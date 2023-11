Tutte le ultime novità sulla certificazione unica

La Certificazione Unica (CU), il documento che attesta redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi diversi, si aggiorna nuovamente, testimoniando la volontà dell’Agenzia delle Entrate di rimanere al passo con i tempi. Tuttavia, l’edizione 2023 si preannuncia carica di sfide e novità, alcune delle quali sono fonte di vivaci dibattiti tra professionisti del settore e contribuenti.

La prima grande novità è l’implementazione di un sistema di trasmissione ancor più digitalizzato e integrato. Dopo gli aggiustamenti normativi degli anni passati, quest’anno il processo di invio della CU si fa più “smart“, con l’introduzione di nuove funzionalità all’interno dei sistemi gestionali e della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, spicca l’introduzione del QR Code, che permetterà un accesso immediato e semplificato ai dati della certificazione tramite smartphone e tablet. Un piccolo quadrato che rappresenta una grande promessa per la semplificazione burocratica, almeno sulla carta. Tuttavia, ci si interroga sulla reale facilitazione che questa novità potrebbe portare, soprattutto per quei contribuenti meno avvezzi alle nuove tecnologie.

Dal punto di vista del contenuto, la CU 2023 porta in dote alcune modifiche significative. Viene ampliato l’elenco dei dati da dichiarare, con particolare attenzione alle informazioni relative ai fringe benefits, ovvero i vantaggi e i benefici in natura forniti ai dipendenti. Inoltre, si assiste a un incremento di dettagli richiesti per le erogazioni liberali, contributi e compensi vari, una mossa che mira a incrementare la trasparenza e il controllo fiscale.

La scadenza per la trasmissione della Certificazione Unica rimane fissata al 31 marzo, una data cerchiata in rosso sul calendario di datori di lavoro e professionisti, che si trovano a fare i conti con il non trascurabile onere burocratico che questo documento rappresenta.

La digitalizzazione, però, non sembra alleggerire la complessità normativa che caratterizza la CU. Tra le pieghe delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, si nascondono non poche insidie interpretative che possono mettere a dura prova anche il più esperto dei consulenti.

Quest’anno, inoltre, l’attenzione è alta sul fronte della privacy e della sicurezza dei dati. Con l’aumento di informazioni sensibili gestite digitalmente, cresce anche la responsabilità degli intermediari e dei datori di lavoro nel garantire la confidenzialità e l’integrità dei dati dei contribuenti.

Il dibattito si infiamma quando si parla di sanzioni: gli errori nella CU possono costare cari e il sistema sanzionatorio previsto per gli inadempimenti è sotto la lente di ingrandimento. La comunità dei commercialisti, in particolare, chiede un sistema più flessibile e proporzionato che non penalizzi eccessivamente gli errori formali.

La Certificazione Unica 2023 si conferma un crocevia importante per il mondo fiscale italiano, un passo verso una maggiore digitalizzazione che però non deve fare dimenticare l’importanza di un approccio umanizzato e vicino alle esigenze di contribuenti e professionisti. La sfida sarà quella di coniugare innovazione tecnologica e semplificazione normativa, un binomio che resta ancora oggi un punto di equilibrio delicato da raggiungere.