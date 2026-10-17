Il ciclo di lavaggio si interrompe a metà, il cestello resta pieno d’acqua e sul display compare la scritta E18 (oppure F18 su alcuni modelli). Lo sportello rimane bloccato dal sistema di sicurezza termica e la macchina non accenna a centrifugare.

L’errore E18 sulle lavatrici Bosch indica un problema di scarico dell’acqua: l’elettronica rileva che la vasca non si è svuotata entro il tempo massimo previsto (di solito circa 6-8 minuti). Nella maggior parte dei casi l’anomalia dipende dal filtro intasato da residui, dal tubo di scarico ostruito o piegato, oppure dalla girante della pompa di scarico bloccata da corpi estranei.

Cosa significa il codice E18 e perché la macchina va in blocco

Le schede elettroniche Bosch monitorano la velocità con cui il pressostato segnala il raggiungimento del “vuoto vasca”. Se dopo diversi tentativi di attivazione della pompa il livello dell’acqua non scende, il software interrompe il programma per evitare il surriscaldamento del motorino di scarico e allagamenti accidentali.

Nei modelli senza display digitale, lo stesso allarme viene segnalato dal lampeggio simultaneo o alternato di specifiche spie della velocità di centrifuga (in genere i LED di 1000/800 giri o la spia “Risciacquo”), a seconda della serie (Serie 2, Serie 4, Serie 6 o Serie 8).

Procedura passo-passo per svuotare la vasca e pulire il filtro

Prima di toccare qualsiasi componente, stacca la spina dalla presa elettrica. L’operazione comporta la fuoriuscita di liquidi ed è opportuno lavorare senza tensione di rete. Tieni a portata di mano bacinelle basse e vecchi asciugamani: se la vasca è piena, possono uscire fino a 15-20 litri d’acqua.

Accedi al vano inferiore. Lo sportellino di servizio si trova in basso a destra sul frontale. Aprilo facendo leva delicatamente con un cacciavite piatto o premendo l’apposita linguetta. Drena l’acqua residua. Troverai un tubicino di drenaggio d’emergenza in gomma nera o grigia accanto al tappo filettato. Estrailo, togli il tappino terminale e fai defluire l’acqua in un recipiente a bordo basso. Richiudi il tubicino quando il flusso si interrompe. Se il modello non ha il tubicino, svita il tappo principale del filtro solo di mezzo giro, lasciando defluire l’acqua gradualmente. Rimuovi il filtro. Svita completamente il coperchio del filtro girando in senso antiorario. Spesso si oppone resistenza: calcare, residui di detersivo concentrato o corpi incastrati nella filettatura possono rendere duro lo svitamento. Ispeziona e pulisci il cestello del filtro. Lava il filtro sotto acqua corrente tiepida eliminando lanugine, bottoni, monete o ferretti da stiro. Verifica la girante della pompa. Inserisci un dito o una torcia all’interno dell’alloggio vuoto del filtro. In fondo si trova la girante della pompa (una piccola ventola in plastica). Prova a ruotarla delicatamente: deve muoversi a scatti controllati a causa dei magneti del motore sincrono, ma non deve essere bloccata. Spesso si trovano fili da cucito, capelli o elastici attorcigliati attorno all’alberino. Rimonta e testa. Riavvita il filtro in senso orario fino a battuta. È fondamentale stringerlo bene: se rimane disallineato o lento, l’acqua filtrerà sul fondo alla ripresa del ciclo.

Quando il filtro è pulito: tubo di scarico e sifone a muro

Se il filtro è libero da ostruzioni ma il codice E18 persiste, il blocco è quasi sempre situato a valle della macchina.

Nelle installazioni domestiche lo scarico a parete o il raccordo sotto il lavello sono i punti critici. I grassi dei detersivi liquidi, usati frequentemente a basse temperature (30°C o 40°C), formano una melma densa che occlude l’innesto del sifone. Per verificarlo:

Allenta la fascetta metallica che fissa il tubo di scarico al raccordo a muro;

Sfila il tubo e inseriscilo direttamente nel secchio o nel water;

Avvia un programma breve di solo scarico o centrifuga.

