Vedere spuntare tra gli account consigliati di Instagram un vecchio compagno di scuola, un collega appena incrociato o una persona con cui si sono interrotti i rapporti suscita quasi sempre lo stesso dubbio: “Se lo vedo io, mi sta vedendo anche lui?”.

Non c’è reciprocità automatica: se un profilo compare tra i tuoi suggerimenti, non significa necessariamente che tu compaia nei suoi. Instagram calcola i consigli profilo per profilo elaborando segnali asimmetrici, come la sincronizzazione della rubrica, le visite a senso unico, le interazioni con contenuti simili e gli amici in comune.

Come decide Instagram chi mostrarti nella sezione “Suggeriti per te”

L’algoritmo di raccomandazione di Meta non opera a specchio. La sezione dei suggerimenti attinge da un insieme eterogeneo di segnali digitali, molti dei quali non sono affatto bidirezionali.

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Il fattore più comune è la presenza di contatti e connessioni condivise. Avere molti “seguiti” o follower in comune crea ponti statistici evidenti: la piattaforma ipotizza che due nodi vicini all’interno dello stesso grafo sociale debbano conoscersi.

C’è poi la sincronizzazione della rubrica telefonica, che genera spesso equivoci. Se l’utente A ha salvato in rubrica il numero di telefono dell’utente B e ha concesso a Instagram l’accesso ai contatti, B potrebbe apparire nei suggerimenti di A. Il percorso inverso, però, si attiva solo se anche B ha sincronizzato la propria rubrica o se si verificano altre condizioni di sovrapposizione.

Infine incidono l’attività recente e gli interessi tematici. Commentare sotto gli stessi post, seguire hashtag identici o interagire con le medesime pagine geolocalizzate segnala affinità, portando l’applicazione a proporre collegamenti che ritiene rilevanti per la tua permanenza sulla piattaforma.

Se visito il profilo di qualcuno, compaio tra i suoi suggerimenti?

Questa è la situazione limite che preoccupa la maggior parte degli utenti. Meta non ha mai confermato che la semplice visualizzazione passiva di un profilo pubblico basti a innescare il suggerimento dall’altra parte. Nei fatti, però, l’algoritmo registra la cronologia di ricerca interna e le visualizzazioni ripetute.

Se cerchi e visiti con insistenza un profilo senza seguirlo, il sistema interpreterà quell’account come ad alta priorità per te: finirai per vederlo più spesso nei tuoi suggeriti. Perché avvenga il contrario (ovvero comparire nei suoi), la visita passiva da sola raramente basta; servono quasi sempre segnali a monte, come il possesso reciproco del numero di telefono, un account Facebook collegato al Centro gestione account di Meta o una catena di follower condivisi. L’impressione che qualcuno “ci veda perché l’abbiamo spiato” nasce spesso da una pura coincidenza statistica su profili che avevano già legami latenti.

La gestione dei contatti e le impostazioni di privacy

Chi desidera minimizzare la probabilità di essere mostrato agli altri può intervenire su alcune impostazioni specifiche:

Disattivare la sincronizzazione dei contatti: dall’app, andando su Impostazioni e attività > Centro gestione account > Le tue informazioni e autorizzazioni > Carica contatti, è possibile disattivare la sincronizzazione ed eliminare i contatti precedentemente caricati sui server Meta. Escludere il proprio account dai suggerimenti altrui: questa opzione non è disponibile nell’app mobile. Occorre accedere a Instagram tramite browser web (da desktop o smartphone), andare su Modifica profilo e togliere la spunta alla voce Mostra suggerimenti di account sui profili. In questo modo il profilo non verrà raccomandato ad altri utenti simili. Scollegare account terzi: separare il profilo Instagram da Facebook all’interno del Centro gestione account impedisce la condivisione incrociata dei suggerimenti tra le due piattaforme.

Domande frequenti

Rimuovere un profilo dai suggeriti cancella il mio account dai suoi?

No. Quando premi sulla “X” accanto a un account consigliato, stai solo comunicando a Instagram che quel profilo non ti interessa. L’azione modifica unicamente il tuo feed di suggerimenti e non ha alcun effetto su ciò che viene mostrato all’altra persona.

Perché mi compare tra i suggeriti qualcuno che non ha amici in comune?

Succede quasi sempre perché uno dei due ha sincronizzato la rubrica telefonica contenente il numero o l’email dell’altro, oppure per connessioni condivise su Facebook se gli account sono collegati allo stesso Centro gestione account.

Se blocco una persona, può comunque vedermi tra gli account consigliati?

No. Il blocco recide qualsiasi collegamento: l’utente bloccato non vedrà il tuo profilo nelle ricerche, nei post e non potrà in alcun modo riceverlo tra i suggerimenti d’amicizia.

La visibilità dei suggerimenti resta regolata da un’elaborazione probabilistica di dati e autorizzazioni: disattivare la condivisione della rubrica ed escludere il profilo dai consigli tramite browser web restano gli unici strumenti certi per limitare l’esposizione.

Per verificare le linee guida ufficiali sulla gestione dei dati personali, consulta il Centro assistenza di Instagram.