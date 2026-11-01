Un semplice «Ciao, posso parlarti?» oppure un messaggio che sembra arrivare da un familiare con un nuovo numero. Su WhatsApp basta poco per iniziare una conversazione con qualcuno che non abbiamo salvato in rubrica. E proprio questa normalità può rendere difficile capire quando conviene diffidare.

Ricevere un messaggio da un numero sconosciuto su WhatsApp non significa automaticamente essere vittima di una truffa. Il sospetto diventa concreto quando il mittente cerca di ottenere denaro, informazioni personali, codici di verifica oppure invita ad aprire collegamenti sospetti. Anche un messaggio apparentemente amichevole può essere il primo passo di un tentativo di raggiro.

Il dettaglio da osservare, quindi, non è soltanto il numero di telefono. È soprattutto il comportamento di chi scrive.

Un semplice «Ciao» può essere l’inizio di una truffa?

Sì, ma non perché salutare uno sconosciuto sia di per sé sospetto.

Alcuni tentativi di truffa iniziano con messaggi generici, senza richieste immediate. Il mittente può fingere di aver sbagliato numero, cercare una persona con un altro nome oppure mostrarsi particolarmente cordiale.

Lo scopo potrebbe essere quello di instaurare una conversazione e conquistare gradualmente la fiducia del destinatario.

La stessa WhatsApp, nella sua documentazione ufficiale sui messaggi sospetti, segnala che i truffatori possono conversare con una persona prima di chiederle informazioni riservate o denaro.

Questo non significa che ogni messaggio ricevuto per sbaglio nasconda un inganno. La differenza emerge soprattutto quando la conversazione prende una direzione insolita.

Un contatto che inizialmente sembra voler fare amicizia potrebbe, per esempio, introdurre un’opportunità di investimento, proporre un lavoro molto remunerativo o chiedere di proseguire la comunicazione su un sito esterno.

Il passaggio da una conversazione casuale a una richiesta economica o di dati personali è un segnale che merita attenzione.

I segnali che possono rivelare un messaggio truffaldino

Non esiste una frase che permetta di riconoscere tutte le truffe su WhatsApp. Esistono però comportamenti ricorrenti che dovrebbero spingere a interrompere la conversazione e verificare l’identità del mittente.

Tra i principali segnali indicati anche da WhatsApp troviamo:

Richieste di denaro improvvise, soprattutto se accompagnate da una situazione di emergenza.

Link da aprire immediatamente, magari per verificare un account, ricevere un premio o risolvere un presunto problema.

Richieste di codici di verifica, password, dati bancari o informazioni personali.

Offerte di lavoro o guadagni apparentemente troppo convenienti, senza spiegazioni attendibili.

Pressioni a decidere in fretta, con messaggi che scoraggiano qualsiasi verifica.

Persone che dichiarano di conoscerci, ma evitano di fornire elementi utili a confermare la propria identità.

Anche gli errori grammaticali possono rappresentare un indizio, ma non sono una prova. Un messaggio scritto perfettamente in italiano può essere altrettanto fraudolento.

C’è poi un aspetto che passa facilmente inosservato: un truffatore non deve necessariamente chiedere soldi nel primo messaggio. Può cercare prima di capire se il destinatario è disponibile a rispondere e a fidarsi.

«Ciao mamma, ho cambiato numero»: quando il messaggio sembra arrivare da un familiare

Una delle situazioni più insidiose riguarda i messaggi che sembrano provenire da figli, parenti o amici.

Il testo può raccontare che il telefono precedente si è rotto, è stato smarrito oppure non funziona più. Il mittente chiede quindi di salvare un nuovo numero, presentandosi come una persona conosciuta.

Il problema arriva quando, dopo i primi messaggi, compare una richiesta di denaro.

Non si tratta di uno scenario ipotetico. La Polizia di Stato ha documentato un caso in cui una donna, convinta di parlare con il figlio, ha effettuato una ricarica di circa mille euro a favore di un truffatore.

La richiesta era stata giustificata con un presunto problema al conto bancario dopo il cambio di numero.

Come verificare se è davvero un parente

La precauzione più efficace è semplice: non verificare l’identità utilizzando soltanto il nuovo numero che ci ha contattato.

Meglio telefonare al familiare attraverso il numero già conosciuto, oppure raggiungerlo mediante un altro canale affidabile.

Se qualcuno sostiene di essere nostro figlio ma non possiamo contattarlo immediatamente, non c’è motivo di effettuare un pagamento prima di aver accertato la situazione.

La fretta, in questi casi, favorisce chi cerca di ingannare.

