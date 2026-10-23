Aprire la barra di ricerca di Instagram, digitare una città e non trovare più la scheda dedicata con la mappa interattiva o i post recenti ha spiazzato molti utenti e creator. Non si tratta di un malfunzionamento isolato sul singolo profilo, ma del risultato di una precisa transizione dell’interfaccia di Meta.

Instagram ha tolto la scheda “Luoghi” dai filtri di ricerca principali per ridurre il tracciamento in tempo reale, favorire la scoperta tramite parole chiave e spingere l’algoritmo sui contenuti raccomandati. Sebbene la ricerca autonoma per coordinate sia stata limitata, il geotag nei singoli post, nelle storie e nei reel rimane attivo attraverso il database di Facebook.

Cosa è cambiato davvero nella ricerca per luogo

Fino a qualche tempo fa, digitando un nome geografico nella barra di ricerca compariva la scheda “Luoghi”, contrassegnata dall’icona del pin. Selezionandola, si accedeva a una griglia divisa tra contenuti popolari e recenti geolocalizzati in quel punto esatto.

Oggi la sezione di ricerca aggrega i risultati sotto un unico motore a parole chiave. Se scrivi il nome di un quartiere o di un locale, l’applicazione mostra prima account, hashtag e solo successivamente una voce contrassegnata dal pin di geolocalizzazione, se presente nel database.

È sparita la cronologia pura: i post geolocalizzati non compaiono più in ordine rigorosamente cronologico inverso. Meta ha rimosso la visualizzazione “Recenti” dalle pagine dei luoghi e degli hashtag per evitare spam di massa e limitare comportamenti scorretti legati all’osservazione dei flussi di persone in tempo reale.

I motivi dietro la rimozione e le modifiche ai geotag

La decisione di ridimensionare la navigazione libera per coordinate poggia su tre ragioni strutturali.

Tutela della privacy e contrasto allo stalking

Raggruppare ogni storia o post pubblico all’interno di una mappa consultabile minuto per minuto rendeva facile individuare la posizione fisica delle persone con margini di errore minimi. La rimozione di feed cronologici aperti legati a luoghi circoscritti riduce il rischio di esposizione indesiderata, soprattutto per i profili di minori e micro-creator.

Passaggio alla ricerca semantica

Meta ha gradualmente convertito l’intero motore di ricerca interno sul modello SEO: l’algoritmo scansiona il testo nei sottotitoli, i dati dell’immagine e le keyword d’interesse. Trattare il luogo come entità autonoma separata dal resto del contenuto non serviva più al sistema di raccomandazione, che preferisce proporre Reel e foto basandosi sulle abitudini di consumo piuttosto che sulla pura vicinanza fisica.

Razionalizzazione dell’infrastruttura con Facebook

Instagram non gestisce un’anagrafe geografica propria: si appoggia all’infrastruttura delle pagine e dei check-in di Meta (ereditata da Facebook). Sfoltire le pagine di destinazione dei singoli luoghi sull’app ha alleggerito l’interfaccia mobile, concentrando le interazioni sulla mappa interattiva interna alla messaggistica o sui tag integrati nei media.

Quando sembra che “Instagram ha tolto i luoghi”, ma è un problema tecnico

Spesso la sensazione che una funzione sia scomparsa coincide con un blocco temporaneo o una configurazione errata. Se non riesci ad aggiungere un luogo a un post o a una storia, le verifiche da fare sono poche e precise:

Permessi di localizzazione dello smartphone: Se l’app non ha accesso al GPS (su iOS o Android impostato su “Mai” o senza “Posizione precisa”), la lista dei luoghi vicini comparirà vuota.

Se l’app non ha accesso al GPS (su iOS o Android impostato su “Mai” o senza “Posizione precisa”), la lista dei luoghi vicini comparirà vuota. Luogo non registrato come Pagina Facebook: Se un’attività commerciale non compare cercando il nome esatto, significa che non esiste una pagina Facebook di categoria “Impresa locale” o “Luogo” con indirizzo verificato e check-in abilitati.

Se un’attività commerciale non compare cercando il nome esatto, significa che non esiste una pagina Facebook di categoria “Impresa locale” o “Luogo” con indirizzo verificato e check-in abilitati. Discrepanze di denominazione: La ricerca per tag geografico è rigida. Se un locale si chiama “Bar del Corso”, cercarlo senza preposizioni o con accenti omessi può restituire zero risultati.

Come continuare a geolocalizzare contenuti e attività locali

Per chi gestisce profili aziendali o lavora con la promozione sul territorio, il geotag resta uno strumento operativo indispensabile per farsi trovare nelle ricerche organiche.

Creare un luogo personalizzato non presente su Instagram: 1. Apri l'app mobile di Facebook con il profilo associato alla pagina. 2. Avvia la creazione di un nuovo post e tocca "Registrati" (Check-in). 3. Digita il nome esatto del luogo che vuoi creare. 4. Scorri fino in fondo ai risultati e tocca "Aggiungi [Nome Luogo]". 5. Seleziona la categoria corretta e inserisci la città con l'indirizzo. 6. Salva e attendi la sincronizzazione dei database Meta (da poche ore a qualche giorno).

Domande frequenti

I post con geolocalizzazione hanno ancora visibilità?

Sì. Il geotag aiuta l’algoritmo di Meta a contestualizzare l’argomento e a mostrare il post agli utenti che interagiscono abitualmente con contenuti di quell’area geografica, anche senza una scheda luoghi separata.

Posso vedere chi si trova in un posto in tempo reale?

No, questa possibilità è stata eliminata. I contenuti associati a una posizione vengono aggregati per rilevanza e popolarità, non per orario di pubblicazione, impedendo di monitorare le presenze istantanee.

Perché non trovo la mia attività tra i luoghi di Instagram?

Accade se la sede non è configurata come impresa locale su Facebook o se mancano i permessi di check-in pubblici sulla pagina collegata. Senza coordinate convalidate su Meta Business Suite, il tag non si genera.

Prima di dare per persa la visibilità locale, controlla sempre che l’indirizzo della tua sede su Google Maps e su Meta Business Suite coincida al millimetro: basta una virgola di differenza nel CAP per spezzare l’indicizzazione tra le due piattaforme.

Per verificare le linee guida aggiornate sui tag geografici e la gestione delle sedi, consulta la documentazione ufficiale nel Centro assistenza di Instagram e le note sulle posizioni aziendali nel Centro assistenza per le aziende di Meta.