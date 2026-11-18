Stai ascoltando musica con gli auricolari wireless, magari hai il telefono in tasca, e improvvisamente l’audio si interrompe. Oppure sali in macchina, lo smartphone si collega regolarmente al sistema Bluetooth, ma dopo qualche minuto perde la connessione. A volte succede anche con smartwatch e altri accessori che fino al giorno prima funzionavano senza problemi.

Quando il Bluetooth si disconnette da solo su Android, le cause più comuni sono interferenze radio, errori di associazione, problemi software, gestione aggressiva della batteria o malfunzionamenti dell’accessorio collegato. Per risolvere conviene riavviare i dispositivi, eliminare e ricreare l’associazione, controllare gli aggiornamenti e verificare le restrizioni energetiche. Solo nei casi persistenti serve ripristinare le impostazioni di connessione.

Perché il Bluetooth Android continua a disconnettersi?

Non tutte le disconnessioni hanno la stessa origine. Capire quando avvengono permette di evitare tentativi inutili, soprattutto se il problema compare soltanto con un dispositivo.

Una connessione Bluetooth può interrompersi quando il segnale diventa instabile, l’accessorio passa a un altro dispositivo già associato oppure uno dei due apparecchi presenta un errore di gestione della connessione.

Ci sono poi situazioni meno evidenti. Alcuni smartphone applicano restrizioni alle applicazioni che lavorano in background, mentre cuffie e smartwatch possono avere firmware con problemi di compatibilità.

Ecco alcuni indizi utili per individuare la causa.

Quando avviene il problema Possibile causa Quando allontani il telefono Distanza, ostacoli o segnale debole Quando spegni lo schermo Restrizioni energetiche dell’app o del sistema Solo con gli auricolari Firmware, batteria o connessione multipoint Solo quando sei in auto Associazione memorizzata o software dell’infotainment Dopo un aggiornamento Android Possibile incompatibilità o problema software Con qualsiasi accessorio Impostazioni Bluetooth o problema dello smartphone

La distinzione più utile riguarda proprio quest’ultimo caso: se il telefono perde la connessione con ogni dispositivo Bluetooth, il sospetto si sposta sullo smartphone. Se invece succede esclusivamente con un paio di cuffie, conviene iniziare da quelle.

Le prime verifiche da fare prima di modificare Android

Il primo tentativo dovrebbe essere anche il meno invasivo.

Disattiva il Bluetooth dallo smartphone, attendi qualche secondo e riattivalo. Spegni e riaccendi anche l’accessorio che continua a scollegarsi.

Se la connessione torna stabile, potrebbe essersi trattato di un blocco temporaneo. Non significa necessariamente che il difetto sia stato eliminato: un problema ricorrente può ripresentarsi dopo qualche ora.

Controlla anche tre elementi spesso trascurati:

Batteria dell’accessorio: ricarica completamente cuffie, speaker o smartwatch prima di ripetere il test.

ricarica completamente cuffie, speaker o smartwatch prima di ripetere il test. Distanza: prova a utilizzare i dispositivi vicini, senza muri o altri ostacoli nel mezzo.

prova a utilizzare i dispositivi vicini, senza muri o altri ostacoli nel mezzo. Connessioni multiple: verifica che cuffie o altri accessori non stiano cercando di collegarsi contemporaneamente a un tablet, un computer o un secondo smartphone.

Un dettaglio pratico: se gli auricolari si disconnettono sempre quando utilizzi il portatile, potrebbe essere coinvolta la funzione multipoint, che permette ai dispositivi compatibili di mantenere collegamenti con più sorgenti.

Non è necessariamente un guasto. Potrebbe semplicemente esserci un passaggio di connessione o di riproduzione audio tra dispositivi.

Eliminare e rifare l’associazione Bluetooth su Android

SOLUZIONE CONSIGLIATA

Quando un accessorio continua a scollegarsi e riconnettersi, una delle procedure più sensate è cancellare l’associazione esistente e crearne una nuova.

Google e Samsung includono questa operazione tra i passaggi consigliati per risolvere i problemi di connessione Bluetooth.

Su molti smartphone Android puoi procedere così:

Apri Impostazioni e cerca la voce Bluetooth oppure Dispositivi connessi. Individua nell’elenco l’accessorio che presenta il problema. Tocca l’icona delle impostazioni accanto al nome. Seleziona Dissocia, Dimentica oppure Rimuovi dispositivo, secondo il modello. Riavvia lo smartphone e rimetti l’accessorio in modalità di associazione. Esegui nuovamente l’abbinamento Bluetooth.

