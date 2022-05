Fibromialgia ecco come capire i primi sintomi

La fibromialgia viene definita come una malattia che provoca spesso disagio emotivo e mentale oltre a dolore diffuso, disturbi del sonno e affaticamento in varie parti del corpo.

I sintomi spesso iniziano dopo una situazione come un trauma fisico, un intervento chirurgico, un’infezione o uno stress psicologico significativo.

Nella fibromialgia, che è più comune nelle donne che negli uomini, i sintomi possono manifestarsi gradualmente nel tempo senza un singolo fattore scatenante.

La fibromialgia è un tipo di malattia reumatica. Generalmente, quando si parla di reumatismi, viene in mente una singola malattia.

Tuttavia, ci sono quasi 200 malattie reumatiche esaminate in due gruppi principali, infiammatorie e non infiammatorie.

La fibromialgia è la malattia reumatica più comune. La fibromialgia è solitamente osservata nelle giovani donne in età riproduttiva. È raro durante l’infanzia e non è una malattia a trasmissione genetica.

Il sintomo della fibromialgia è solitamente un dolore diffuso al corpo o alle articolazioni.

Nella fibromialgia, che di solito si osserva nelle giovani donne, i pazienti possono provare abbastanza dolore da temere di poter diventare disabili in futuro.

La gravità del dolore suggerisce che la malattia progredirà ulteriormente. In effetti, è una malattia che non progredisce, ma si avvertono dolori su tutto il corpo. La fibromialgia è una malattia che non si sviluppa nelle articolazioni, ma nei tessuti molli (muscoli).

Quali sono i sintomi della fibromialgia

Dolore a tutto il corpo e alle articolazioni

Debolezza

Non riuscire a svegliarsi la mattina

Difficoltà ad addormentarsi

Forte mal di testa

Mal di stomaco

Dolore durante i periodi mestruali

Malattie intestinali funzionali come la sindrome dell’intestino irritabile

La fibromialgia può spesso essere confusa con altre malattie. Non esiste un test standardizzato per rilevare la fibromialgia. Può essere compreso da un esame dettagliato eseguito da un reumatologo.

Per diagnosticare la fibromialgia, vengono eseguiti alcuni test di laboratorio per escludere altre malattie.

Dopo aver diagnosticato la fibromialgia, il punto più importante è fornire sollievo ai pazienti. Perché, nonostante la prevalenza della fibromialgia, va spiegato che non è una malattia progressiva e non causerà disabilità.

Farmaci per la fibromialgia ma importante è l’attività fisica

Gli antidepressivi di comprovata efficacia svolgono un ruolo importante. Poiché i problemi del sonno sono in prima linea in questa malattia, avere un modello di sonno è importante per il comfort del paziente.

I farmaci da soli non sono sufficienti nel trattamento della fibromialgia. Attività come passeggiate, jogging, ciclismo, tennis e nuoto dovrebbero essere svolte ogni giorno, se possibile.