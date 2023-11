Bollette Luce e Gas 2023: I Cambiamenti nel Mercato Tutelato

Il mercato tutelato e le bollette di luce e gas in Italia stanno attraversando un periodo di transizione significativo.

Il mercato tutelato di gas e luce è stato introdotto per regolare i prezzi e fornire una certa protezione ai consumatori contro le fluttuazioni del mercato. Le tariffe in questo regime sono stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e aggiornate ogni tre mesi per l’elettricità e ogni mese per il gas. Nel libero mercato, invece, il prezzo viene contrattato direttamente con l’azienda fornitrice e può essere fisso o variabile​​.

Recentemente, è stato annunciato che il mercato tutelato di gas terminerà il 1° gennaio 2024, mentre per l’elettricità la fine è prevista per il 10 gennaio 2024. Questa transizione è parte di un processo di liberalizzazione volto a incrementare la concorrenza e la scelta per i consumatori. Il decreto Energia in vigore prevede che gli utenti che non hanno effettuato una scelta verranno automaticamente assegnati al servizio con tutele graduali. Tuttavia, non ci sarà alcuna interruzione della fornitura per chi non passa dal mercato tutelato a quello libero​​.

Per quanto riguarda la convenienza tra i due mercati, le situazioni attuali indicano una differenza notevole nei costi. Nel mercato tutelato, i prezzi sono aggiornati automaticamente da Arera, mentre nel libero mercato è il cittadino a dover negoziare un nuovo contratto con il fornitore per ottenere condizioni più vantaggiose.

Secondo Confcommercio e l’Unione Nazionale dei Consumatori, il prezzo medio delle offerte nel libero mercato è cresciuto del 78% rispetto a un anno fa, rendendo il mercato tutelato più conveniente in termini di costi​​. In effetti, l’Unione Nazionale dei Consumatori ha rilevato che per l’energia elettrica una famiglia passa da un aumento del 57,3% nel mercato tutelato a un incremento del 135,9% nel mercato libero, sottolineando la necessità di rinviare la fine del mercato tutelato non solo per le microimprese, ma anche per le famiglie​​.

Si può concludere che, la situazione attuale del mercato dell’energia in Italia è in una fase di transizione e presenta sfide significative per i consumatori. La scelta tra mercato tutelato e libero dipende da vari fattori, tra cui la stabilità dei prezzi e la capacità di negoziare contratti favorevoli.