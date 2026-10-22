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Android: Memoria piena ma non ci sono file: cosa controllare

Antonio Capobianco

Apri la galleria, elimini decine di video pesanti, svuoti la cartella dei download e colleghi lo smartphone al PC: l’archivio interno sembra quasi vuoto, eppure la notifica di spazio in esaurimento non sparisce.

Quando Android segnala la memoria piena ma non trovi file da cancellare, lo spazio è quasi sempre occupato da cestini interni alle singole app, cache di sistema non indicizzata, database di messaggistica, file orfani creati da app disinstallate male o dallo spazio riservato ad account secondari e app clonate.

Il malinteso del File Manager: perché il computer o l’app Archivio non mostrano tutto

Il file manager predefinito o Esplora File di Windows tramite connessione MTP (Media Transfer Protocol) mostrano solo una porzione limitata dell’archiviazione: la partizione utente /storage/emulated/0/. Tutto ciò che risiede nelle directory protette di sistema, nei profili di lavoro o nei database isolati delle singole applicazioni rimane invisibile senza permessi di root.

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Un errore comune consiste nel calcolare lo spazio sommando le dimensioni delle cartelle visibili: Foto, Video, Download e Documenti. Se la somma dà 25 GB su un totale di 128 GB, ma il sistema ne segna 124 GB occupati, il disavanzo non è un errore hardware della memoria flash UFS, bensì una serie di blocchi logici allocati che Android non indicizza come semplici file multimediali.

1. I cestini nascosti delle singole applicazioni

Cancellare un file multimediale su Android moderno raramente equivale a rimuoverlo dal disco. La maggior parte dei software adotta un periodo di conservazione temporaneo (solitamente di 30 giorni), trattenendo i dati a livello locale.

I punti critici in cui si accumulano gigabyte “invisibili”:

  • Google Foto e Gallerie proprietarie (Samsung, Xiaomi, OPPO): Eliminare una foto dalla schermata principale la sposta nel cestino interno. Se si usano contemporaneamente l’app Galleria del produttore e Google Foto, i cestini sono due e indipendenti. Finché non si seleziona manualmente “Svuota cestino”, lo spazio rimane interamente allocato.
  • App Archivio / File di Google: Anche i file manager integrati integrano un cestino interno dedicato a documenti, APK e file compressi.
  • App di messaggistica: WhatsApp e Telegram gestiscono i media in modo particolare. Telegram, per impostazione predefinita, mantiene una cache locale illimitata di ogni video, canale o documento visualizzato; WhatsApp conserva backup locali multipli (file .crypt14 o .crypt15 memorizzati nel percorso interno Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Databases/).

2. La voce “Altro” o “Sistema”: cosa contiene davvero?

Nelle statistiche di archiviazione di Android, la categoria “Altro” (o “File di sistema” a seconda della personalizzazione grafica, come One UI o HyperOS) raccoglie tutto ciò che l’indicizzatore multimediale di Google non riesce a etichettare come immagine, audio, video o APK.

Questa sezione include:

  1. Dati delle app e file temporanei di compilazione (ART runtime): Le app non pesano solo per il loro pacchetto di installazione, ma creano database interni (SQLite) che possono raggiungere dimensioni notevoli. Basti pensare a Spotify (tracce salvate per l’ascolto offline), app di streaming con download automatici attivi o social network con timeline pesanti.
  2. Aggiornamenti di sistema scaricati e non applicati: Quando il sistema scarica una build OTA (Over-The-Air) da 2 o 4 GB e l’installazione fallisce o viene rimandata, il file immagine resta memorizzato nella partizione cache finché non viene sovrascritto o rimosso.
  3. Log di sistema e dump degli arresti anomali: Se un’applicazione va continuamente in crash in background, il sottosistema di debug genera file .log o .dump che possono saturare lo spazio residuo senza comparire tra i documenti.

