Decreto Energia 2023: Tutto su Bonus Bollette, IVA Agevolata e Novità per le Famiglie in Italia

Il recente decreto energia del governo italiano ha introdotto diverse misure importanti per il quarto trimestre del 2023. Ecco un riassunto delle novità più rilevanti:

Proroga del Bonus per le Bollette: Il decreto legge n. 131 del 29 settembre 2023 ha esteso di altri tre mesi il bonus potenziato sulle bollette di luce e gas, che sarà riconosciuto anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Questo intervento mira a sostenere le famiglie e le imprese nell’affrontare l’aumento dei costi energetici​​.

IVA Agevolata e Oneri Generali di Sistema: Parallelamente alla proroga del bonus, è stata confermata fino alla fine dell’anno l’IVA agevolata del 5% sul gas, così come l’azzeramento degli oneri generali di sistema. Queste misure sono state pensate per alleggerire il carico fiscale sui consumatori di energia​​.

Misure di Sostegno per le Famiglie: Il decreto, approvato su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, include interventi specifici per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023, volti a mitigare gli aumenti delle bollette e del prezzo dei carburanti. Queste azioni rappresentano un tentativo di alleviare l’impatto dell’incremento dei costi energetici sulle famiglie italiane​​.

Fine del Mercato Tutelato: Una delle novità rilevanti del decreto è la mancata proroga del mercato tutelato dell’energia, un cambiamento significativo nella regolamentazione del mercato energetico italiano​​.

Novità per le Famiglie: Tra le misure introdotte, si annovera il bonus carburanti e la proroga degli sconti sulle bollette. Sono stati inoltre previsti interventi riguardanti il ravvedimento per le violazioni sugli scontrini fiscali, mentre non sono state prorogate le misure sulle cripto-attività e i fondi per le supplenze a scuola​​.

Ampliamento dell’Uso della Social Card: Il decreto prevede anche un’estensione dell’uso della social card, riservata a famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro. Inizialmente utilizzata solo per l’acquisto di generi alimentari, ora può essere impiegata anche per l’acquisto di carburanti​​.

In sintesi, il decreto energia del governo italiano per la fine del 2023 mira a fornire un sostegno significativo alle famiglie e alle imprese in un periodo di aumenti dei costi energetici, introducendo misure che vanno dal sostegno finanziario diretto alla riforma strutturale del mercato energetico.

Queste azioni riflettono l’impegno del governo nell’attenuare l’impatto economico della crisi energetica sulle fasce più vulnerabili della popolazione.