I nomi dei menu cambiano tra Samsung, Xiaomi, Redmi, OPPO, realme, Motorola e Google Pixel, ma la procedura generale rimane simile.

C’è un particolare da non sottovalutare: alcuni accessori conservano a loro volta lo storico delle associazioni.

Per questo, se il telefono continua a riconoscere il dispositivo ma non riesce a mantenere la connessione, può essere utile cancellare l’associazione anche dall’accessorio, seguendo le istruzioni del produttore.

Nel caso di un’autoradio, ad esempio, eliminare lo smartphone soltanto dalle impostazioni Android potrebbe non essere sufficiente. Occorre controllare anche l’elenco dei telefoni memorizzati nell’infotainment.

Il Bluetooth si disconnette quando lo schermo è spento

Se la connessione funziona normalmente mentre utilizzi il telefono ma presenta problemi dopo aver bloccato lo schermo, bisogna verificare come Android gestisce le applicazioni in background.

La situazione riguarda soprattutto gli accessori che dipendono da un’app dedicata per mantenere attive determinate funzioni, come alcuni smartwatch, fitness tracker e dispositivi per il monitoraggio dell’attività fisica.

Su alcuni smartphone, le impostazioni di risparmio energetico possono limitare l’attività delle applicazioni quando non sono utilizzate.

Il risultato può sembrare una disconnessione Bluetooth, anche quando il collegamento radio è ancora presente e ad aver smesso di funzionare è soltanto la sincronizzazione.

Come controllare le restrizioni della batteria

Apri le impostazioni dello smartphone, entra nella sezione App, seleziona l’applicazione associata all’accessorio e cerca le opzioni relative all’utilizzo della batteria.

A seconda del produttore, potresti trovare voci come:

Utilizzo batteria dell’app.

Consenti attività in background.

Nessuna restrizione.

Ottimizzazione batteria.

Se l’app è soggetta a restrizioni, prova a consentirne l’esecuzione in background e verifica se il comportamento cambia.

È preferibile intervenire soltanto sull’app coinvolta, anziché disattivare indiscriminatamente tutte le ottimizzazioni energetiche.

Attenzione: questa soluzione non risolve automaticamente ogni interruzione Bluetooth. Se un paio di cuffie perde fisicamente il collegamento radio anche senza alcuna app dedicata, la gestione energetica delle applicazioni potrebbe non avere nulla a che vedere con il problema.

Cuffie Bluetooth che si scollegano continuamente: cosa controllare

Con auricolari e cuffie wireless è necessario distinguere una vera disconnessione da una semplice interruzione della riproduzione.

Se la musica si ferma ma nelle impostazioni Android gli auricolari risultano ancora collegati, potrebbe esserci un problema con l’app musicale, con il passaggio dell’audio tra dispositivi o con la connessione utilizzata per lo streaming.

Se invece gli auricolari scompaiono temporaneamente dai dispositivi connessi, il problema riguarda più direttamente il collegamento Bluetooth.

Controlla che entrambe le cuffie siano cariche, verifica la presenza di aggiornamenti firmware attraverso l’app ufficiale del produttore e prova a disattivare temporaneamente il collegamento multipoint, se disponibile.

Un’altra verifica utile consiste nell’ascoltare un contenuto audio già scaricato sul telefono.

Se l’audio continua a interrompersi anche offline, è meno probabile che la causa sia la connessione Internet. Se invece succede soltanto durante lo streaming, prima di modificare il Bluetooth conviene verificare la stabilità del Wi-Fi o della rete mobile.

Interferenze Bluetooth e Wi-Fi: quando possono incidere

Il Bluetooth opera nella banda radio a 2,4 GHz, utilizzata anche da molte reti Wi-Fi e da altri dispositivi wireless.

Le due tecnologie sono progettate per coesistere, ma in ambienti particolarmente affollati possono verificarsi interferenze e peggioramenti delle prestazioni.

Se gli auricolari funzionano bene all’aperto ma si interrompono sempre vicino a una determinata postazione di lavoro, prova ad allontanarti da hub USB, router e altri apparecchi elettronici.

Quando possibile, collegare lo smartphone a una rete Wi-Fi a 5 GHz anziché a 2,4 GHz può essere un test utile per ridurre la congestione della banda. Non rappresenta però una soluzione universale.

