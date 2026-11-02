Inserisci username e password, Instagram chiede un codice di sicurezza per confermare la tua identità, ma il messaggio non arriva. Provi a richiederlo nuovamente, controlli il telefono o la posta elettronica e rimani bloccato sulla stessa schermata.

Se Instagram non invia il codice di verifica, controlla prima che il numero di telefono o l’indirizzo email associato all’account siano corretti. Verifica eventuali filtri antispam, evita richieste ripetute e prova un metodo di autenticazione alternativo, se disponibile. Se hai perso l’accesso ai recapiti registrati, puoi utilizzare la procedura ufficiale di recupero dell’account.

Perché Instagram non invia il codice di sicurezza?

Il mancato arrivo del codice non indica necessariamente un malfunzionamento di Instagram. La piattaforma utilizza diversi sistemi di verifica e il problema può dipendere dal canale scelto per ricevere il messaggio.

Le situazioni più comuni sono:

SMS non ricevuto: il messaggio può essere bloccato dall’operatore telefonico, da un filtro antispam o da un problema temporaneo di consegna.

il messaggio può essere bloccato dall’operatore telefonico, da un filtro antispam o da un problema temporaneo di consegna. Email di verifica assente: il messaggio può finire nella posta indesiderata, essere filtrato automaticamente oppure arrivare a un indirizzo diverso da quello che stai controllando.

il messaggio può finire nella posta indesiderata, essere filtrato automaticamente oppure arrivare a un indirizzo diverso da quello che stai controllando. Troppe richieste consecutive: ripetere frequentemente l’invio del codice può provocare una limitazione temporanea.

ripetere frequentemente l’invio del codice può provocare una limitazione temporanea. Numero di telefono non più disponibile: Instagram potrebbe tentare di contattare una SIM disattivata o un vecchio numero.

Instagram potrebbe tentare di contattare una SIM disattivata o un vecchio numero. Controllo di sicurezza aggiuntivo: un accesso da un dispositivo non riconosciuto può richiedere ulteriori verifiche.

C’è poi una distinzione che spesso viene trascurata: il codice per recuperare l’accesso e quello dell’autenticazione a due fattori non sono necessariamente la stessa cosa.

Nel primo caso Instagram può inviare un link o un codice per aiutarti a rientrare nell’account. Nel secondo richiede una conferma aggiuntiva dopo la password, attraverso il metodo di sicurezza precedentemente configurato.

Capire quale schermata compare è il modo più rapido per scegliere la soluzione corretta.

Instagram non manda il codice via SMS: cosa controllare

Se il codice dovrebbe arrivare sul cellulare, il primo controllo riguarda il numero visualizzato nella schermata di verifica.

Instagram può mostrare soltanto alcune cifre del recapito. Se non le riconosci, oppure hai cambiato numero recentemente, il problema potrebbe non dipendere dalla ricezione degli SMS.

Se il numero è corretto, procedi in questo ordine:

Controlla che lo smartphone abbia copertura telefonica e riesca a ricevere normali SMS. Verifica nell’app Messaggi l’eventuale presenza di cartelle spam o conversazioni bloccate. Se utilizzi due SIM, accertati che quella associata a Instagram sia ancora attiva e raggiungibile. Riavvia il telefono e verifica se arrivano eventuali messaggi rimasti in sospeso. Attendi prima di richiedere un altro codice, evitando di premere ripetutamente il pulsante di invio. Se il problema continua, chiedi al tuo operatore se esistono restrizioni sulla ricezione di SMS automatici o provenienti da mittenti brevi.

Un dettaglio da non sottovalutare riguarda proprio i messaggi automatici. Ricevere normalmente SMS da amici, banche o altri servizi non garantisce che tutti i sistemi di verifica utilizzino canali di consegna identici.

Anche la portabilità recente del numero o una sostituzione della SIM possono meritare un controllo con l’operatore, soprattutto quando il problema riguarda più servizi.

Il codice non arriva dopo numerosi tentativi

Continuare a richiederlo può complicare la situazione.