Rispondere a uno sconosciuto su WhatsApp è pericoloso?

Una distinzione spesso trascurata riguarda ciò che può accadere semplicemente rispondendo.

Scrivere «Chi sei?» non equivale a consegnare il proprio account WhatsApp a un truffatore. Una normale risposta testuale non autorizza automaticamente l’accesso alle conversazioni, al telefono o al conto bancario.

Il rischio è diverso.

Rispondere può confermare al mittente che il numero è utilizzato e che il destinatario è disposto a interagire. Se il contatto è fraudolento, potrebbe diventare il punto di partenza per ulteriori tentativi di manipolazione.

I pericoli più concreti nascono quando la persona viene convinta a compiere altre azioni: fornire informazioni riservate, effettuare un pagamento, installare software o seguire istruzioni pericolose.

Per questo, quando il messaggio non ha una spiegazione credibile, ignorarlo è generalmente preferibile a iniziare una conversazione soltanto per curiosità.

Il codice WhatsApp che non bisogna comunicare a nessuno

Esiste una situazione particolarmente delicata: un numero sconosciuto chiede di comunicargli un codice ricevuto tramite SMS o WhatsApp.

Il pretesto può essere un errore, una verifica necessaria oppure un messaggio arrivato al destinatario sbagliato.

Se si tratta di un codice di registrazione o accesso, comunicarlo potrebbe consentire a un’altra persona di tentare di prendere il controllo dell’account.

Non bisogna neppure pensare che ogni richiesta pericolosa riguardi necessariamente un SMS.

Nel marzo 2026, Meta ha descritto nuove protezioni contro le truffe basate sul collegamento fraudolento dei dispositivi.

In questi tentativi, la vittima può essere indotta a inserire un codice di collegamento oppure a scansionare un codice QR con la falsa promessa di partecipare a un’iniziativa o completare una procedura.

Il risultato potrebbe essere il collegamento di un dispositivo controllato dal truffatore al proprio account.

Un codice o un QR utilizzato per collegare WhatsApp a un dispositivo non deve mai essere condiviso o approvato su richiesta di uno sconosciuto.

Per controllare eventuali collegamenti già presenti si può consultare la sezione Dispositivi collegati dell’applicazione e disconnettere quelli che non si riconoscono.

Un numero estero su WhatsApp è sempre sospetto?

Ricevere un messaggio con un prefisso internazionale sconosciuto può destare qualche dubbio, specialmente quando non si hanno contatti all’estero.

Il prefisso, però, non basta per stabilire se il mittente sia un truffatore.

Una persona potrebbe utilizzare legittimamente un numero straniero. Al contrario, un tentativo di truffa può arrivare anche da un numero italiano.

WhatsApp può mostrare informazioni sul Paese di registrazione del numero e sull’eventuale presenza di gruppi in comune. Sono elementi utili per valutare il contesto, ma non costituiscono una verifica dell’identità.

Lo stesso vale per la fotografia del profilo. Un’immagine rassicurante, il logo di un’azienda o il nome di una persona conosciuta non dimostrano che dietro quell’account ci sia realmente chi sostiene di essere.

Se il mittente dichiara di rappresentare una banca, un corriere o un servizio clienti, è preferibile utilizzare i contatti pubblicati sul sito ufficiale dell’organizzazione, senza affidarsi ai recapiti forniti nella conversazione.

Cosa fare quando arriva un messaggio sospetto

Non è necessario cancellare immediatamente qualsiasi conversazione con un numero sconosciuto. Prima conviene valutare il contenuto e capire se ci siano richieste anomale.

Quando emergono segnali di una possibile truffa, è consigliabile:

Non aprire link sospetti e non scaricare applicazioni indicate dal mittente. Non comunicare codici, password o dati bancari, nemmeno se la richiesta sembra provenire da un’organizzazione conosciuta. Verificare separatamente l’identità di chi dichiara di essere un familiare, un amico o un operatore. Bloccare il numero se il contatto appare fraudolento o continua a inviare messaggi indesiderati. Segnalare la conversazione a WhatsApp quando contiene spam o tentativi di raggiro.

Per bloccare un contatto, generalmente basta aprire la conversazione, toccare il numero o il nome visualizzato e selezionare l’opzione di blocco. Il percorso può variare leggermente tra Android, iPhone e versioni dell’app.

Secondo il Centro assistenza WhatsApp, quando viene segnalata una chat individuale, la piattaforma può ricevere fino a cinque degli ultimi messaggi inviati dal contatto segnalato, insieme ad alcune informazioni tecniche. Il mittente non riceve una notifica della segnalazione.

