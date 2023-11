Espansione Eolica 2023: L’Italia inaugura un periodo di Crescita Storica nel Settore dell’Energia Rinnovabile

L’industria eolica sta vivendo un periodo di significativa crescita e sviluppo sia a livello globale che in Italia, segnando una svolta importante nel settore delle energie rinnovabili.

Sviluppo Globale dell’Eolico

A livello mondiale, il 2022 è stato il terzo miglior anno per l’aggiunta di nuova capacità, con 78 GW aggiunti globalmente, portando la capacità installata totale a 906 GW. Questo rappresenta una crescita annuale del 9%. Il 2023 è previsto come il primo anno in cui si supereranno i 100 GW di nuova capacità aggiunta globalmente, con una crescita prevista del 15% su base annua​​.

Dopo due anni consecutivi di declino, si prevede che le aggiunte di capacità eolica onshore rimbalzino del 70% nel 2023, raggiungendo un record di 107 GW, dovuto principalmente alla messa in funzione di progetti ritardati in Cina a causa delle restrizioni del Covid-19 dell’anno scorso​​.

La Global Wind Energy Council (GWEC) ha riportato che la capacità dell’energia eolica è destinata ad aumentare di 680 GW dal 2023 al 2027, con la Cina che detiene la maggior parte e l’Europa che segue con 100 GW di nuova energia eolica​​.

Sviluppo dell’Eolico in Italia

In Italia, il settore sta assistendo a una crescita costante nella produzione di energia eolica. Nel 2022, la produzione ha raggiunto i 20,4 TWh, con un incremento del 3,5% rispetto al 2021.

Il numero di impianti eolici è in aumento costante, con 7.289 impianti attivi al 31 dicembre 2022 e una potenza installata di 11.035 MW​​. L’Italia è riconosciuta come il terzo mercato a livello mondiale per potenziale di sviluppo dell’eolico offshore galleggiante e si prospetta come leader nella filiera tecnologica in Europa​​​​.

Le richieste di connessione di impianti eolici offshore ammontano a circa 100 gigawatt, con circa l’80% delle richieste localizzate nelle regioni del Sud Italia​​. Inoltre, la partnership tra GreenIT e Copenhagen Infrastructure Partners sta promuovendo lo sviluppo di tre nuovi impianti eolici offshore galleggianti nelle coste del Lazio e della Sardegna, consolidando ulteriormente l’impegno dell’Italia nel settore​​.

Dunque, sia a livello globale che in Italia, l’eolico sta vivendo una fase di rapido sviluppo e crescita, sostenuto da politiche favorevoli, investimenti tecnologici e una crescente consapevolezza dell’importanza delle energie rinnovabili. Questo trend è fondamentale per la transizione energetica verso fonti più sostenibili e per il raggiungimento degli obiettivi climatici globali.