Le Password Più Pericolose del 2024: Cambiale Subito per Proteggere i Tuoi Dati Online

La sicurezza delle password continua a essere una preoccupazione crescente nel Regno Unito, con nuovi studi che mettono in guardia milioni di utenti sui rischi legati all’uso di credenziali deboli. Se la tua password è presente nell’elenco delle più comuni e facilmente violabili, è essenziale cambiarla immediatamente per evitare intrusioni indesiderate nei tuoi account. Secondo la ricerca condotta da NordPass, la situazione è peggiorata rispetto allo scorso anno.

La Vulnerabilità delle Password dei Britannici

Nel loro studio annuale, i ricercatori di sicurezza di NordPass hanno rivelato che le password più comuni nel Regno Unito possono essere indovinate in pochi secondi. Nonostante le ripetute raccomandazioni per migliorare la sicurezza online, “password”, “qwerty” e “123456” continuano a dominare la Top 20 delle password più utilizzate. Le conseguenze possono essere devastanti, con gli hacker in grado di accedere rapidamente ai dati personali degli utenti.

Le Password Più Facili da Violare

Uno dei dati più preoccupanti emersi dallo studio è che la maggior parte delle password utilizzate dai britannici può essere violata in meno di un secondo. Al primo posto nella classifica del 2024 troviamo “password”, seguita da “Password” (con la ‘P’ maiuscola), mentre “123456”, che era in cima alla lista l’anno scorso, ha perso popolarità ma resta una delle scelte peggiori.

Le Preferenze dei Britannici: Cosa È Cambiato nel 2024

L’uso di parole del dizionario è aumentato quest’anno, segnando un cambiamento rispetto ai dati del 2023. Tuttavia, anche queste scelte non offrono la protezione necessaria. Gli hacker possono sfruttare attacchi di tipo brute force per violare facilmente le password basate su parole comuni. Tra le nuove preferenze si trovano riferimenti calcistici come “Arsenal”, “Chelsea” e “Liverpool”, che si posizionano tra le prime 20 password nel Regno Unito.

Combinazioni di Tasti Semplici: Un Pericolo Persistente

Molti utenti continuano a utilizzare combinazioni di lettere e numeri prevedibili, come “abc123”, o a scegliere nomi di figli, partner o animali domestici come “charlie”. Nonostante siano stati avvisati più volte, i britannici sembrano ancora prediligere soluzioni facilmente memorizzabili, che però rappresentano un rischio elevato per la sicurezza online.

“123456” Resta la Password Più Comuna al Mondo

Nonostante abbia perso il primo posto nel Regno Unito, “123456” rimane la password più diffusa a livello globale. Lo studio di NordPass ha rilevato che quasi la metà delle password più comuni nel mondo sono costituite da semplici combinazioni di tasti. “Qwerty” e “qwerty123” sono esempi significativi, entrambi con una popolarità crescente anche in paesi come Canada, Lituania, Paesi Bassi, Finlandia e Norvegia.

Password per Account di Lavoro: I Pericoli Nascosti

Il rapporto di NordPass ha esaminato per la prima volta anche le password utilizzate per gli account aziendali. I dati rivelano che l’78% delle password aziendali può essere violato in meno di un secondo, un peggioramento rispetto al 70% dello scorso anno. Tra le credenziali più comuni compaiono “newmember”, “admin” e “welcome”. Quest’ultima, che dovrebbe essere temporanea, spesso non viene modificata, lasciando le reti aziendali vulnerabili.

Perché Le Persone Usano Password Deboli?

Con l’utente medio di Internet che deve gestire circa 168 password personali e 87 password di lavoro, non sorprende che molti scelgano di riutilizzare combinazioni semplici e ripetitive. Tuttavia, questa abitudine mette a rischio sia la sicurezza personale che quella aziendale.

Come Proteggersi: Consigli Pratici per Migliorare la Sicurezza delle Password

Usa Password Uniche per Ogni Account: Evita di riutilizzare le stesse password su più piattaforme. Crea Password Complesse: Combina lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli per aumentare la complessità. Attiva l’Autenticazione a Due Fattori (2FA): Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza. Usa un Gestore di Password: Strumenti come NordPass possono aiutarti a creare e gestire password sicure. Evita di Condividere le Tue Password: Anche con persone fidate, proteggere le credenziali è fondamentale.

Conclusione: Migliora Subito la Sicurezza delle Tue Password

La tua sicurezza online dipende dalle scelte che fai oggi. Cambiare le password deboli con combinazioni più robuste è un passo fondamentale per proteggere i tuoi dati personali e professionali. Con l’aumento degli attacchi informatici, non è mai troppo tardi per adottare buone pratiche di sicurezza.