Instagram applica controlli contro attività automatizzate e tentativi di accesso sospetti. Non esiste un tempo di attesa universale, pubblicamente garantito, dopo il quale ogni limitazione viene rimossa.

Quando compare un messaggio che invita a riprovare più tardi, conviene rispettarlo. Se non viene indicata una scadenza precisa, interrompi i tentativi per qualche tempo anziché richiedere continuamente nuovi codici.

Se ricevi diversi SMS in ritardo, utilizza il codice relativo alla richiesta più recente. Quelli precedenti potrebbero essere scaduti o non essere più validi.

Il codice di verifica Instagram non arriva via email

Con la posta elettronica il problema può essere meno evidente. Il messaggio potrebbe essere stato consegnato correttamente, ma non comparire nella casella principale.

Controlla le cartelle Spam, Promozioni e tutte le altre sezioni in cui il tuo servizio email potrebbe smistare automaticamente i messaggi.

Puoi anche cercare nella casella termini come “Instagram”, “security code” oppure “codice di sicurezza”.

La ricerca è particolarmente utile quando utilizzi Gmail, Outlook o altri servizi che raggruppano le conversazioni e applicano filtri automatici.

Se non trovi nulla, verifica questi aspetti:

L’indirizzo email indicato da Instagram corrisponde a quello che stai consultando?

Hai impostato filtri che archiviano o eliminano automaticamente alcuni messaggi?

La casella può ricevere nuove email oppure presenta problemi di spazio o sincronizzazione?

Riesci a leggere la posta anche dal sito web del provider, anziché soltanto dall’app?

Quest’ultimo controllo permette di distinguere un problema di ricezione da uno di sincronizzazione dell’applicazione.

Se Instagram mostra un indirizzo sconosciuto, non trattare il problema come un semplice ritardo di consegna. Potrebbe esserci una modifica dei recapiti dell’account da verificare.

Come accedere a Instagram senza ricevere il codice

Non esiste una procedura universale per saltare i controlli di sicurezza. Se Instagram richiede una verifica, devi utilizzare uno dei metodi consentiti per quell’account oppure completare il recupero dell’accesso.

Le alternative dipendono da ciò che avevi configurato prima di rimanere bloccato.

Usare un altro metodo di verifica

Nella schermata di accesso cerca un’opzione simile a “Prova un altro metodo”. Il nome esatto può cambiare in base alla versione dell’app e alla procedura visualizzata.

Instagram potrebbe proporti un canale alternativo, una conferma da un dispositivo già riconosciuto oppure un codice di backup.

Non tutte queste possibilità sono disponibili su ogni account.

Per esempio, se hai configurato soltanto la ricezione tramite SMS e non hai conservato alcun codice di backup, non puoi presumere che la verifica tramite email sia automaticamente utilizzabile al posto dell’autenticazione a due fattori.

Recuperare l’accesso con i codici di backup

I codici di backup sono previsti per situazioni in cui non riesci a utilizzare il normale metodo di autenticazione a due fattori.

Se li avevi salvati durante la configurazione della sicurezza, puoi usarli quando Instagram ti propone questa alternativa.

Se invece sei ancora collegato da un altro dispositivo, puoi controllare i codici disponibili.

Il percorso generalmente previsto è:

Apri Instagram dal dispositivo sul quale sei già autenticato. Accedi al Centro gestione account. Seleziona “Password e sicurezza”. Apri “Autenticazione a due fattori” e scegli l’account Instagram. Cerca “Metodi aggiuntivi” e successivamente “Codici di backup”.

Le denominazioni e la disposizione dei menu possono cambiare con gli aggiornamenti dell’app.

Attenzione: devi avere già accesso all’account per consultare o generare nuovi codici di backup attraverso le impostazioni. Non puoi recuperarli liberamente dall’esterno dopo aver perso tutti i metodi di accesso.

Se generi una nuova serie, i precedenti codici di backup vengono annullati.

Instagram chiede un codice dall’app di autenticazione, ma non funziona

Chi utilizza Google Authenticator, Microsoft Authenticator o un’applicazione equivalente potrebbe non ricevere alcun SMS. È normale: con questo metodo il codice viene generato dall’app di autenticazione, non inviato tramite messaggio.

