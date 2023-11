Le 10 Password più Usate del 2023: Scopri le Tendenze Globali e Italiane in Sicurezza Informatica

Le password più utilizzate a livello globale nel 2023 sono ancora sorprendentemente deboli, secondo gli esperti di sicurezza informatica.

La password “123456” è risultata essere la più popolare in 35 paesi e la più comune a livello mondiale. Questa sequenza di numeri è stata identificata come la password più utilizzata nell’ultimo studio annuale di NordPass, una società specializzata in gestione delle password​​​​​​.

Un’analisi approfondita condotta da NordPass, basata su un database di 4,3 terabyte di password provenienti da varie fonti, inclusi siti del dark web, ha rivelato che le prime 20 password più comuni nel mondo sono rimaste quasi invariate rispetto agli anni precedenti. Queste includono la già menzionata “123456“, seguita da “password” e “123456789“​​.

Al di là delle semplici sequenze numeriche, anche i nomi di squadre sportive popolari sono spesso utilizzati come password. In Europa, ad esempio, sono molto diffuse password come “liverpool“, “arsenal”, “chelsea” e “rangers” nel Regno Unito, mentre in Portogallo “benfica” è in cima alla lista. In Italia, “juventus” e “napoli” sono tra le dieci password più utilizzate​​.

Per contrastare questa tendenza, NordPass raccomanda l’uso di password con almeno 20 caratteri, che includano una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli speciali. È importante evitare l’uso di informazioni facilmente indovinabili come compleanni, luoghi, nomi o parole comuni, nonché nomi di squadre sportive preferite​​.

Questi dati evidenziano la continua esigenza di sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza delle loro informazioni online e l’importanza di utilizzare password forti e uniche per ogni account.