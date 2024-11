Storico Visita di Joe Biden: Il Primo Presidente USA a Mettere Piede nella Foresta Amazzonica

In una visita storica, Joe Biden è diventato il primo presidente in carica degli Stati Uniti a visitare la foresta pluviale amazzonica, segnando un evento di grande rilevanza per l’ambiente. L’incontro, avvenuto il 29 settembre 2024, sottolinea l’impegno della sua amministrazione nella lotta al cambiamento climatico, nonostante le preoccupazioni per le future politiche ambientali sotto una possibile nuova amministrazione Trump.

Perché l’Amazzonia è Cruciale per il Pianeta

L’Amazzonia, estesa quanto l’Australia, è una riserva cruciale di anidride carbonica, un gas serra responsabile del riscaldamento globale quando rilasciato nell’atmosfera. Tuttavia, il rapido sviluppo e la deforestazione stanno mettendo in pericolo la più grande foresta pluviale tropicale del mondo. Accompagnato dal consigliere climatico John Podesta e dal Nobel Carlos Nobre, Biden ha sorvolato in elicottero alcune aree devastate da incendi e siccità, osservando anche l’incontro tra il Rio Negro e il Rio delle Amazzoni.

Biden ha poi incontrato leader locali e rappresentanti delle comunità indigene, oltre a visitare un museo dedicato alla biodiversità amazzonica, per dimostrare il suo sostegno alla preservazione della regione. Questo viaggio ha un significato simbolico importante: “È un impegno personale da parte del presidente”, ha detto Suely Araújo, ex capo dell’agenzia brasiliana per la protezione ambientale. Tuttavia, ha avvertito che non ci si può aspettare risultati immediati da questa visita.

Sostegno Finanziario alla Conservazione

L’amministrazione Biden ha annunciato lo scorso anno un contributo di 500 milioni di dollari al Fondo per l’Amazzonia, uno sforzo internazionale per proteggere la foresta, finanziato principalmente dalla Norvegia. Finora sono stati stanziati 50 milioni di dollari, e durante la visita è stato annunciato un ulteriore impegno dello stesso importo. Tuttavia, il futuro di questi sforzi potrebbe essere incerto se Donald Trump, noto per il suo scetticismo sul cambiamento climatico, tornasse alla Casa Bianca. Trump ha già dichiarato di voler ritirare nuovamente gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, descrivendo il cambiamento climatico come una “bufala”.

Nuove Iniziative per Proteggere l’Amazzonia

Durante la visita, la Casa Bianca ha svelato nuovi progetti per rafforzare la protezione della foresta. Tra questi, una coalizione finanziaria volta a mobilitare 10 miliardi di dollari entro il 2030 per iniziative ecologicamente sostenibili e un prestito di 37,5 milioni di dollari all’organizzazione Mombak per la riforestazione con specie native. Inoltre, Biden firmerà una proclamazione che designa il 17 novembre come Giornata internazionale per la conservazione, riaffermando l’obiettivo di 11 miliardi di dollari in finanziamenti climatici entro il 2024.

L’Amazzonia e la Sfida della Deforestazione

La foresta amazzonica ospita il 10% della biodiversità mondiale e gioca un ruolo cruciale nel regolare l’umidità in tutto il Sud America. Tuttavia, la regione ha sofferto di una siccità storica che ha prosciugato i fiumi, isolato le comunità fluviali e alimentato incendi devastanti. L’ascesa del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha portato speranza, grazie a una politica più orientata alla conservazione rispetto al suo predecessore, Jair Bolsonaro, che aveva favorito lo sviluppo agricolo a scapito della foresta.

Lula si è impegnato per la “deforestazione zero” entro il 2030, e nei 12 mesi fino a luglio, la deforestazione è scesa del 30,6% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, critiche permangono per progetti controversi, come la costruzione di strade e infrastrutture che potrebbero minacciare l’ambiente.

Un Viaggio Carico di Significato

La visita di Biden in Amazzonia si inserisce nel contesto di un viaggio di sei giorni in Sud America, che include tappe in Perù e Brasile per partecipare a summit internazionali. Questo viaggio sottolinea l’importanza della cooperazione globale per affrontare le sfide climatiche e rafforza l’impegno degli Stati Uniti nella protezione di ecosistemi cruciali come l’Amazzonia.

L’evento rappresenta una pietra miliare nella storia della conservazione ambientale, ma resta da vedere se i progressi saranno duraturi o se saranno minacciati da futuri cambiamenti politici. In ogni caso, l’importanza della foresta pluviale amazzonica rimane al centro del dibattito globale sul clima e sulla sostenibilità.