Aprire TikTok e accorgersi di aver perso decine di messaggi diretti, menzioni o avvisi di live iniziate ore prima è un problema frequente. Spesso l’inconveniente si manifesta all’improvviso, magari dopo un aggiornamento dell’app o del sistema operativo.

Se su TikTok le notifiche non arrivano, la causa è quasi sempre un conflitto tra le autorizzazioni di sistema (iOS o Android) e le impostazioni interne dell’app. Per ripristinarle occorre verificare l’interruttore delle notifiche nelle impostazioni del telefono, disattivare il risparmio energetico aggressivo e controllare la sezione “Notifiche push” nel profilo TikTok.

Il doppio livello di controllo: sistema operativo vs impostazioni in-app

Il motivo per cui molti utenti non riescono a sbloccare gli avvisi sta nel fatto che TikTok gestisce le notifiche su due livelli separati. Se il permesso è attivo nell’app ma bloccato da iOS o Android, il telefono non mostrerà nulla; allo stesso modo, consentire le notifiche a livello di sistema non serve a nulla se all’interno dell’account sono state disattivate le singole voci.

1. I controlli all’interno di TikTok

All’interno dell’applicazione, il percorso per verificare i singoli interruttori è standard su tutti i dispositivi:

Accedere al proprio profilo e toccare l’icona con le tre linee in alto a destra. Selezionare Impostazioni e privacy, quindi scorrere fino a Notifiche. Aprire Notifiche push.

Da qui è possibile selezionare nello specifico cosa ricevere: interazioni (mi piace, commenti, nuovi follower), menzioni e tag, messaggi diretti e attività degli account seguiti.

Un dettaglio che sfugge spesso riguarda le notifiche delle dirette streaming: non basta abilitare l’opzione generica “Notifiche delle LIVE”, bisogna entrare in Impostazioni delle notifiche LIVE e verificare che per ogni singolo creator seguito la spunta sia impostata su “Tutte” anziché su “Personalizzate” o “Nessuna”. La modalità personalizzata delega all’algoritmo la decisione su quali avvisi inviare in base alla frequenza d’uso, tagliando fuori molte trasmissioni.

2. Le autorizzazioni su iPhone (iOS)

Su iOS, oltre alla voce principale in Impostazioni > TikTok > Notifiche (dove “Consenti notifiche” deve essere attivo insieme a Schermata di blocco, Centro Notifiche e Banner), il principale responsabile del silenzio improvviso è la gestione delle modalità Full immersion.

Se è attiva una modalità come “Non disturbare” o “Lavoro”, iOS silenzierà TikTok a meno che l’applicazione non venga inserita esplicitamente tra le eccezioni consentite in Impostazioni > Full immersion. Un secondo elemento da monitorare è il “Riepilogo programmato”: se abilitato per TikTok, i banner non compariranno in tempo reale, ma verranno raggruppati e mostrati soltanto a orari prestabiliti della giornata.

3. La gestione su Android: risparmio batteria e notifiche in background

Il panorama Android presenta una variabile complessa: la gestione aggressiva della RAM e della batteria da parte delle interfacce proprietarie (come quelle di Xiaomi, Samsung o Honor). Quando lo schermo è spento, il sistema tende a ibernare i processi in background per risparmiare energia, impedendo la ricezione dei token di notifica push.

Per impedire la chiusura forzata dell’app in background:

Tenere premuta l’icona di TikTok sulla schermata home e selezionare Informazioni app (o simbolo “i”).

(o simbolo “i”). Andare su Batteria (o Risparmio energetico ) e selezionare Nessuna restrizione o Senza restrizioni .

(o ) e selezionare o . Verificare che nella sezione Dati mobili sia consentito l’uso dei dati in background.

sia consentito l’uso dei dati in background. Nella voce Notifiche, assicurarsi che tutte le singole categorie (canali di notifica) siano abilitate e con priorità impostata su standard o alta.

Notifiche dei messaggi diretti (DM) assenti: requisiti di età e privacy

Quando il problema riguarda esclusivamente i messaggi diretti, spesso non si tratta di un malfunzionamento tecnico, ma dell’applicazione delle policy di sicurezza della piattaforma.

TikTok applica restrizioni severe per gli account dei minori. In base alle linee guida ufficiali, la funzione di messaggistica diretta non è disponibile per gli utenti di età compresa tra 13 e 15 anni. Chi ha registrato una data di nascita non coerente o un account limitato non riceverà alcuna notifica di messaggio semplicemente perché la funzione è disabilitata a livello di server.

Per gli utenti con almeno 16 anni, il controllo da fare è in Impostazioni e privacy > Privacy > Messaggi diretti. Se l’opzione “Chi può inviarti messaggi diretti” è impostata su “Nessuno”, l’inbox non riceverà conversazioni esterne né genererà avvisi. Impostandola su “Amici” (follower che ricambi), chiunque non appartenga a questa cerchia verrà dirottato nelle richieste di messaggi, che di norma non generano notifiche push immediate.

Cache corrotta e disallineamento dei dati

Con l’uso prolungato, i file temporanei memorizzati da TikTok possono corrompersi, causando ritardi nell’aggiornamento del feed e blocco delle chiamate API per gli eventi in push.

L’operazione consigliata è svuotare la cache direttamente dallo strumento integrato nell’app: andare in Impostazioni e privacy, scorrere fino a Spazio di archiviazione e dati cellulare (o Libera spazio) e toccare Svuota accanto a Cache. Questa procedura non cancella bozze, messaggi né credenziali d’accesso, ma elimina solo file temporanei di rendering.

Se anche dopo questo passaggio le notifiche tardano ad arrivare, l’ultima opzione consiste nel disinstallare e reinstallare l’applicazione dallo store ufficiale (App Store o Google Play Store). Questa operazione forza il rinnovo del token push del dispositivo sui server di TikTok, risolvendo gli errori di routing generati da vecchie build dell’app.

Domande frequenti

Perché non ricevo le notifiche di TikTok anche se sono attive?

Succede se il sistema operativo limita l’app in background. Su Android verifica che il risparmio batteria non blocchi l’app; su iPhone controlla che non sia attivo lo “Stato di full immersion” o il “Riepilogo programmato”.

Come mai non mi arrivano le notifiche quando un creator va in LIVE?

All’interno di TikTok, in Impostazioni e privacy > Notifiche > Impostazioni notifiche LIVE, controlla l’account specifico. Se la spunta è su “Personalizzate”, l’algoritmo filtra le notifiche: cambiala su “Tutte” per riceverle regolarmente.

Perché non mi suonano le notifiche dei messaggi privati su TikTok?

Se hai tra 13 e 15 anni, i messaggi diretti sono disattivati per policy di sicurezza. Se hai più di 16 anni, controlla in Privacy > Messaggi diretti chi ha il permesso di scriverti e verifica il volume suoni di sistema.

La modalità Risparmio Dati di TikTok blocca le notifiche?

No, la funzione “Risparmio dati” interna a TikTok riduce solo il consumo di banda durante la visione dei video sotto rete cellulare. Non influenza la ricezione delle notifiche push quando l’app è chiusa.

Se il problema persiste anche dopo aver riconfigurato permessi e batteria, il disservizio potrebbe dipendere da un’interruzione temporanea dei server o da un bug temporaneo dell’ultima release dell’app, segnalabile tramite la sezione “Segnala un problema” nelle impostazioni dell’account.

Per consultare la documentazione ufficiale e gli aggiornamenti sulle policy di sicurezza della piattaforma, è possibile fare riferimento alla Guida di supporto ufficiale di TikTok.