Bluetooth Android che si disconnette dall’auto

Le disconnessioni in automobile meritano qualche verifica specifica, perché il problema può dipendere tanto dallo smartphone quanto dal sistema multimediale della vettura.

Il telefono potrebbe collegarsi correttamente all’avvio, permettere una chiamata e scollegarsi subito dopo. In altri casi continua a funzionare per telefonare, ma non riproduce musica attraverso gli altoparlanti.

Prima di cancellare tutto, apri le impostazioni Bluetooth del telefono e controlla le opzioni disponibili per l’automobile associata.

Su Android possono essere presenti impostazioni separate per Audio telefono e Audio multimediale. Se una delle due è disattivata, alcune funzioni possono non essere disponibili pur mantenendo attiva l’associazione. Google descrive questo controllo nella propria guida ufficiale. Pixel Phone Help

Se invece si verifica una vera disconnessione, elimina l’abbinamento sia dallo smartphone sia dal sistema dell’auto, poi ripeti la procedura.

È opportuno controllare anche gli aggiornamenti software dell’infotainment previsti dal costruttore.

E se il problema riguarda Android Auto?

Android Auto wireless non utilizza esclusivamente il Bluetooth. Nei veicoli compatibili sfrutta anche una connessione Wi-Fi per la comunicazione con il sistema multimediale.

Di conseguenza, se Android Auto si interrompe ma le normali chiamate Bluetooth continuano a funzionare, non bisogna presumere che il responsabile sia il Bluetooth.

In questa situazione conviene verificare la connessione Wi-Fi, gli aggiornamenti del telefono e la compatibilità del sistema dell’auto. I test vanno effettuati con il veicolo parcheggiato.

Il Bluetooth ha iniziato a disconnettersi dopo un aggiornamento Android

Quando il difetto compare subito dopo un aggiornamento del sistema operativo, è naturale sospettare un problema introdotto dalla nuova versione.

La coincidenza temporale è un indizio, non una conferma.

Un aggiornamento può modificare componenti software, impostazioni e compatibilità con determinati accessori. Al tempo stesso, il problema potrebbe dipendere da un firmware delle cuffie non aggiornato o da un’associazione precedente che non funziona più correttamente.

La prima verifica consiste nel controllare se sono disponibili ulteriori aggiornamenti di sistema.

Su molti dispositivi il percorso si trova in Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software, ma può cambiare in base alla marca.

Controlla anche eventuali aggiornamenti dell’accessorio collegato.

Se il problema persiste, prova il Bluetooth con un secondo dispositivo. Quando più accessori cominciano a disconnettersi dopo lo stesso aggiornamento, aumenta il sospetto di un problema software sul telefono.

Non conviene invece modificare casualmente codec audio, versioni Bluetooth AVRCP o altre impostazioni nelle Opzioni sviluppatore. Questi parametri non sono intercambiabili e una modifica può creare problemi di compatibilità aggiuntivi.

Se il difetto è iniziato dopo un aggiornamento, raccogli informazioni sul modello dello smartphone, sulla versione Android e sugli accessori coinvolti prima di contattare l’assistenza.

Ripristinare le impostazioni Bluetooth senza cancellare i dati personali

Quando i tentativi precedenti non hanno risolto il problema, si può intervenire sulle impostazioni di connessione dello smartphone.

Android mette a disposizione, secondo il modello, una funzione per ripristinare il Bluetooth insieme al Wi-Fi o ad altre impostazioni di rete.

Su alcuni telefoni il percorso è simile a:

Impostazioni > Sistema > Opzioni di reimpostazione > Reimposta Bluetooth e Wi-Fi

Su diversi Samsung Galaxy si trova invece in Impostazioni > Gestione generale > Ripristina.

Prima di confermare, leggi attentamente la descrizione mostrata dal telefono.

Questa operazione non equivale a un ripristino completo di fabbrica: normalmente non elimina foto, documenti, messaggi e applicazioni personali. Può però cancellare le associazioni Bluetooth e le reti Wi-Fi memorizzate, rendendo necessario configurarle nuovamente.

Su alcuni modelli il ripristino comprende anche impostazioni relative alla rete mobile. Samsung distingue, nei dispositivi supportati, il ripristino della rete mobile da quello di Wi-Fi e Bluetooth. Samsung ch

Se utilizzi numerosi accessori o reti wireless salvate, considera questo inconveniente prima di procedere.

Conviene cancellare la cache del Bluetooth?

