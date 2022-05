Ristrutturare casa: fino a quando si possono sfruttare i bonus?

Con la Legge di Bilancio 2022, il governo ha prorogato numerose agevolazioni per ristrutturare casa, apportando modifiche sia alle date di scadenza sia ai requisiti necessari per richiedere i bonus. Questi cambiamenti si sono resi necessari per una serie di problemi relativi soprattutto alla cessione del credito. Da maggio 2022 le procedure per la cessione del credito saranno ulteriormente modificate per dissipare alcuni dubbi relativi all’affidabilità dei progetti e alla loro realizzazione. Le occasioni per risparmiare restano tuttavia molto interessanti perché permettono di ridurre l’impatto economico di una ristrutturazione sul bilancio familiare e favoriscono la scelta di effettuare l’intervento anche in situazioni di incertezza. Per quanto riguarda le scadenze, la maggior parte delle proroghe arrivano fino al 2024, con alcune eccezioni legate al tipo di bonus e alle date per gli step intermedi dei progetti edilizi.

Vediamo in dettaglio fino a quando si possono sfruttare i bonus.

Superbonus 110%: tutte le scadenze

Il superbonus 110% è tra le agevolazioni più interessanti in quanto permette di rientrare per la maggior parte delle spese che riguardano l’intervento di ristrutturazione. Con il 2022 però sono cambiate alcune cose e per ottenerlo è fondamentale stare attenti alle scadenze, alle percentuali di sconto e agli step intermedi di completamento dei lavori. La proroga dell’intervento è fino al 2025 per condomìni ed edifici plurifamiliari con unico proprietario, ma ci sono alcune particolarità: per gli interventi realizzati entro il 2023, la percentuale è del 110%; se invece i lavori si concludono nel 2024, la percentuale scende al 70%, e se terminano nel 2025 si passa al 65%. Rientrano in questo bonus tutti i lavori che hanno l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’immobile con un aumento di almeno due classi energetiche e si può richiedere sia per i condomìni sia per le abitazioni singole. Per le villette unifamiliari e per le singole abitazioni è stata recentemente approvata nel MEF la proroga del completamento dei lavori a giugno 2022 per ottenere il bonus quest’anno.

Ecobonus: proroghe

L’Ecobonus è una valida alternativa al Superbonus 110% ed è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il bonus prevede uno sconto che va dal 50 all’85% in base al tipo di intervento da eseguire. Nell’aliquota al 50% rientrano interventi come la sostituzione degli infissi e le caldaie a condensazione. Per ottenere invece il 65% si devono eseguire lavori di coibentazione, realizzare sistemi di produzione di acqua calda con pannelli solari o si devono scegliere soluzioni di building automation. L’ecobonus all’85% è invece concesso solo ai condomìni e quello all’80% è destinato agli edifici situati in zone sismiche.

Bonus Ristrutturazione

Il bonus ristrutturazione prevede uno sconto del 50% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le azioni di risanamento e restauro conservativo e per le ristrutturazioni delle parti comuni del condominio.

La scadenza di questo bonus è prevista per il 31 dicembre 2022.Per avere un’idea chiara del tipo di bonus a cui poter accedere e delle percentuali di sconto che si possono ottenere, è importante realizzare un preventivo per lavori di ristrutturazione da perfezionare in base alle opportunità offerte dai bonus.

Un servizio come quello offerto da Bassetti Home Innovation permette la realizzazione di un progetto che tiene conto proprio di tutte le possibilità di agevolazione e consente di valutare con estrema precisione gli interventi da effettuare, le tempistiche necessarie e i costi, stando attenti alle diverse scadenze e alla consegna dei documenti richiesti per legge.