendolo arrestare, il confronto fisico tra Cassie e Maddy sul palco del teatro sancisce il crollo definitivo della loro amicizia. Maddy avverte Cassie che la fine della sua storia con Nate è solo l’inizio di un tormento peggiore. Levinson chiude così il triangolo amoroso senza alcuna redenzione per Nate, ma liberando Maddy dalla dipendenza psicologica da quell’ambiente.

Domande frequenti sul finale di Euphoria

Rue è morta nel finale di Euphoria?

No, Rue non è morta. Le teorie nate online sulla sua morte prematura sono smentite dalla voce narrante nell’epilogo, che conferma la sua sobrietà fino alla fine dell’anno scolastico e la sua sopravvivenza agli eventi narrati.

Ashtray muore davvero nell’episodio 8?

Sì. Nonostante la morte avvenga fuori campo, il puntatore laser della SWAT sulla testa di Ashtray, lo sparo udito e le conferme del cast e della produzione chiariscono che il personaggio è stato ucciso durante l’irruzione.

Cosa c’era nella lettera che Fez doveva dare a Lexi?

Il contenuto esatto non viene svelato. La puntata mostra solo la busta intitolata a Lexi insieme a un mazzo di rose, a conferma del sentimento sincero di Fez, bruscamente interrotto dall’irruzione della polizia prima che potesse raggiungere il teatro.

Cassie e Nate tornano insieme nell’ultima puntata?

No. Nate scarica Cassie prima dell’inizio dello spettacolo di Lexi, esasperato dalle sue insicurezze. Nel bagno, Maddy chiarisce a Cassie che l’allontanamento da Nate le risparmierà ulteriori manipolazioni, segnando la rottura formale della coppia.

Il finale di stagione sposta il baricentro dell’opera da thriller metropolitano a studio introspettivo sul perdono e sulla ricaduta. Per un approfondimento sui crediti ufficiali e sulla scheda tecnica dell’episodio, è possibile consultare la pagina di Euphoria su HBO.