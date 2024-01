Gli incredibili giochi da tavolo degli antichi, eccoli

In Turchia, in un antico tumulo di 5.000 anni fa chiamato Basur Höyük, un gruppo di archeologi ha fatto una scoperta sorprendente: 49 piccole statue di pietra raffiguranti animali come maiali e cani, oltre a piramidi e colonne, finemente lavorate e colorate.

Questi piccoli manufatti hanno suscitato curiosità e domande tra gli studiosi. Anche tre anni dopo il ritrovamento, gli esperti continuano a indagare su come fossero utilizzati. Nonostante le indagini approfondite, non è mai stato trovato il tabellone di quello che si pensa fosse un gioco antico.

Questa scoperta ricorda altri giochi storici, come il Senet dell’antico Egitto, risalente a 5.500 anni fa. Le ricerche archeologiche, inclusi gli scavi delle tombe come quella di Tutankhamon, hanno permesso di comprendere le regole del Senet e le convinzioni religiose dell’epoca.

Il Senet, giocato su un tabellone di 30 caselle, era più di un semplice passatempo; era un viaggio nel mondo spirituale. L’archeologo Peter Piccione ritiene che il gioco avesse anche una funzione rituale, permettendo agli Egizi di influenzare il destino delle loro anime. Ogni casella del tabellone simboleggiava una fase dell’aldilà, evidenziando il legame tra il gioco, la religione e i rituali.

Un altro gioco antico, il Gioco Reale di Ur, popolare in Mesopotamia circa 4.500 anni fa, è stato riscoperto grazie a Irving Finkel, un esperto di lingua cuneiforme del British Museum di Londra. Nel 1979, Finkel decifrò una complicata combinazione di scrittura e diagrammi, scoprendo così le regole più antiche di un gioco conosciute fino ad ora.

Questi giochi antichi non erano solo forme di intrattenimento, ma riflettevano anche la società e la cultura del loro tempo. Walter Crist, ricercatore all’Arizona State University, ha osservato come i luoghi di gioco siano cambiati nel tempo, segnalando i cambiamenti socioculturali dalle società d’élite agli stati con gerarchie sociali ben definite.