Se i numeri visualizzati vengono rifiutati, controlla di aver selezionato l’account corretto, soprattutto quando nell’app sono presenti più profili.

Verifica anche che data, ora e fuso orario dello smartphone siano impostati correttamente, preferibilmente con regolazione automatica.

I codici temporanei generati da molte applicazioni di autenticazione dipendono infatti dalla sincronizzazione dell’orologio del dispositivo.

Un altro problema frequente compare dopo il cambio di telefono.

Installare nuovamente l’app di autenticazione non significa necessariamente ritrovare tutti gli account precedentemente configurati. Il ripristino dipende dall’app utilizzata e dalle eventuali funzioni di trasferimento o backup che avevi attivato.

Se non hai più accesso ai codici, controlla le alternative proposte da Instagram anziché tentare numeri casuali.

Ho cambiato numero e Instagram continua a inviare il codice a quello vecchio

Questa situazione richiede un approccio diverso rispetto a un SMS semplicemente in ritardo.

Se Instagram mostra il vecchio numero, significa che quel recapito è ancora utilizzato per la verifica richiesta. Inserire una nuova SIM nel telefono non aggiorna automaticamente le informazioni di sicurezza conservate nell’account.

Se sei ancora collegato a Instagram da un altro dispositivo, verifica nelle impostazioni quali numeri e metodi di autenticazione risultano registrati.

Prima di disattivare il vecchio recapito, assicurati di aver configurato e verificato quello nuovo, quando l’app lo consente.

Se invece non puoi più entrare, cerca un metodo alternativo nella schermata di accesso.

In assenza di alternative utilizzabili, dovrai avviare la procedura di recupero dell’account.

Lo stesso ragionamento vale quando hai perso l’accesso alla casella email associata al profilo.

Come recuperare l’account Instagram se nessun codice arriva

Quando SMS, email e codici di backup non sono disponibili, continuare a effettuare tentativi di accesso non risolve il problema.

Instagram mette a disposizione una procedura per gli utenti che non riescono ad accedere al proprio account.

Dalla schermata iniziale dell’app puoi selezionare “Password dimenticata?” e inserire il nome utente, l’indirizzo email oppure il numero di telefono, secondo le opzioni disponibili.

Se il normale recupero non funziona, prova la pagina ufficiale:

https://www.instagram.com/hacked

Il percorso permette di affrontare diversi problemi di accesso, compresi quelli legati a un possibile account compromesso.

A seconda della situazione, Instagram può proporti ulteriori verifiche dell’identità.

Quando Instagram richiede un video selfie

In alcuni casi la piattaforma può chiedere di registrare un breve video del volto, seguendo le istruzioni mostrate sullo schermo.

Questo sistema viene utilizzato per verificare l’identità in determinate procedure di recupero, soprattutto quando sul profilo sono presenti immagini utili al confronto.

Il video selfie non è però una soluzione che ogni utente può richiedere liberamente. La sua disponibilità dipende dal percorso di verifica proposto da Instagram.

Se l’account non contiene fotografie riconoscibili del titolare, possono essere previste verifiche differenti.

Non c’è nemmeno una garanzia che il recupero venga approvato: Instagram deve riuscire a verificare che la persona che presenta la richiesta sia autorizzata ad accedere all’account.

Se qualcuno ha cambiato email o numero di telefono

Quando il recapito mostrato da Instagram non è più il tuo e non ricordi di averlo modificato, considera la possibilità di un accesso non autorizzato.

Controlla le comunicazioni di sicurezza precedentemente ricevute da Instagram, senza aprire collegamenti sospetti.

Se trovi una notifica autentica relativa alla modifica dell’indirizzo email, potrebbe contenere istruzioni per proteggere l’account o contestare la modifica.

Accedi comunque alle procedure ufficiali direttamente dall’app o digitando l’indirizzo del sito Instagram nel browser.