Se l’acqua esce a getto pieno nel secchio, il problema non è la lavatrice ma la tubazione a muro, che andrà sturata. Se invece dal tubo non esce nulla o solo un debole rigagnolo, l’ostruzione si trova all’interno del tubo stesso o nel soffietto che collega la vasca alla pompa (spesso un calzino sottile riesce a scivolare tra cestello e vasca, finendo dritto nel collettore nero a sfera).

Pompa di scarico bloccata o usurata: come riconoscerla

Le lavatrici Bosch moderne montano pompe di scarico magnetiche. Quando queste pompe invecchiano (spesso dopo 5-7 anni di uso intenso), accumulano gioco sull’alberino.

Ciò si traduce in un comportamento intermittente: a vuoto la ventola gira, ma sotto il carico dell’acqua calda la girante sfarfalla, vibra rumorosamente (un ronzio sordo) e non riesce a sviluppare la prevalenza necessaria per spingere l’acqua in alto. Se avverti il ronzio ma l’acqua non si muove pur con filtro e condotti liberi, il corpo pompa va sostituito. Il ricambio originale o compatibile di qualità ha costi contenuti, compresi solitamente tra i 25 e i 50 euro, ma richiede lo smontaggio della parte inferiore o frontale della scocca.

Come resettare l’errore E18

Risolto il problema meccanico, non tutte le versioni cancellano l’errore automaticamente alla successiva accensione. Per completare il ripristino:

Posiziona il selettore dei programmi su “Off” (a ore 12). Chiudi bene l’oblò. Ruota la manopola a ore 6 (programma Centrifuga/Scarico). Tieni premuto il pulsante di regolazione della centrifuga e, continuando a premerlo, sposta la manopola a ore 7. Rilascia il pulsante dopo 3-4 secondi e riporta la manopola su “Off”.

Se la scheda memorizza ancora il codice anomalo, un semplice distacco della spina per circa 15 minuti è spesso sufficiente a far decadere la memoria tampone dell’unità di controllo.

Domande frequenti

Come sbloccare l’oblò se la macchina resta bloccata con errore E18?

Lo sportello si blocca perché il sensore rileva acqua in vasca. Svuota completamente la macchina tramite il tubicino di drenaggio accanto al filtro. Una volta scaricata l’acqua, attendi circa 2 minuti lo sgancio del blocco porta oppure aziona la linguetta di sblocco meccanico manuale presente nel vano filtro.

Il filtro della lavatrice è bloccato e non si svita: cosa fare?

Evita di forzare con pinze che spezzerebbero le alette in plastica. Spesso un corpo rigido (come una moneta o una vite) è rimasto intrappolato tra l’elica e la gabbia interna. In questo caso occorre smontare l’intero manicotto di scarico dal retro per estrarre l’ostacolo dall’interno del corpo pompa.

Perché l’errore E18 compare solo durante alcuni lavaggi?

Si verifica tipicamente nei cicli ad alta temperatura o a pieno carico, quando la pompa magnetica usurata perde sincronismo sotto sforzo termico. In alternativa, il dosaggio eccessivo di detersivo crea una schiuma densa che inganna il pressostato, simulando un mancato scarico.

Quanto costa far riparare l’errore E18 da un tecnico?

Se si tratta di una semplice disostruzione, l’intervento si limita al costo dell’uscita e manodopera (circa 60-100 euro). Qualora fosse necessaria la sostituzione della pompa di scarico, la spesa complessiva si aggira normalmente tra i 110 e i 160 euro, ricambio compreso.

Un accumulo frequente di residui è spesso favorito dall’uso esclusivo di programmi rapidi a bassa temperatura con detersivi liquidi: effettuare una volta al mese un ciclo a 60°C o 90°C con detersivo in polvere aiuta a sciogliere i depositi di grasso prima che intasino la voluta della pompa.

Per consultare la documentazione tecnica ufficiale, i manuali d’uso delle serie specifiche e i codici dei ricambi originali, fare riferimento al portale di assistenza: