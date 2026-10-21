Ogni vigilia di Natale milioni di spettatori guardano Louis Winthorpe III e Billy Ray Valentine incastrare i fratelli Duke al World Trade Center, ma la rapidità dei dialoghi alla borsa merci di New York lascia spesso confusi sulle dinamiche finanziarie.

Nel finale di Una poltrona per due, Winthorpe e Valentine intercettano il rapporto governativo sul raccolto delle arance e ne consegnano una versione falsa ai fratelli Duke. Convinti che la gelata abbia distrutto le piantagioni, i Duke acquistano contratti futures facendo salire alle stelle il prezzo. A quel punto i due protagonisti vendono contratti a prezzo massimo e, all’uscita della stima reale che rivela un raccolto abbondante, li ricomprano al ribasso guadagnando una fortuna e mandando i Duke sul lastrico.

Il rapporto del Dipartimento dell’Agricoltura: il vero innesco della truffa

L’ingranaggio dell’intera sequenza poggia su un documento: il rapporto previsionale dell’USDA (United States Department of Agriculture) sul raccolto delle arance in Florida. Randolph e Mortimer Duke pagano Clarence Beeks per ottenerne una copia in anticipo, commettendo un reato di insider trading per posizionarsi sul mercato prima degli altri operatori.

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Winthorpe e Valentine neutralizzano Beeks sul treno di Capodanno, gli sottraggono la valigetta e gli rifilano un dossier contraffatto. Il documento falso dichiara che il freddo invernale ha compromesso gli agrumeti, prevedendo scarsità di succo d’arancia concentrato congelato (FCOJ – Frozen Concentrated Orange Juice). Nella realtà del film, il gelo non ha intaccato la produzione: il raccolto è florido e l’offerta sarà abbondante.

La scena della borsa merci: la vendita allo scoperto spiegata passo per passo

Al Commodities Exchange (COMEX) di New York si scambiano contratti futures, accordi legali per acquistare o vendere una determinata merce a una data futura a un prezzo prefissato. L’errore comune degli spettatori è pensare che i personaggi stiano scambiando fisicamente casse di arance: muovono unicamente impegni finanziari con leva.

La manovra si articola in due momenti precisi:

La trappola del rialzo forzato: Credendo che la futura scarsità di succo farà volare i prezzi, i Duke ordinano al loro broker di comprare a qualsiasi costo (“Buy! Buy! Buy!”). L’aggressività degli ordini scatena l’isteria nella sala delle grida: gli altri operatori imitano i Duke, spingendo la quotazione dai circa 102 centesimi per libbra fino a toccare quota 145 centesimi. L’apertura della posizione corta: Quando il prezzo raggiunge il picco massimo di 145 centesimi, Winthorpe e Valentine entrano in azione cominciando a vendere contratti futures a pioggia. Stanno effettuando una vendita allo scoperto (short selling): si impegnano a consegnare succo d’arancia a maggio al prezzo elevatissimo del momento (142-145 centesimi), vendendo contratti direttamente ai Duke e agli altri trader accalcati al ring. L’annuncio ufficiale e il crollo: Alle 12:00 il ministro dell’Agricoltura compare in televisione e legge il report autentico: il freddo non ha danneggiato il raccolto. Il mercato realizza all’istante che non ci sarà alcuna carenza. La domanda crolla e il prezzo precipita verticalmente fino a 29 centesimi. La chiusura delle posizioni: A 29 centesimi, Winthorpe e Valentine iniziano a ricomprare tutti i contratti che avevano venduto poco prima a 140-145 centesimi. Chiudono la posizione incassando la differenza netta: oltre un dollaro di profitto per ogni singola libbra negoziata.

Perché i fratelli Duke finiscono in bancarotta e chi paga il conto

Una delle curiosità più diffuse riguarda la rovina immediata dei Duke. Perché perdono tutto in pochi minuti se sono miliardari?

