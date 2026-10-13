WhatsApp: messaggio in attesa, cosa significa e come risolvere

Apri una conversazione su WhatsApp, trovi una nuova notifica ma al posto del testo compare una scritta insolita: “In attesa del messaggio. Potrebbe volerci un po’ di tempo.” Il messaggio sembra arrivato, eppure non puoi leggerlo. Che cosa sta succedendo?

Il messaggio in attesa su WhatsApp indica che l’app non riesce temporaneamente a mostrare il contenuto di una comunicazione protetta dalla crittografia end-to-end. Può succedere dopo una reinstallazione, un cambio di telefono, un aggiornamento mancante oppure un problema di consegna. Generalmente non significa che il mittente abbia cancellato il messaggio o ti abbia bloccato.

Perché WhatsApp mostra “In attesa del messaggio”?

Per capire l’origine del problema bisogna partire dal sistema di sicurezza utilizzato dall’applicazione.

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WhatsApp protegge le conversazioni personali con la crittografia end-to-end, una tecnologia che permette soltanto ai partecipanti alla comunicazione di accedere al contenuto dei messaggi.

Quando qualcuno ti scrive, il messaggio viene cifrato prima della trasmissione e può essere decifrato dal dispositivo del destinatario. Il meccanismo funziona normalmente senza richiedere alcun intervento.

In alcune circostanze, però, il processo necessario per rendere leggibile il messaggio non si completa correttamente. WhatsApp mostra allora un avviso provvisorio al posto del contenuto originale.

Secondo il Centro assistenza ufficiale di WhatsApp, le situazioni che possono provocare questo comportamento comprendono:

Reinstallazione dell’app: tu o il mittente avete recentemente disinstallato e reinstallato WhatsApp.

Cambio di smartphone: l’account è stato configurato su un nuovo telefono utilizzando lo stesso numero.

Applicazione non aggiornata: uno dei partecipanti utilizza una versione precedente di WhatsApp.

Problemi di consegna: il messaggio non è stato recapitato correttamente.

Il dettaglio che spesso sfugge è che il problema non deve necessariamente trovarsi sul telefono di chi vede l’avviso.

Potrebbe essere il dispositivo del mittente a dover completare alcune operazioni. Per questo continuare a chiudere e riaprire WhatsApp sul proprio smartphone non sempre cambia la situazione.

Come sbloccare un messaggio in attesa su WhatsApp

Non esiste un pulsante che consenta di forzare la decifratura di un messaggio. Ci sono, però, alcuni controlli che possono favorirne la corretta visualizzazione.

La procedura consigliata da WhatsApp parte da un’operazione piuttosto semplice: verificare che entrambi gli utenti possano collegarsi al servizio.

1. Chiedi al mittente di aprire WhatsApp

Se conosci la persona che ha inviato il messaggio, contattala e chiedile di aprire WhatsApp sul proprio telefono.

Assicuratevi di essere entrambi connessi a Internet contemporaneamente, mantenendo l’app aperta per verificare se il contenuto torna visibile.

Non è necessario avviare una chiamata o modificare le impostazioni della privacy.

Se il problema dipende da una condizione temporanea della comunicazione, questa operazione potrebbe essere sufficiente.

C’è però una situazione meno immediata: se il mittente ha cambiato telefono e non utilizza più il dispositivo precedente, il semplice accesso all’app potrebbe non permettere di recuperare quel particolare messaggio.

2. Controlla la connessione Internet

Una connessione apparentemente attiva non garantisce che WhatsApp riesca a comunicare senza interruzioni.

Per escludere un problema di rete:

Passa dal Wi-Fi alla connessione dati mobili, oppure viceversa. Verifica che altre applicazioni riescano ad accedere a Internet. Chiudi e riapri WhatsApp. Se la rete è instabile, prova da un luogo con una copertura migliore.

Esegui lo stesso controllo anche sul telefono del mittente, se possibile.

Se tutte le altre conversazioni funzionano regolarmente e il problema riguarda soltanto un messaggio, non è detto che la connessione sia la causa principale.

3. Aggiorna WhatsApp su entrambi i telefoni

Le versioni non aggiornate dell’applicazione possono contribuire alla comparsa dell’avviso.

Su Android, apri Google Play Store, cerca WhatsApp e controlla se è disponibile il pulsante Aggiorna.

Su iPhone, effettua lo stesso controllo attraverso l’App Store.

