Black Friday 2023: Le ultime Offerte Imperdibili di MediaWorld, Amazon, Apple e Altri!

l Black Friday 2023 ha segnato un momento significativo per il commercio, sia fisico che online, in Italia e in tutto il mondo. Questo evento, originariamente nato negli Stati Uniti, è diventato un appuntamento globale per lo shopping, con sconti che si estendono spesso per un’intera settimana, fino al Cyber Monday successivo.

In Italia, diverse grandi catene hanno proposto offerte speciali. Mediaworld ha lanciato il gran finale del Black Friday con sconti su un’ampia gamma di prodotti fino al 30 novembre​​. Unieuro ha esteso le offerte al giorno prima del Black Friday, proponendo sconti sui prodotti tecnologici con consegna a domicilio​​.

Amazon ha offerto dieci giorni di sconti, soprattutto su prodotti elettronici, iniziando dal 17 novembre fino al 27 novembre, con il picco degli sconti previsto per il 24 novembre, giorno del Black Friday. Interessante notare che non era necessario essere clienti Amazon Prime per accedere alle offerte​​. Zalando, famoso per gli sconti durante tutto l’anno, ha offerto ribassi speciali per il 24 novembre, con sconti fino al 70%​​.

Apple ha offerto sconti sugli iPhone 15 e 15 Pro, con ribassi fino a 100 euro​​, mentre Zara ha iniziato il suo Black Friday il 23 novembre per gli utenti dell’app, estendendo gli sconti ai negozi fisici il giorno successivo​​.

Queste offerte riflettono non solo la cultura dello shopping moderno ma anche l’adattamento delle strategie di vendita al contesto economico, dove l’inflazione ha influenzato significativamente il comportamento dei consumatori, rendendo il Black Friday un’occasione per fare acquisti ponderati, anticipando magari anche i regali di Natale​​.