Online viene spesso consigliato di cancellare la cache dell’applicazione di sistema Bluetooth.

Non è una procedura disponibile allo stesso modo su tutti gli smartphone Android. Alcune versioni mostrano il componente nelle applicazioni di sistema, altre non consentono di intervenire direttamente.

Soprattutto, cancellare la cache non garantisce di eliminare un problema di disconnessione.

È bene non confondere la cancellazione della cache con quella dei dati del componente Bluetooth. Quest’ultima può incidere sulle informazioni di configurazione e sulle associazioni memorizzate.

Per un utente comune, il ripristino delle impostazioni di connessione previsto dal produttore è generalmente una strada più chiara rispetto alla modifica manuale dei componenti di sistema.

Come capire se il problema è del telefono o dell’accessorio

Prima di rivolgersi all’assistenza tecnica, conviene effettuare un test incrociato.

Collega allo smartphone un secondo accessorio Bluetooth, possibilmente di un produttore diverso, e verifica se la connessione rimane stabile.

Successivamente prova il dispositivo che si disconnette con un altro smartphone.

I risultati possono aiutare a circoscrivere il difetto.

Se lo stesso accessorio perde la connessione con telefoni differenti, è ragionevole concentrarsi sull’accessorio, sul suo firmware o sulla batteria.

Se invece diversi accessori si scollegano tutti dallo stesso smartphone, il problema potrebbe riguardare Android, la configurazione del Bluetooth o, meno frequentemente, un componente hardware.

Samsung suggerisce proprio di provare un secondo dispositivo Bluetooth per distinguere i problemi del telefono da quelli dell’accessorio. Samsung ch

Su alcuni Google Pixel è disponibile anche una funzione di diagnostica Bluetooth nelle impostazioni dei dispositivi connessi. La disponibilità e il percorso dipendono dal modello.

Un ripristino completo dello smartphone dovrebbe rimanere tra le ultime possibilità, dopo aver eseguito un backup e valutato l’assistenza del produttore. Se il difetto è causato da un bug software ancora presente, riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica potrebbe non eliminarlo definitivamente.

Domande frequenti sul Bluetooth Android

Perché il Bluetooth si disconnette e riconnette continuamente?

Può dipendere da interferenze, segnale instabile, errori nell’associazione o da un accessorio che tenta di collegarsi a un altro dispositivo. Prova prima a tenere telefono e accessorio vicini, disattivare eventuali connessioni multiple e ripetere l’associazione Bluetooth.

Perché il Bluetooth si scollega quando il telefono va in standby?

Alcuni smartphone limitano l’attività delle applicazioni in background per risparmiare batteria. Se il problema riguarda smartwatch o accessori gestiti da app dedicate, controlla le restrizioni energetiche. Verifica però se si interrompe realmente il Bluetooth oppure soltanto la sincronizzazione dei dati.

Come impedire alle cuffie Bluetooth di disconnettersi da sole?

Ricarica completamente gli auricolari, aggiorna il firmware e verifica che non siano collegati ad altri dispositivi. Se supportano la connessione multipoint, disattivala temporaneamente per una prova. Se il problema continua, cancella l’associazione e configura nuovamente le cuffie.

Ripristinare il Bluetooth Android cancella foto e applicazioni?

Il ripristino delle sole impostazioni Bluetooth o di rete normalmente non elimina foto, documenti e applicazioni. Può invece cancellare associazioni Bluetooth, reti Wi-Fi salvate e, secondo il tipo di ripristino, altre configurazioni di connessione. Leggi le conseguenze indicate sullo schermo prima di confermare.

Il Bluetooth può smettere di funzionare dopo un aggiornamento Android?

Sì, un aggiornamento può introdurre incompatibilità o problemi software che influiscono sui collegamenti Bluetooth. Non è però sufficiente che i due eventi coincidano per attribuire la causa all’aggiornamento. Verifica gli aggiornamenti successivi, controlla il firmware dell’accessorio e prova a collegare altri dispositivi.

Quando è il momento di chiedere assistenza

Se il Bluetooth continua a scollegarsi con accessori differenti, anche dopo aver ricreato le associazioni e ripristinato le impostazioni di connessione, è opportuno verificare eventuali problemi noti per il modello dello smartphone.

Prima di portarlo in assistenza, annota quando si verifica il difetto, se compare anche con lo schermo acceso e quali dispositivi sono coinvolti. Sono informazioni che possono rendere la diagnosi molto più precisa.

Fonti ufficiali