E se hai già cliccato su un link?

Cliccare su un collegamento sospetto non significa necessariamente che lo smartphone sia stato compromesso.

Le conseguenze dipendono da ciò che è accaduto dopo: aver visualizzato una pagina è diverso dall’aver inserito password, comunicato dati bancari, installato un’applicazione o autorizzato un dispositivo.

Se sono state inserite credenziali, conviene cambiarle immediatamente attraverso il servizio ufficiale. Se sono stati comunicati dati di pagamento o effettuati trasferimenti, è opportuno contattare subito la banca.

Qualora si sospetti un accesso non autorizzato a WhatsApp, bisogna controllare i dispositivi collegati e seguire le procedure ufficiali di recupero dell’account.

Se è stato sottratto denaro, è utile conservare messaggi, screenshot e ricevute e rivolgersi alle forze dell’ordine.

Si possono bloccare automaticamente tutti i numeri sconosciuti?

WhatsApp offre alcune funzioni per ridurre i contatti indesiderati, ma occorre distinguere fra chiamate e messaggi.

Tra le impostazioni della privacy è disponibile la possibilità di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Questo evita che facciano squillare il telefono, pur consentendo di ritrovarle nell’elenco delle chiamate.

Esiste anche una protezione contro quantità elevate di messaggi provenienti da account sconosciuti.

La funzione, descritta nella documentazione ufficiale di WhatsApp, interviene quando viene rilevato un volume elevato di messaggi. Non significa che ogni singolo messaggio proveniente da un numero non salvato venga automaticamente bloccato.

È una differenza utile, perché non tutti i contatti sconosciuti sono indesiderati: un medico, un tecnico, un corriere o una persona a cui abbiamo fornito il numero potrebbero avere una ragione legittima per scriverci.

La protezione migliore resta quindi una combinazione di impostazioni di privacy e attenzione alle richieste ricevute.

Un ultimo dettaglio merita attenzione: anche un messaggio proveniente da un numero già salvato può essere fraudolento, per esempio quando l’account del contatto è stato compromesso.

La regola più utile non è diffidare automaticamente di chiunque non conosciamo. È verificare chi ci sta chiedendo qualcosa, soprattutto quando in gioco ci sono soldi, dati personali o accesso ai nostri account.

9. DOMANDE FREQUENTI

Se apro un messaggio WhatsApp da uno sconosciuto, possono rubarmi i dati?

La semplice apertura di un normale messaggio testuale non concede al mittente l’accesso ai dati del telefono. Il rischio aumenta se si aprono collegamenti malevoli, si installano software o si comunicano informazioni riservate. Restano possibili vulnerabilità tecniche, ma non sono la conseguenza automatica della lettura di una chat.

Se blocco un numero su WhatsApp, il mittente lo scopre?

WhatsApp non invia una notifica esplicita quando qualcuno viene bloccato. Il mittente potrebbe sospettarlo osservando alcuni cambiamenti nella comunicazione, ma questi indizi non permettono di avere una conferma certa.

Come fanno gli sconosciuti ad avere il mio numero WhatsApp?

Il numero può essere stato ottenuto attraverso una rubrica condivisa, un gruppo, un annuncio pubblico, una precedente comunicazione o una raccolta di dati. In alcuni casi possono essere utilizzate liste di numeri. Ricevere un messaggio indesiderato non dimostra, da solo, che il proprio telefono sia stato violato.

FONTI UTILIZZATE

Le seguenti fonti ufficiali sono state utilizzate e richiamate direttamente nel testo dell’articolo.

1. WhatsApp Help Center – About suspicious messages and scams. Segnali dei messaggi sospetti, comportamenti dei truffatori e informazioni sui contatti sconosciuti.

https://faq.whatsapp.com/2286952358121083/

2. Polizia di Stato – La truffa del familiare con il nuovo numero. Caso documentato dalla Questura di Chieti, pubblicato il 14 dicembre 2023.

https://questure.poliziadistato.it/it/Chieti/articolo/3147657af1a620377708515119

3. Meta – Fighting Scammers and Protecting People With New Technology and Partnerships. Pubblicazione del marzo 2026 sulle tecniche di truffa e sui rischi legati al collegamento dei dispositivi WhatsApp.

https://about.fb.com/news/2026/03/fighting-scammers-protecting-people-with-new-technology-and-partnerships/

4. WhatsApp Help Center – About reporting and blocking on WhatsApp. Funzioni di blocco, segnalazione e protezione dai volumi elevati di messaggi sconosciuti.

https://faq.whatsapp.com/414631957536067/