Trovare l’accesso revocato al proprio account genera panico immediato, soprattutto se chi ha preso il controllo ha già iniziato a inviare messaggi truffa ai follower o a modificare username ed email di contatto. In questa situazione i primi venti minuti sono determinanti per sfruttare i sistemi di revoca automatica messi a disposizione dalla piattaforma.

Se il tuo account Instagram è stato hackerato, controlla subito la tua casella di posta per individuare l’email di sicurezza da security@mail.instagram.com e cliccare su Proteggi il mio account per annullare le modifiche. Se l’accesso è già perso, vai su [instagram.com/hacked](https://instagram.com/hacked) dall’app per avviare il ripristino tramite SMS o video selfie.

1. Il primo passaggio: l’avviso di cambio email nella tua casella

Quando qualcuno forza un profilo, la prima azione tecnica dell’attaccante consiste quasi sempre nel sostituire l’indirizzo email associato e il numero di telefono per impedire il ripristino password.

Meta invia sistematicamente una notifica al vecchio indirizzo email con oggetto simile a “Indirizzo e-mail modificato su Instagram”. All’interno del messaggio è presente un link speciale etichettato come Proteggi il mio account (o Secure my account). Cliccando su quel collegamento, il sistema ripristina istantaneamente il vecchio indirizzo e invalida le sessioni attive aperte dall’attaccante.

Nella pratica il problema sorge spesso a monte: molti attaccanti compromettono prima la casella email della vittima o applicano filtri automatici per cestinare i messaggi provenienti dai server di Instagram. Se non vedi questa notifica, controlla la cartella Spam, il Cestino e verifica le impostazioni di inoltro o i filtri del tuo provider di posta.

2. Come usare la procedura guidata di ripristino (instagram.com/hacked)

Se il link di revoca via email è scaduto o non è arrivato, occorre usare la pagina di supporto dedicata direttamente da browser mobile o dall’app.

Apri il browser dello smartphone o l’app e collegati a instagram.com/hacked. Seleziona l’opzione “Il mio account è stato violato” e premi Avanti. Inserisci il nome utente originale, il numero di telefono o l’indirizzo email che usavi prima dell’attacco. Se l’hacker ha modificato l’handle, prova a inserire il vecchio username: i database di Instagram mantengono una cronologia delle modifiche recenti. Richiedi l’invio del codice di accesso sicuro via SMS sul tuo numero di telefono, se non è stato rimosso.

Se l’attaccante ha sostituito anche il numero o ha attivato un’app di autenticazione a due fattori propria, la schermata ti chiederà se hai foto sul profilo per procedere con la verifica avanzata.

3. Identificazione tramite video selfie: requisiti e limiti tecnici

Per gli account personali che contengono primi piani del proprietario, Instagram mette a disposizione il riconoscimento biometrico tramite video selfie.

Il sistema richiede di girare la testa in diverse direzioni per confermare la presenza reale e confronta i frame del video con i post e i reel pubblicati sul feed. Questa procedura presenta vincoli precisi:

Funziona solo se sul profilo sono presenti foto in cui il tuo volto è chiaramente visibile.

Non è utilizzabile per account aziendali, profili dedicati ad animali, illustrazioni, meme o loghi commerciali senza foto del titolare.

L’elaborazione richiede in media da 24 a 72 ore; l’esito arriva all’indirizzo email alternativo che inserisci durante la richiesta.

Nel caso di profili business privi di volti, la verifica dell’identità richiede documenti legali (partita IVA, visura camerale, utenze intestate o licenze commerciali) tramite il modulo di supporto aziendale di Meta Business Suite.

4. Cosa fare se l’hacker ha attivato l’autenticazione a due fattori (2FA)

Uno scenario frequente e ostico si verifica quando l’intruso attiva l’autenticazione a due fattori tramite un’app di autenticazione terza (come Google Authenticator o Duo). Anche riuscendo a reimpostare la password tramite SMS, ti verrà chiesto un codice a 6 cifre generato da un dispositivo che non possiedi.

In questa schermata non inserire codici a caso: seleziona “Prova un altro modo” in fondo alla schermata di login, quindi clicca su “Richiedi assistenza”. Questo percorso rimanda forzatamente al modulo di recupero dell’identità o ai codici di backup. Se durante la configurazione iniziale del tuo account avevi salvato i codici di riserva a 8 cifre forniti da Instagram, questo è il momento esatto in cui usarne uno per scavalcare l’app dell’attaccante.

5. Attenzione alla truffa del recupero a pagamento

Durante la fase di attacco o subito dopo aver chiesto aiuto pubblicamente, è quasi matematico ricevere messaggi da utenti che consigliano presunti esperti o profili Telegram in grado di “hackerare e restituire l’account” a fronte di un pagamento in denaro o criptovalute.

Questi soggetti sono truffatori che sfruttano l’ansia della vittima. Nessun soggetto esterno ha accesso ai server interni di Meta o ai pannelli di gestione degli account; solo i canali ufficiali e il supporto verificato possono riassegnare un profilo violato.

6. Messa in sicurezza definitiva dopo il recupero

Una volta ripreso l’accesso al profilo, prima ancora di pubblicare storie per avvisare i contatti, è indispensabile compiere quattro passaggi per evitare che l’attaccante rientri sfruttando token residui:

Termina tutte le sessioni: vai in Impostazioni e privacy > Centro gestione account > Password e sicurezza > Dispositivi da cui hai effettuato l’accesso e disconnetti ogni sessione sconosciuta. Revoca app collegate: verifica in Autorizzazioni del sito web e app se ci sono applicazioni di terze parti autorizzate di recente e rimuovile. Imposta una nuova password complessa: genera una password univoca, priva di riferimenti anagrafici e mai usata su altri servizi. Attiva la 2FA sul tuo dispositivo: configura una vera app di autenticazione e memorizza i nuovi codici di backup generati fuori dal telefono (su carta o password manager).

Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole per recuperare un account Instagram violato?

Se il link “Proteggi il mio account” è ancora attivo, il recupero è immediato. Tramite il processo di verifica con video selfie o invio documenti aziendali, i tempi di risposta del team di sicurezza variano solitamente tra le 24 ore e i 3-4 giorni lavorativi.

Come faccio se l’hacker ha cambiato l’email e il numero di telefono?

Usa lo smartphone con cui accedevi abitualmente, apri l’app e vai su [instagram.com/hacked](https://instagram.com/hacked) . Inserisci l’ultimo username noto; anche se i contatti sono stati rimossi, il sistema riconoscerà l’ID hardware del dispositivo consentendoti di avviare il video selfie.

Posso denunciare un account Instagram rubato alla Polizia Postale?

Sì. La sottrazione di credenziali informatiche costituisce reato (art. 615-ter c.p.). È possibile sporgere denuncia tramite il portale della Polizia Postale o recandosi presso un comando di Carabinieri o Polizia, allegando screenshot delle modifiche e dei messaggi inviati dall’account.

Perché Instagram rifiuta ripetutamente il mio video selfie?

I rifiuti avvengono principalmente per scarsa illuminazione, angolazioni non allineate o discrepanze visive evidenti rispetto alle foto sul feed (es. filtri pesanti nelle foto pubblicate, occhiali da sole o scatti troppo vecchi). Riprova in una stanza ben illuminata alla luce naturale.

Conclusione

La rapidità di reazione fa la differenza tra un account recuperato in pochi minuti e giorni di trafile burocratiche con il supporto di Meta. Mantieni sempre aggiornati i contatti di riserva nel Centro gestione account e diffida sistematicamente da chiunque prometta sblocchi miracolosi a pagamento.

Fonti ufficiali: