Il condizionatore si arresta all’improvviso, il led sulla scocca comincia a lampeggiare e sul display del telecomando compare la sigla U4. Non esce più aria calda né fredda e il sistema rifiuta qualsiasi comando.

Risposta rapida: Nel catalogo diagnostico Daikin, il codice errore U4 segnala un’anomalia di comunicazione o trasmissione dati tra l’unità interna (lo split) e l’unità esterna (il compressore). Indica che le due schede elettroniche non riescono a scambiarsi il segnale di sincronizzazione a causa di un blackout temporaneo, cavi interrotti o allentati, oppure per un guasto alla scheda PCB.

Cosa succede all’impianto quando compare il codice U4

L’elettronica dei climatizzatori moderni a inverter lavora a ciclo continuo: lo split interno rileva la temperatura dell’ambiente e invia costantemente pacchetti di dati alla motocondensante esterna per modulare la frequenza del compressore e l’apertura delle valvole di espansione.

Nel momento in cui questo flusso continuo si interrompe per più di qualche secondo, il microprocessore blocca il sistema a scopo protettivo. Evita così che il compressore giri a vuoto o lavori con parametri errati. Su alcuni modelli residenziali delle serie Siesta, Perfera o Emura, la sigla U4 non compare subito sul telecomando: lo split si spegne, la spia verde lampeggia e il codice salta fuori solo eseguendo la procedura di autodiagnosi tenendo premuto il tasto Cancel per circa cinque secondi fino al segnale acustico continuato.

Le cause più frequenti: dalla linea dati alla scheda madre

Una caduta di tensione sulla rete domestica o un micro-blackout possono mandare in blocco momentaneo il firmware delle schede logiche. In questo scenario non c’è nessun componente rotto, ma solo un disallineamento nei protocolli di avvio.

Quando il problema persiste dopo i controlli di base, le verifiche tecniche si concentrano su tre elementi:

Cablaggio di interconnessione allentato o ossidato: I morsetti di collegamento tra unità interna ed esterna (solitamente i terminali 1, 2 e 3 della morsettiera) devono garantire un contatto serrato. Se il terzo filo, dedicato al segnale seriale, si allenta o prende umidità, il segnale degrada. Inversione dei cavi (comune nei multi-split): Negli impianti dual, trial o quadri-split capita spesso durante i montaggi o le manutenzioni: collegare il cavo dati dello split “A” sui morsetti dell’unità esterna assegnati alla linea frigorifera “B” genera immediatamente l’errore U4. Guasto alla scheda PCB esterna o interna: Uno sbalzo di tensione, un fulmine o l’infiltrazione di insetti e umidità possono bruciare i circuiti di optoisolamento o la pista di alimentazione a bassa tensione della scheda inverter esterna. Interferenze elettromagnetiche: Raramente, ma accade, la posa del cavo di segnale nello stesso corrugato dei cavi di potenza senza schermatura adeguata sporca la frequenza di trasmissione.

Nella pratica, l’errore compare con frequenza allarmante dopo forti temporali estivi. L’utente pensa che il climatizzatore sia da buttare, mentre in molti casi il circuito ha solo registrato una sovratensione transitoria che ha mandato in stallo il fotoaccoppiatore della scheda.

I tentativi sicuri che puoi fare in autonomia

Prima di contattare l’assistenza, ci sono due verifiche a costo zero che non comportano rischi elettrici né richiedono lo smontaggio delle coperture plastiche.

Il reset elettrico totale

La memoria volatile delle schede Daikin si svuota solo togliendo del tutto la tensione di rete:

Abbassa il magnetotermico dedicato al condizionatore nel quadro elettrico (o stacca la presa se l’impianto è collegato tramite spina industriale).

Attendi almeno 10-15 minuti: questo tempo serve a far scaricare del tutto i condensatori elettrolitici ad alta capacità presenti sulla scheda inverter esterna.

Riattiva l’interruttore generale.

Accendi lo split tramite telecomando e attendi circa tre minuti. Le macchine inverter prevedono un ritardo hardware di sicurezza prima di riavviare il compressore.

Se l’errore era generato da uno stallo temporaneo del processore, il climatizzatore riprenderà il ciclo normale.

Ispezione visiva del cavo esterno

Se l’unità esterna è installata su un balcone accessibile in sicurezza, controlla che la canalina o la guaina che trasporta i tubi in rame e i cavi elettrici non sia stata danneggiata da roditori, pieghe anomale o usura da raggi UV. Non svitare carter o coperture di morsettiere sotto tensione.

Quando serve il multimetro e l’intervento tecnico

Se il reset non risolve l’errore U4, il problema è fisico e richiede l’intervento di un tecnico abilitato (certificato F-Gas per gli interventi sul circuito e competente sull’elettronica di potenza).

Il professionista procede misurando la tensione continua (DC) tra i morsetti 2 e 3 con un multimetro digitale: il voltaggio non è fisso, ma deve oscillare rapidamente (solitamente tra valori positivi e negativi o tra 10V e 30V DC a seconda della serie Daikin) a indicare che il treno di impulsi digitali sta viaggiando regolarmente.

Se la tensione resta fissa a 0V o al valore massimo continuo, la linea dati è interrotta o uno dei circuiti integrati di trasmissione della scheda è bruciato. La sostituzione di una scheda PCB esterna Daikin comporta mediamente una spesa compresa tra 250 e 450 euro tra ricambio originale e manodopera, a seconda della potenza della macchina.

Domande Frequenti (FAQ)

Posso continuare a usare il condizionatore con l’errore U4?

No. Il codice U4 arresta preventivamente ventole e compressore. Anche provando a forzare l’accensione dal telecomando, la macchina rifiuterà l’avvio finché il segnale di dialogo tra le schede non torna stabile e continuo.

Quanto costa riparare l’errore U4 su un Daikin?

Se il problema è un morsetto allentato o un falso contatto, il costo si limita alla sola chiamata del tecnico (circa 60-100 euro). Se occorre sostituire la scheda logica dell’unità esterna, la spesa complessiva oscilla tra 250 e 500 euro.

Come faccio a essere sicuro che il codice sia proprio U4?

Punta il telecomando verso lo split, tieni premuto il tasto Cancel per 5 secondi finché compare “00”. Premi ripetutamente Cancel per scorrere i codici: quando senti un segnale acustico lungo e continuo, quello visualizzato a display è l’errore attivo.

L’errore U4 può dipendere dalla mancanza di gas refrigerante?

No, la carenza di gas genera codici differenti come U0 (mancanza gas o bassa pressione) oppure anomalie legate alle temperature dei tubi (F3, J6). U4 riguarda esclusivamente la linea di comunicazione e alimentazione logica.

Controlla sempre il libretto di impianto prima di ordinare componenti di ricambio: sui sistemi Daikin, montare una scheda con codice revisione anche solo leggermente differente rispetto alla matricola dell’unità esterna impedisce il riconoscimento del software e riproduce lo stesso identico codice di blocco. Per i manuali di installazione e la rete di centri autorizzati, fai riferimento al portale ufficiale Daikin Italia.