Wi-Fi senza password? Connettiti in 2 secondi

Capita a tutti: sei a casa di amici o in un locale e hai bisogno di connetterti al Wi-Fi, ma nessuno si ricorda la password. Prima di arrenderti o di iniziare una caccia al tesoro per trovare il router, sappi che il tuo smartphone ha già la soluzione: è semplice, sicura e integrata.

Condividi il Wi-Fi con un Codice QR

Dimentica le password complicate e piene di caratteri speciali. Se disponi di uno smartphone Android già collegato alla rete, puoi condividere l’accesso in pochi istanti. Questa funzione, integrata a partire da Android 10, trasforma le credenziali della rete in un pratico codice QR.

La procedura è alla portata di tutti:

Vai su Impostazioni nel tuo telefono. Accedi alla sezione “Rete e Internet” o “Connessioni”. Tocca “Wi-Fi” e seleziona la rete a cui sei connesso (solitamente la prima in alto con la dicitura “Connesso”). Cerca l’opzione “Condividi” o l’icona di un codice QR accanto al nome della rete. Il telefono potrebbe chiederti un’autenticazione (impronta digitale o PIN) per sicurezza e poi mostrerà un codice QR sullo schermo.

Questo codice è la chiave d’accesso. Contiene il nome della rete (SSID) e la password, ma in modo crittografato e sicuro.

Scansiona e Naviga: Sicuro, Veloce e Universale

Ora la parte più semplice. La persona che ha bisogno di connettersi non deve fare altro che aprire la fotocamera del suo smartphone (sia Android che iPhone) e inquadrare il codice QR.

Non servono app di terze parti. La fotocamera riconoscerà automaticamente il codice e mostrerà una notifica con l’invito a connettersi alla rete Wi-Fi. Un solo tocco e la connessione sarà stabilita. Come confermato da numerose guide sulla sicurezza informatica, questo metodo è tanto pratico quanto sicuro: la password non viene mai mostrata in chiaro, eliminando il rischio di errori di digitazione o che venga letta da occhi indiscreti. La connessione avviene utilizzando gli stessi standard di sicurezza (come WPA2 o WPA3) di un inserimento manuale.

Conclusione La condivisione del Wi-Fi tramite QR code è uno strumento potente e spesso sottovalutato, che risolve un problema comune in modo elegante e sicuro. È la dimostrazione di come la tecnologia possa semplificarci la vita con soluzioni a portata di mano.

Se vuoi approfondire il funzionamento degli standard di sicurezza delle reti wireless o scoprire altre funzionalità nascoste del tuo smartphone, ti consigliamo di consultare fonti autorevoli.