Per verificare l’impatto reale delle singole applicazioni, il percorso più accurato consiste nell’aprire Impostazioni > App > Mostra tutte le app, ordinare l’elenco per Dimensioni e verificare i valori di “Dati utente” e “Spazio di archiviazione”.

3. Spazio Secondo, Profili di Lavoro e App Clonate

Spesso ci si dimentica di aver attivato funzionalità per sdoppiare account social o creare ambienti protetti. Sistemi come l’Area Personale di Samsung, il Secondo Spazio di Xiaomi o gli utenti secondari di Android allocano spazio di archiviazione cifrato e completamente separato dal profilo principale.

Se un’app clonata o un secondo spazio scarica file o riceve media, questi pesano sulla memoria totale del chip eMMC o UFS, ma risultano totalmente invisibili quando si naviga nell’archivio dal profilo principale. Per liberare questo spazio, è necessario entrare direttamente nel profilo secondario ed eliminare i dati da lì, oppure rimuovere del tutto l’ambiente virtuale dalle impostazioni.

4. Come individuare i blocchi occupati senza permessi di root

Quando l’interfaccia standard di Android non offre dettagli sufficienti, affidarsi a strumenti di mappatura a blocchi permette di visualizzare la memoria in forma grafica.

Applicazioni collaudate come DiskUsage (o soluzioni open-source equivalenti presenti su F-Droid e Play Store) visualizzano i file non per cartelle logiche, ma come blocchi proporzionali allo spazio occupato. In questo modo saltano subito all’occhio anomalie come un file di log da 15 GB nella cartella /data/local/ o una cartella orfana lasciata da un gioco precedentemente disinstallato all’interno della directory Android/data/.

Domande frequenti

Perché WhatsApp occupa memoria se ho cancellato le chat?

Cancellare una conversazione non elimina automaticamente i file multimediali scaricati nella memoria interna. Inoltre, WhatsApp conserva fino a sette copie giornaliere dei backup locali delle chat all’interno della cartella dei database, occupando spazio anche se le chat attive risultano vuote.

La cancellazione della cache cancella anche i miei dati personali?

No. La cache contiene file temporanei usati per velocizzare il caricamento (miniature, immagini recenti, script). I dati personali, gli accessi, le foto e i documenti risiedono nella voce “Cancella spazio di archiviazione” (o “Cancella dati”), operazione che invece resetta l’app come appena installata.

Perché il computer rileva meno spazio rispetto a quanto dice il telefono?

Il computer comunica con Android tramite protocollo MTP, che mostra soltanto le cartelle condivise dell’utente e non le partizioni di sistema, i profili secondari o i file con permessi riservati. Il dato mostrato nelle impostazioni dello smartphone è l’unico che calcola l’allocazione effettiva dell’intero chip.

Cosa fare se il problema persiste dopo aver svuotato tutto?

Se i cestini sono vuoti, le app clonate eliminate e la cache rimossa ma lo spazio non torna disponibile, il file system potrebbe presentare indici corrotti o file di crash continui non eliminabili senza root. In queste circostanze, un ripristino ai dati di fabbrica resta la via risolutiva più rapida.

Un passaggio pratico prima di arrendersi

Se i controlli manuali non hanno evidenziato anomalie macroscopiche, riavvia il dispositivo in modalità provvisoria (Safe Mode). Questo passaggio interrompe tutti i processi di terze parti e permette di verificare se la saturazione continua a crescere in tempo reale a causa di un servizio in background impazzito. Per una panoramica approfondita sulla gestione dello spazio di archiviazione su dispositivi mobili, consulta le guide ufficiali dell’assistenza Android di Google.

By Antonio Capobianco

Antonio Capobianco segue tecnologia consumer, app, intelligenza artificiale, sicurezza online e strumenti digitali. Su ItaliaGlobale cura notizie tech, guide pratiche e approfondimenti su piattaforme, servizi online e vita digitale.

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