L’aggiornamento deve essere verificato da entrambe le persone coinvolte nella conversazione. Aggiornare soltanto il proprio smartphone potrebbe non risolvere il problema.

Dopo l’installazione, riapri la chat e controlla se il testo è diventato leggibile.

4. Chiedi di inviare nuovamente il messaggio

Se i tentativi precedenti non funzionano, la soluzione più pratica può essere chiedere al mittente di rispedire il contenuto.

WhatsApp indica espressamente il nuovo invio tra le possibili soluzioni quando il messaggio originale non è stato consegnato.

Questa distinzione conta soprattutto per le comunicazioni importanti.

Se stai aspettando un indirizzo, un documento o un’informazione urgente, non conviene affidarsi esclusivamente alla possibilità che il vecchio messaggio diventi visibile da solo.

Quanto tempo rimane un messaggio in attesa?

La dicitura visualizzata da WhatsApp lascia intendere che sia sufficiente aspettare. Ma quanto?

WhatsApp non indica un tempo massimo garantito entro il quale un messaggio in attesa diventa leggibile.

In alcuni casi l’avviso può scomparire dopo che i dispositivi hanno ripristinato una comunicazione corretta. In altri, il contenuto potrebbe continuare a non essere disponibile.

Non esiste quindi una regola ufficiale secondo cui il messaggio viene necessariamente recuperato dopo pochi minuti, alcune ore o un determinato numero di giorni.

Un errore abbastanza comune consiste nel lasciare la conversazione aperta per molto tempo, aspettandosi che WhatsApp risolva automaticamente qualsiasi problema.

Se l’avviso persiste, è più utile verificare gli aggiornamenti e contattare il mittente piuttosto che attendere senza effettuare alcun controllo.

Messaggio in attesa dopo aver cambiato telefono o reinstallato WhatsApp

Il cambio di smartphone è una delle situazioni più delicate, perché coinvolge sia la configurazione dell’account sia la protezione delle conversazioni.

Quando WhatsApp viene reinstallato o configurato su un altro dispositivo, possono cambiare le informazioni crittografiche utilizzate per proteggere le comunicazioni.

Questo non significa che la crittografia abbia smesso di funzionare. Al contrario, il sistema deve continuare a impedire che i messaggi vengano letti da dispositivi non autorizzati.

Il risultato può essere la comparsa dell’avviso in alcune conversazioni, specialmente quando un messaggio non è stato consegnato correttamente durante il passaggio.

Conviene disinstallare WhatsApp per risolvere il problema?

Non come primo tentativo.

La reinstallazione è già una delle circostanze che possono favorire la comparsa del messaggio in attesa. Ripetere l’operazione senza una ragione precisa rischia di complicare ulteriormente la gestione delle conversazioni.

C’è anche un altro aspetto da considerare: disinstallare WhatsApp senza aver verificato la disponibilità di un backup recuperabile può comportare la perdita di messaggi e contenuti.

Prima di intervenire sull’installazione, controlla le impostazioni di backup dell’app e accertati di poter ripristinare le chat.

Per un singolo messaggio illeggibile, chiedere un nuovo invio è generalmente una scelta meno invasiva.

Messaggio in attesa su WhatsApp Web e dispositivi collegati

Il problema può presentarsi anche utilizzando WhatsApp dal computer, da un tablet o da un altro dispositivo collegato all’account.

In determinate circostanze, al posto del testo compare un avviso che invita a controllare il telefono.

Il motivo è legato alla crittografia end-to-end e alla disponibilità del messaggio sul dispositivo collegato.

Una conversazione può risultare leggibile sullo smartphone principale ma mostrare temporaneamente un messaggio in attesa su WhatsApp Web o sull’app desktop.

Se succede, prova prima ad aprire la stessa chat sul telefono principale.

Se lì il messaggio è disponibile, il problema potrebbe riguardare il dispositivo collegato anziché il contenuto della conversazione.

WhatsApp suggerisce, per questi casi, di controllare il telefono, far aprire l’app al mittente e verificare gli aggiornamenti.

Quando il problema persiste soltanto sul dispositivo secondario, puoi anche scollegarlo e collegarlo nuovamente attraverso la sezione Dispositivi collegati.

Attenzione però: non tutte le conversazioni e tutti i messaggi storici vengono necessariamente sincronizzati in modo identico sui dispositivi collegati. L’assenza di un vecchio messaggio sul computer non dimostra, da sola, che sia stato eliminato dal telefono.

