Ti accorgi che qualcuno potrebbe conoscere la tua password. La cambi immediatamente, ne scegli una più complessa e pensi di aver risolto il problema. Eppure, in alcune circostanze, chi è entrato nel tuo account potrebbe riuscire a mantenere l’accesso.

Il motivo è meno intuitivo di quanto sembri: cambiare una password non significa necessariamente chiudere tutte le sessioni già aperte. Un dispositivo sconosciuto potrebbe essere ancora collegato oppure qualcuno potrebbe aver modificato le impostazioni di recupero dell’account.

Se una password è stata rubata, bisogna sostituirla immediatamente da un dispositivo sicuro, verificare le sessioni attive, disconnettere gli accessi sconosciuti e attivare l’autenticazione a due fattori. Occorre anche controllare gli indirizzi email di recupero e cambiare la stessa password sugli altri servizi in cui è stata utilizzata.

Sono operazioni che possono evitare che un singolo furto di credenziali si trasformi in un problema molto più esteso.

Perché cambiare la password potrebbe non essere sufficiente

Quando accedi a Gmail, Facebook o a un altro servizio, normalmente non devi inserire la password ogni volta che apri una nuova pagina.

Questo avviene perché il servizio mantiene una sessione autenticata, spesso attraverso cookie o altri strumenti che consentono di riconoscere il dispositivo.

Se qualcuno ha già effettuato l’accesso al tuo account, la sostituzione della password non garantisce, su tutte le piattaforme, la revoca immediata di ogni sessione esistente.

Alcuni servizi interrompono automaticamente le sessioni dopo una modifica delle credenziali; altri prevedono un comando separato per disconnettere i dispositivi.

Microsoft, per esempio, permette di utilizzare la funzione Disconnetti ovunque. La sua documentazione ufficiale precisa che la disconnessione può richiedere fino a 24 ore e non comprende le console Xbox.

C’è poi un altro scenario: durante l’accesso non autorizzato, qualcuno potrebbe aver aggiunto un proprio indirizzo per il recupero dell’account oppure impostato l’inoltro automatico delle email.

In una situazione del genere, la nuova password risolve soltanto una parte del problema.

Cosa fare immediatamente se scopri che la tua password è stata rubata

La prima precauzione è evitare di utilizzare collegamenti ricevuti attraverso messaggi sospetti. Se un’email ti avvisa di un accesso sconosciuto, raggiungi direttamente il sito ufficiale del servizio o apri la sua applicazione.

Una volta verificata la situazione, conviene seguire un ordine preciso.

Cambia la password dell’account interessato. Scegline una lunga, difficile da indovinare e mai utilizzata altrove. Un gestore di password può generarne una casuale e conservarla. Controlla gli accessi e i dispositivi collegati. Cerca nelle impostazioni di sicurezza le sezioni dedicate alle sessioni attive, alla cronologia degli accessi o ai dispositivi autorizzati. Disconnetti le sessioni sospette. Se disponibile, utilizza la funzione che termina tutte le sessioni. Non dare per scontato che modificare la password abbia già compiuto questa operazione. Attiva l’autenticazione a due fattori. Quando disponibili, privilegia passkey o chiavi di sicurezza oppure un’app di autenticazione. I codici SMS rappresentano comunque una protezione aggiuntiva rispetto alla sola password, pur avendo limiti specifici. Verifica le informazioni di recupero. Controlla email secondarie, numeri di telefono, metodi di accesso e dispositivi attendibili. Rimuovi eventuali elementi sconosciuti. Proteggi gli altri account che utilizzano la stessa password. Una credenziale rubata potrebbe essere provata anche su servizi completamente diversi.

Queste indicazioni sono coerenti con le raccomandazioni della Federal Trade Commission statunitense, che suggerisce anche di verificare eventuali attività effettuate senza autorizzazione.

Se sospetti che sul computer sia presente un malware capace di rubare password, utilizza un altro dispositivo affidabile per mettere al sicuro gli account. Prima di tornare a usare quello sospetto per operazioni sensibili, aggiornalo ed esegui una scansione di sicurezza.

Come scoprire se qualcuno è ancora collegato al tuo account

Non sempre un accesso non autorizzato produce segnali evidenti. Una persona potrebbe riuscire a leggere messaggi, consultare dati o modificare impostazioni senza pubblicare nulla.

Per questo è utile controllare le informazioni di sicurezza messe a disposizione dalla piattaforma.

Controllare le sessioni dell’account Google

Per un account Google, il percorso passa dalle impostazioni di sicurezza e dalla sezione dedicata ai dispositivi.

Google consente di consultare i dispositivi utilizzati recentemente, esaminare le singole sessioni e disconnettere quelle che non si riconoscono.

È possibile partire dalla pagina ufficiale google.com/devices.

