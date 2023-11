Le incredibili invenzioni che hanno cambiato il futuro delle aziende

In diverse circostanze, i capi d’azienda si trovano di fronte a decisioni cruciali che implicano accogliere o declinare certe proposte.

Queste scelte possono a volte generare successi imprevisti per altri.

Nel 1975, un giovane ingegnere di nome Steve Sasson, all’età di 23 anni e impiegato presso Kodak, propose una novità rivoluzionaria: una fotocamera che catturava immagini trasformandole in segnali elettronici da memorizzare su una cassetta. Questo dispositivo, pesante 3,6 kg, avrebbe potuto rendere la pellicola tradizionale un ricordo del passato. Tuttavia, l’azienda, all’epoca leader nella vendita di pellicole fotografiche, non colse l’importanza dell’innovazione.

Così, la prima macchina fotografica digitale fu messa da parte e Kodak non sfruttò mai pienamente quel progetto.

Quando nel 2012 Kodak dichiarò bancarotta, pochi avrebbero immaginato che otto anni dopo avrebbe annunciato il proprio rinnovamento come compagnia farmaceutica.

Allo stesso modo, Alexander Graham Bell, subito dopo l’invenzione del telefono nel 1876, cercò di vendere la sua invenzione alla Western Union per 100.000 dollari.

Il presidente dell’epoca, William Orton, minimizzò l’importanza di tale dispositivo, considerandolo poco più che un giocattolo. Tuttavia, soltanto due anni dopo, Orton si rammaricò di non averlo acquistato, dichiarando che avrebbe pagato persino 25 milioni di dollari per esso, ma a quel punto Bell non era più interessato a vendere.

Fondando quella che sarebbe diventata la più grande compagnia di telecomunicazioni al mondo, Bell cambiò il futuro delle comunicazioni. Western Union, dal canto suo, ha cessato l’invio di telegrammi, focalizzandosi ora sui servizi di trasferimento di denaro.

Un altro esempio è Netflix, allora una modesta società di noleggio DVD per corrispondenza, che nel settembre del 2000 propose a Blockbuster di essere acquistata per 50 milioni di dollari. Il CEO di Blockbuster, John Antioco, rifiutò l’offerta scetticamente, citando l’esagerazione del boom delle dot-com. Oggi, Netflix è un gigante dello streaming con milioni di abbonati globali, mentre Blockbuster si è ridotta a un singolo negozio.

Infine, la storia di Apple Computers iniziata il 1 aprile 1976 da Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne.

Wayne ricevette il 10% della nuova impresa per agire da mediatore tra i due Steve, ma, scosso da precedenti perdite finanziarie e temendo rischi ulteriori, si ritirò vendendo la sua partecipazione per 800 dollari dopo soli 12 giorni. Se avesse mantenuto quella quota, sarebbe diventato uno dei miliardari del mondo. Tuttavia, Wayne non esprime rimpianti, ritenendo che il suo apporto non fosse stato così decisivo e non si sentiva all’altezza di seguire il ritmo dei suoi ambiziosi partner.

Wayne si separò anche dal contratto sociale originale, vendendolo per 500 dollari nei primi anni ’90; più tardi quel documento fu battuto all’asta per 1,6 milioni di dollari nel 2011.

Dopo aver perso i suoi risparmi a seguito del furto di una cassaforte contenente oro e argento nel 2004, si è ritirato in un parcheggio per roulotte in Nevada, dove ora si mantiene vendendo francobolli e monete di valore.