Messaggio in attesa e una sola spunta grigia: sono la stessa cosa?

No. Sono due situazioni differenti, anche se entrambe possono essere associate a problemi di consegna.

Le spunte indicano lo stato di un messaggio inviato, mentre l’avviso di attesa riguarda un contenuto che WhatsApp non riesce momentaneamente a mostrare.

Indicazione su WhatsApp Significato Una spunta grigia Il messaggio è stato inviato ma non risulta ancora consegnato al destinatario Due spunte grigie Il messaggio risulta consegnato Due spunte blu Il messaggio risulta letto, quando sono attive le conferme di lettura Messaggio in attesa Il contenuto non può essere mostrato in quel momento

La differenza diventa evidente quando una persona riceve nuovi messaggi normalmente, ma continua a vedere l’avviso su un contenuto precedente.

In quel caso non bisogna confondere la mancata visualizzazione del testo con un problema generale di ricezione.

Anche le spunte blu vanno interpretate nel loro contesto: nelle chat individuali possono essere influenzate dalle impostazioni delle conferme di lettura.

Il messaggio in attesa significa che qualcuno ti ha bloccato?

La comparsa dell’avviso non costituisce una prova di blocco.

WhatsApp elenca cause tecniche precise per questo comportamento, tra cui reinstallazioni, aggiornamenti mancanti e problemi di consegna.

Il blocco di un contatto è una funzionalità distinta.

Allo stesso modo, non ci sono elementi per concludere che il mittente abbia cancellato volontariamente il testo soltanto perché compare la dicitura “In attesa del messaggio”.

Quando qualcuno elimina una comunicazione utilizzando la funzione di eliminazione per tutti, WhatsApp può mostrare un avviso specifico relativo al messaggio eliminato.

Sono due meccanismi diversi.

Perciò, se il problema si verifica con una persona con cui hai sempre comunicato normalmente, non è necessario cercare immediatamente spiegazioni legate alle impostazioni della privacy o al comportamento del contatto.

Domande frequenti

Il messaggio in attesa su WhatsApp si può recuperare?

Sì, in alcuni casi. Il contenuto può diventare leggibile dopo il ripristino della comunicazione tra i dispositivi. WhatsApp consiglia di verificare la connessione, aggiornare l’applicazione e chiedere al mittente di aprirla. Se il messaggio non è stato consegnato, può essere necessario farselo inviare nuovamente.

Perché vedo il messaggio in attesa solo con un contatto?

Il problema può riguardare esclusivamente la comunicazione con quella persona. Potrebbe aver reinstallato WhatsApp, cambiato smartphone oppure utilizzare una versione non aggiornata dell’app. Se le altre conversazioni funzionano, conviene verificare prima la situazione del contatto interessato, senza modificare inutilmente le impostazioni del proprio telefono.

Il messaggio in attesa può comparire nei gruppi WhatsApp?

Sì. Anche le conversazioni di gruppo utilizzano la crittografia end-to-end. Se compare l’avviso al posto del contenuto di un messaggio, puoi verificare la connessione e gli aggiornamenti dell’app. Se necessario, contatta privatamente il partecipante che ha inviato il messaggio e chiedigli di rispedirlo.

Perché il messaggio si vede sul telefono ma non su WhatsApp Web?

Può dipendere dal dispositivo collegato e dalla disponibilità delle informazioni necessarie a visualizzare il contenuto protetto. Controlla prima la conversazione sullo smartphone principale. Se il messaggio è presente, aggiorna WhatsApp e, se il problema continua, prova a scollegare e ricollegare il dispositivo secondario.

Posso leggere un messaggio in attesa senza contattare il mittente?

Puoi provare a ripristinare la connessione, aggiornare WhatsApp e controllare il dispositivo principale. Non è però garantito che questi interventi siano sufficienti. Se il messaggio originale non è stato consegnato, potrebbe essere necessario coinvolgere il mittente e chiedergli di inviarlo nuovamente.

Cosa fare se il problema continua

Se l’avviso rimane visibile nonostante tutti i controlli, evita applicazioni esterne che promettono di decifrare o recuperare automaticamente i messaggi di WhatsApp. Non esiste una funzione ufficiale che permetta di aggirare la crittografia per leggere un contenuto non disponibile.

Per le comunicazioni che non possono aspettare, il sistema più affidabile resta contattare direttamente chi ha scritto e chiedere un nuovo invio, senza rischiare i dati delle altre conversazioni.

Fonti ufficiali