Diffida di chi promette di recuperare un profilo dietro pagamento oppure chiede password e codici ricevuti via SMS. Sono proprio le informazioni che possono consentire a un estraneo di prendere il controllo dell’account.

Il codice Instagram arriva, ma viene considerato errato

È un problema diverso dalla mancata ricezione, anche se spesso viene confuso con quest’ultima.

Se Instagram segnala che il codice non è valido, verifica prima di aver inserito quello più recente.

Quando richiedi più codici consecutivi e i messaggi arrivano in ritardo, è facile copiare il primo SMS ricevuto senza accorgersi che appartiene a una richiesta precedente.

Controlla anche di non aver inserito spazi aggiuntivi durante il copia e incolla.

Se utilizzi un’app di autenticazione, verifica la sincronizzazione dell’orologio e assicurati di non confondere i codici di account differenti.

Non continuare a provare combinazioni casuali. Dopo ripetuti errori, il sistema potrebbe richiedere ulteriori controlli o limitare temporaneamente i tentativi.

Cosa fare dopo aver recuperato l’accesso

Una volta rientrato nell’account, non limitarti a chiudere la schermata di verifica. Se il problema dipendeva da un numero obsoleto o da un metodo di autenticazione non più utilizzabile, potrebbe ripresentarsi al prossimo accesso.

Controlla quindi i recapiti associati al profilo e verifica che siano aggiornati.

Per l’autenticazione a due fattori, Instagram supporta anche le applicazioni che generano codici temporanei. Questo metodo riduce la dipendenza dalla consegna degli SMS, pur richiedendo attenzione quando cambi telefono.

Conserva i codici di backup in un luogo sicuro, separato dal dispositivo che utilizzi abitualmente per accedere.

Se sospetti una compromissione, modifica anche la password, controlla le sessioni attive e disconnetti i dispositivi che non riconosci.

Domande frequenti

Quanto tempo bisogna aspettare se Instagram non invia il codice?

Non esiste un tempo di attesa valido per tutti i casi. Un SMS può subire un ritardo di consegna, mentre una limitazione di sicurezza può durare più a lungo. Se Instagram indica quando riprovare, rispetta quella scadenza ed evita richieste ripetute nel frattempo.

Posso ricevere il codice Instagram su WhatsApp invece che via SMS?

Instagram prevede WhatsApp tra i possibili metodi di autenticazione a due fattori, ma la funzione deve essere disponibile e configurata per l’account. Non è possibile scegliere automaticamente WhatsApp durante qualsiasi procedura di recupero, soprattutto se il metodo non era stato attivato in precedenza.

Perché Instagram non mi manda il codice sul numero nuovo?

Il numero inserito nel telefono non coincide necessariamente con quello registrato nelle impostazioni di sicurezza dell’account. Se Instagram continua a utilizzare il vecchio recapito, devi aggiornarlo da una sessione ancora attiva oppure seguire una procedura alternativa di verifica dell’identità.

Posso recuperare Instagram senza email e senza numero di telefono?

Puoi tentare il recupero attraverso i metodi alternativi disponibili per il tuo account e le procedure ufficiali di Instagram. Potrebbe esserti richiesta una verifica dell’identità. Il recupero non è garantito se non riesci a dimostrare di essere il legittimo titolare.

Perché Instagram continua a chiedermi un codice di sicurezza?

Può accadere quando accedi da un nuovo dispositivo, quando è attiva l’autenticazione a due fattori o quando Instagram richiede un controllo supplementare. Se la richiesta compare a ogni accesso, verifica che l’app conservi correttamente la sessione e controlla le impostazioni di sicurezza.

Quando il problema continua anche dopo tutti i tentativi

Se nessuna modalità di verifica funziona, conserva l’accesso su eventuali dispositivi già autenticati: disconnetterli potrebbe eliminare l’ultima possibilità di aggiornare i recapiti o recuperare i codici di backup.

Evita anche di affidarti a siti che promettono codici Instagram alternativi. Un codice valido non può essere generato da servizi esterni che non controllano l’autenticazione del tuo account.

Fonti e riferimenti ufficiali