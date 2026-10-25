Basta varcare la soglia di una camera da letto o dello studio per vedere le tacche del segnale sparire e lo streaming bloccarsi. Quando il Wi-Fi non copre una zona specifica della casa, la colpa non è quasi mai del gestore telefonico, ma della propagazione radio tra il router e il dispositivo.

Quando il Wi-Fi prende male in una stanza, il problema dipende solitamente da attenuazioni strutturali (muri portanti o tubature), interferenze su frequenze sature a 2,4 GHz o a un decadimento fisiologico della banda a 5 GHz su lunghe distanze. Per risolvere conviene riposizionare il router in alto e al centro dell’immobile, separare le frequenze o passare a un sistema mesh con backhaul cablato.

Perché il segnale crolla proprio in quell’ambiente

I router domestici emettono onde radio omnidirezionali che si attenuano attraversando i materiali. Un normale tramezzo in cartongesso o laterizio forato riduce la potenza di 2-4 dBm, un impatto gestibile per quasi tutti i dispositivi. La situazione peggiora drasticamente in presenza di elementi ad alta densità o riflettenti:

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Muri maestri e cemento armato: la rete elettrosaldata all’interno del cemento crea una gabbia che smorza il segnale anche di 10-15 dBm per singolo passaggio.

la rete elettrosaldata all’interno del cemento crea una gabbia che smorza il segnale anche di 10-15 dBm per singolo passaggio. Bagni e cucine lungo la linea di vista: piastrelle in ceramica, tubature piene d’acqua e specchi riflettono e disperdono le microonde. L’acqua, in particolare, assorbe le frequenze a 2,4 GHz (la stessa banda termica usata dai forni a microonde).

piastrelle in ceramica, tubature piene d’acqua e specchi riflettono e disperdono le microonde. L’acqua, in particolare, assorbe le frequenze a 2,4 GHz (la stessa banda termica usata dai forni a microonde). Solai in laterocemento: se la stanza si trova a un piano diverso rispetto al modem, il dislivello combinato con lo spessore della soletta abbatte la copertura quasi per intero.

Spesso si incolpa il router quando in realtà l’ostacolo è il posizionamento immediato. Un modem collocato dentro un mobile TV chiuso, appoggiato a terra o nascosto dietro uno schermo metallico perde un terzo della sua portata utile prima ancora di raggiungere il corridoio.

Banda a 2,4 GHz contro 5 GHz: una distinzione che cambia la resa

Molti apparati moderni unificano i canali sotto un unico nome di rete (funzione spesso indicata come Band Steering o Smart Connect). In teoria l’access point dovrebbe guidare lo smartphone sulla banda migliore; all’atto pratico, molti client economici restano agganciati a una frequenza poco adatta.

La banda a 5 GHz offre velocità elevate e canali ampi (80 o 160 MHz), ma soffre gli ostacoli: la sua lunghezza d’onda più corta penetra a fatica pareti spesse. La frequenza a 2,4 GHz attraversa meglio i muri, ma dispone solo di tre canali non sovrapposti (1, 6 e 11) ed è costantemente disturbata da reti vicine, dispositivi Bluetooth, baby monitor e sistemi domotici Zigbee.

Una prova rapida consiste nel separare le due bande dal pannello di controllo del router (ad esempio nominando le reti Rete_2.4GHz e Rete_5GHz ). Se entrando nella stanza isolata il dispositivo fatica a mantenere lo streaming a 5 GHz, forzare la connessione a 2,4 GHz può ripristinare la stabilità, sacrificando un po’ di velocità di punta ma azzerando le disconnessioni.

Errori tipici: perché l’extender da presa spesso peggiora le cose

La prima reazione di fronte a una stanza scoperta è comprare un ripetitore economico da 15 o 20 euro e inserirlo nella presa elettrica della stanza stessa. Questa scelta si rivela quasi sempre fallimentare.

Un ripetitore Wi-Fi non crea segnale dal nulla: raccoglie quello che riceve e lo ritrasmette. Se viene inserito nel punto in cui la ricezione è già degradata, ritrasmetterà un segnale debole, instabile e con una latenza raddoppiata (jitter elevato).

Inoltre, i repeater mono-banda dimezzano la banda teorica disponibile per i dispositivi collegati, dovendo usare la stessa radio sia per comunicare con il router principale sia per servire il client.

Se si deve usare un extender, la posizione corretta è a metà strada: in una presa dove il segnale del modem principale arriva ancora con un margine di potenza accettabile (almeno a -65 dBm di RSSI), così che possa fare da ponte verso l’area d’ombra.

Le soluzioni hardware a confronto

Quando gli aggiustamenti software e il riposizionamento delle antenne non bastano, occorre scegliere l’architettura adatta alle caratteristiche dell’immobile:

Soluzione Ideale per Vantaggi Limiti / Rischi Cavo Ethernet + Access Point Prestazioni massime, gaming, smart working Banda piena (1 Gbps+), latenza zero, nessun disturbo radio Richiede canaline disponibili o passaggio cavi Sistema Wi-Fi Mesh Case medie/grandi su più livelli Roaming trasparente (802.11k/v/r), gestione unificata Costo superiore; i nodi wireless risentono comunque dei muri spessi Powerline con Wi-Fi Stanze distanti ma servite dallo stesso quadro elettrico Salta i muri sfruttando i cavi della corrente Prestazioni legate allo stato dell’impianto e disturbi da elettrodomestici

Nella pratica, i moduli Powerline mostrano forti limiti negli appartamenti con sezionamenti complessi: se la presa del router e quella della stanza buia si trovano sotto differenziali o magnetotermici diversi, la velocità di trasferimento crolla vistosamente. In contesti simili, tirare un cavo Ethernet schermato (Cat 6) fino alla stanza e installare un piccolo access point dedicato rimane l’unico intervento definitivo.

Domande frequenti

Come capire se il problema è il dispositivo o la stanza?

Fai uno speed test e verifica l’intensità del segnale (in dBm con app come Wi-Fi Analyzer) posizionando due dispositivi diversi nello stesso punto. Se uno smartphone recente riceve bene mentre un notebook perde la linea, il limite riguarda le antenne integrate o i driver della scheda di rete del PC.

Perché la TV prende male il Wi-Fi se lo smartphone funziona nella stessa stanza?

I televisori montano spesso schede wireless con antenne integrate minuscole e posizionate dietro il pannello posteriore in metallo, che scherma la ricezione. Se la TV è addossata al muro, il segnale subisce un’ulteriore perdita di riflessione.

Vale la pena cambiare i canali radio del router?

Sulla banda 2,4 GHz sì, impostando manualmente uno tra i canali 1, 6 o 11 dopo aver scansionato l’ambiente per individuare quello meno congestionato. A 5 GHz i router gestiscono l’assegnazione in modo più efficiente tramite DFS, rendendo la modifica manuale meno determinante.

Quanto incide l’altezza del router sulla propagazione?

Molto. Posizionare il router ad almeno 1,2–1,5 metri da terra evita l’assorbimento precoce del pavimento e degli arredi bassi, consentendo all’onda radio di espandersi orizzontalmente con una linea di vista più pulita verso le porte delle stanze adiacenti.

Il primo controllo pratico da compiere non costa nulla: apri le impostazioni del router, verifica che il firmware sia aggiornato e prova a disattivare momentaneamente la coesistenza a 20/40 MHz sui 2,4 GHz per ridurre le collisioni di pacchetti con le reti dei vicini.

Per approfondire gli standard tecnici di certificazione delle reti locali senza fili e i requisiti di trasmissione, puoi consultare la documentazione ufficiale della Wi-Fi Alliance.