Attenzione a un dettaglio: una posizione geografica insolita non dimostra automaticamente che l’account sia stato violato. La localizzazione può essere approssimativa e risentire della rete utilizzata.

Anche più sessioni associate allo stesso modello di smartphone non indicano necessariamente la presenza di più telefoni. Google spiega queste particolarità nella propria guida alla gestione dei dispositivi. Google Account Help+1

Se riconosci un’attività come non autorizzata, usa gli strumenti di protezione e recupero del servizio senza limitarti a osservare la lista dei dispositivi.

L’errore più pericoloso: dimenticare la casella email

Immagina che qualcuno riesca a entrare nel tuo account di posta elettronica.

Potrebbe non essere interessato alle conversazioni personali. Il suo obiettivo potrebbe essere utilizzare la funzione Password dimenticata degli altri servizi associati al tuo indirizzo.

Molti siti inviano proprio via email il collegamento necessario per reimpostare le credenziali. Chi controlla quella casella potrebbe quindi tentare di prendere possesso di altri profili.

Per questo, se la password rubata riguarda la tua email principale, mettere in sicurezza quella casella è una priorità.

Non basta controllare che la password sia stata cambiata. Occorre verificare anche le regole di inoltro automatico, gli indirizzi di recupero, gli eventuali filtri sconosciuti e le applicazioni esterne autorizzate.

Una regola di inoltro impostata da un intruso, per esempio, potrebbe continuare a spedire una copia dei messaggi a un indirizzo esterno finché non viene rimossa.

La FTC richiama espressamente l’attenzione su questo rischio nelle procedure per il recupero degli account compromessi.

E se quella password fosse utilizzata anche su altri siti?

È una delle situazioni che meritano maggiore attenzione.

Supponiamo che una password utilizzata per un vecchio negozio online finisca in una violazione di dati. Se hai scelto le stesse credenziali anche per un social network o un servizio di posta, un malintenzionato potrebbe provare ad accedere a quei servizi.

Questa tecnica è conosciuta come credential stuffing: il tentativo di utilizzare combinazioni di credenziali sottratte per effettuare accessi su piattaforme differenti.

Non significa che tutti gli account siano stati automaticamente compromessi. Significa, però, che la stessa password non dovrebbe più essere considerata sicura su nessuno dei servizi in cui è stata riutilizzata.

Conviene quindi cambiarla ovunque, iniziando dagli account più delicati: posta elettronica, servizi finanziari, piattaforme di acquisto e profili che conservano informazioni personali.

Usare password diverse impedisce che il furto di una singola credenziale renda immediatamente utilizzabile la stessa combinazione su altri siti.

Come capire se la password è stata davvero rubata

Ricevere un avviso di sicurezza non equivale sempre alla conferma di una violazione.

Un servizio potrebbe segnalare un tentativo di accesso bloccato, un dispositivo non riconosciuto oppure una password comparsa in un archivio di credenziali compromesse.

Sono situazioni differenti.

Una password presente in una fuga di dati non dimostra che qualcuno sia entrato nel tuo account attuale. Indica però che quella credenziale potrebbe essere conosciuta da terzi e non dovrebbe più essere utilizzata.

Allo stesso modo, un tentativo di accesso fallito non significa necessariamente che il malintenzionato abbia ottenuto il controllo del profilo.

I segnali più significativi sono modifiche non autorizzate alla password o ai dati di recupero, sessioni effettivamente sconosciute, messaggi inviati senza il tuo intervento e operazioni che non riconosci.

Se ricevi una notifica di sicurezza, verifica l’accaduto direttamente nell’applicazione o nel sito ufficiale. Anche gli avvisi che sembrano provenire da servizi conosciuti possono essere falsificati per convincerti a inserire le credenziali in una pagina di phishing.

Cosa succede se non riesci più a entrare nell’account?

Se la password è stata cambiata da un’altra persona oppure non riesci più ad accedere, evita tentativi casuali e servizi esterni che promettono di recuperare qualsiasi profilo a pagamento.

La strada corretta è utilizzare la procedura ufficiale di recupero dell’account.

Per Google sono disponibili le istruzioni dedicate agli account compromessi, mentre Microsoft mette a disposizione una procedura di ripristino.

Le possibilità di recupero dipendono dal servizio, dai metodi di verifica precedentemente configurati e dalle eventuali modifiche effettuate dall’intruso.

Se sono coinvolti servizi bancari, carte o pagamenti, controlla subito le operazioni e contatta l’istituto attraverso i canali ufficiali per valutare eventuali misure di protezione.

Se dall’account compromesso sono partiti messaggi sospetti, avvisa anche i contatti interessati, soprattutto quando contengono collegamenti o richieste di denaro.

La precauzione più utile resta quella che spesso viene trascurata dopo aver scelto una nuova password: verificare non soltanto chi potrà entrare nell’account in futuro, ma anche chi potrebbe esserci già entrato.

Fonti utilizzate