I fratelli hanno operato a margine. Non hanno impiegato solo liquidità propria, ma hanno impegnato la loro stessa società finanziaria, la Duke & Duke, acquistando quantità spropositate di contratti al picco del prezzo. Con la quotazione precipitata a 29 centesimi, si ritrovano a dover onorare impegni d’acquisto a 140 centesimi per un controvalore commerciale stracciato.

A fine seduta scatta la richiesta di margini di garanzia (margin call): il presidente della borsa blocca le contrattazioni e chiede la copertura immediata delle perdite maturate, calcolate in circa 394 milioni di dollari dell’epoca. I Duke non dispongono di quella liquidità e Mortimer tenta invano di far leva sulle conoscenze personali. La clearing house applica il regolamento: i beni della società e dei soci vengono congelati per liquidare il debito, decretando il loro fallimento personale e societario.

SCHEMA OPERATIVO NEL FINALE ============================================= I DUKE: 1. Comprano contratti al picco (140-145¢) 2. Il prezzo crolla a 29¢ dopo l'annuncio 3. Perdita: ~115¢ per libbra su contratti massicci -> Margin call immediata e fallimento WINTHORPE E VALENTINE: 1. Vendono contratti al picco (140-145¢) allo scoperto 2. Ricomprano gli stessi contratti a 29¢ 3. Guadagno: ~115¢ per libbra di margine pulito -> Liquidità milionaria e ritiro ai tropici =============================================

La finanza reale: la vera “Eddie Murphy Rule”

Nella pratica, all’epoca dell’uscita della pellicola nel 1983, l’operazione condotta da Valentine e Winthorpe presentava una zona d’ombra normativa. Sebbene il furto e la corruzione fossero già reati penali, il mercato delle materie prime non puniva esplicitamente l’uso di informazioni governative riservate non pubbliche allo stesso modo dei titoli azionari della SEC.

La situazione è cambiata molti anni dopo. Con il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010, gli Stati Uniti hanno formalmente introdotto la Sezione 746, ribattezzata dagli addetti ai lavori e dalla stessa CFTC (Commodity Futures Trading Commission) come la Eddie Murphy Rule. La norma vieta espressamente l’uso di informazioni riservate provenienti da agenzie federali per speculare sui mercati delle materie prime.

Domande frequenti

Quanti soldi guadagnano Winthorpe e Valentine alla fine?

Il film non dichiara la cifra esatta. Considerando la perdita di circa 394 milioni dichiarata dal manager dei Duke e il coinvolgimento di altri operatori al ring, il guadagno combinato di Winthorpe, Valentine, Ophelia e Coleman si aggira realisticamente su svariate decine di milioni di dollari degli anni Ottanta.

Con quali soldi Winthorpe e Valentine aprono le posizioni in borsa?

Utilizzano il denaro racimolato da Ophelia (i risparmi di una vita da escort), la liquidazione e i pegni dell’orologio di Winthorpe e i risparmi del maggiordomo Coleman, usati come deposito di garanzia iniziale per aprire il conto operativo tramite il broker Wilson.

Che fine fa Clarence Beeks sul treno?

Dopo essere stato narcotizzato da Louis travestito da studente camerunese, Beeks viene denudato, vestito con il costume da gorilla del passeggero della festa e rinchiuso nella gabbia con un vero gorilla maschio, spedito poi con il treno merci verso una destinazione remota.

La scommessa iniziale da un dollaro chi l’ha vinta?

La scommessa originale sulla natura contro l’educazione viene vinta da Mortimer Duke, ma perde valore di fronte al tracollo. Nel finale sulla spiaggia, Valentine restituisce ironicamente la banconota da un dollaro a Winthorpe, chiudendo il cerchio dell’esperimento umano che li aveva visti vittime.

La dinamica finale di Una poltrona per due dimostra come la commedia classica americana sapesse ancorare la comicità slapstick a meccanismi procedurali autentici e feroci. Per approfondire il contesto normativo reale nato dal film, è possibile consultare i documenti d’archivio della U.S. Commodity Futures Trading Commission in merito alle riforme sull’insider trading nelle commodities.