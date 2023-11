Bonifici Istantanei in Europa: Costi Ridotti e Accessibilità Migliorata nel 2023

I bonifici istantanei stanno subendo importanti cambiamenti in Europa, con un impatto significativo sul costo di queste transazioni finanziarie. Tradizionalmente, i bonifici istantanei sono stati associati a costi più elevati rispetto ai bonifici ordinari, ma recentemente si sono verificati sviluppi significativi che stanno cambiando questo panorama.

A partire dal 31 agosto 2023, la disposizione dei bonifici istantanei è diventata meno costosa, con l’eliminazione delle commissioni aggiuntive che erano precedentemente applicate rispetto ai bonifici ordinari. Questo rappresenta un notevole passo avanti nel rendere i bonifici istantanei una scelta più accessibile e conveniente per gli utenti​​.

L’Unione Europea sta spingendo affinché i bonifici istantanei siano completamente gratuiti. A luglio 2023, sono emerse notizie secondo cui i bonifici istantanei potrebbero diventare disponibili per tutti senza costi aggiuntivi​​. Questo cambio di direzione è stato ulteriormente rafforzato dalla Commissione Affari economici e monetari del Parlamento Europeo, che ha approvato l’eliminazione dei costi degli accrediti immediati​​.

In linea con questi sviluppi, il Parlamento Europeo ha votato a favore di una riforma dei pagamenti nell’area SEPA (Single Euro Payments Area), stabilendo che i bonifici istantanei non dovrebbero avere costi aggiuntivi rispetto ai bonifici tradizionali​​. Questo è un chiaro segnale del crescente interesse nell’adottare misure per rendere i servizi di pagamento più efficienti e meno costosi per i consumatori.

Inoltre, secondo le nuove norme, i prestatori di servizi di pagamento, come le banche, sono tenuti a offrire pagamenti istantanei a tutti i clienti, assicurando che i costi siano in linea con quelli dei bonifici tradizionali. Questo indica una mossa verso una maggiore standardizzazione e accessibilità dei bonifici istantanei in tutta l’Europa​​.

Possiamo concludere che questi cambiamenti rappresentano un’evoluzione significativa nel panorama dei servizi di pagamento, con un chiaro focus sull’aumento dell’accessibilità e sulla riduzione dei costi per i consumatori.

Questa tendenza verso la gratuità e la maggiore efficienza nei bonifici istantanei non solo migliora l’esperienza utente, ma potrebbe anche avere un impatto positivo sull’economia digitale europea, facilitando transazioni più rapide e accessibili.