Novità 2024 per Partite IVA Forfettarie: Cambiamenti Fiscali e Nuove Regole in Italia

Nel 2024, ci saranno diverse novità per i contribuenti in regime forfettario in Italia. Queste modifiche sono influenzate da una serie di nuove disposizioni fiscali e legislative, che impatteranno significativamente sul modo in cui i forfettari gestiranno le loro obbligazioni fiscali.

Fatturazione Elettronica Obbligatoria: A partire dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti in regime forfettario dovranno emettere fatture elettroniche in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Questo cambio rappresenta un passaggio importante dal regime precedente, in cui tale obbligo era limitato a coloro che avevano registrato ricavi superiori a 25mila euro nel 2021​​.

Cambiamenti nel Concordato Preventivo Biennale: Il concordato preventivo biennale consente ai contribuenti di accordarsi con il Fisco sulla tassazione per i due anni successivi. Per poter proporre un imponibile al contribuente, l’Agenzia delle Entrate richiederà informazioni aggiuntive, che potrebbero includere la contabilizzazione dei costi di esercizio e altre voci. È probabile che ciò comporti la produzione di nuova documentazione per abilitare l’opzione del concordato fiscale​​.

Vantaggi in Termini di Scadenze di Versamento: Adottando il concordato preventivo, i contribuenti forfettari beneficeranno di scadenze di versamento più lunghe. Per esempio, per il primo anno di applicazione del concordato, sarà possibile effettuare i versamenti IRPEF, IRAP e IVA entro il 31 luglio senza maggiorazioni. La proposta di accordo preventivo arriverà entro il 25 luglio, e ci saranno 5 giorni per accettarla o rifiutarla​​.

Proroga Acconti IRPEF: La Manovra 2024 ha introdotto uno slittamento dei termini per gli acconti IRPEF 2023, consentendo la proroga al 16 gennaio 2024 per la seconda rata, con la possibilità di pagarla in cinque rate mensili​​.

Aumento del Limite di Ricavi e Compensi: La Legge di Bilancio 2023 ha aumentato il limite dei ricavi e dei compensi percepiti nell’anno precedente a 85mila euro per l’ingresso e la permanenza nel regime forfettario​​.

Modifiche nella Permanenza e Cessazione dal Regime Forfettario: La Legge di Bilancio 2023 ha anche modificato le condizioni per la permanenza e la cessazione dal regime forfettario. Ad esempio, con ricavi o compensi fino a 85mila euro, è possibile rimanere nel regime anche nell’anno successivo. Tuttavia, con ricavi o compensi superiori a 85mila euro ma inferiori a 100mila euro, il regime è applicabile solo nell’anno corrente​​.

Rilevamento dei Costi di Gestione: Una novità importante è la necessità di rilevare i costi di gestione per i contribuenti in regime forfettario, una semplificazione che precedentemente non era richiesta​​.

Nuovi Obblighi Associati al Concordato Preventivo Biennale: Questi obblighi includono la fornitura di informazioni relative ai costi sostenuti attraverso una piattaforma messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, al fine di elaborare una proposta di tassazione​​.

Queste novità rappresentano cambiamenti significativi per i contribuenti in regime forfettario e richiederanno un’adeguata preparazione e adattamento ai nuovi requisiti fiscali.