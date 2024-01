Russia, i missili contro l’Ucraina sono della Corea del Nord

La recente escalation del conflitto tra Russia e Ucraina ha visto l’introduzione di un nuovo e inquietante elemento: l’utilizzo da parte delle forze armate russe di missili balistici di fabbricazione nordcoreana. Questa mossa rappresenta un significativo cambio di strategia nel conflitto in corso, segnalando una crescente dipendenza della Russia da fornitori esterni di armamenti e un’intensificazione delle relazioni militari tra Russia e Corea del Nord.

I missili balistici nordcoreani sono stati impiegati dalla Russia contro l’Ucraina in diverse occasioni. In particolare, si segnalano lanci di missili avvenuti il 30 dicembre e il 2 gennaio. Questi attacchi hanno segnato la prima volta che armi nordcoreane sono state utilizzate in un conflitto reale, e hanno sollevato preoccupazioni sulla capacità dell’Ucraina di difendersi da tale minaccia.

Il coinvolgimento della Corea del Nord in questo conflitto non è limitato alla fornitura di missili. Secondo alcune fonti, la Corea del Nord avrebbe fornito alla Russia anche lanciatori di missili e altri equipaggiamenti militari. In cambio, Pyongyang sembra ricercare assistenza militare dalla Russia, inclusi aerei da combattimento, missili terra-aria, veicoli corazzati, attrezzature per la produzione di missili balistici e altre tecnologie avanzate. Questo interscambio rappresenta una significativa escalation del supporto della Corea del Nord alla Russia e ha importanti implicazioni per la sicurezza nella regione indo-pacifica.

Parallelamente, la Russia ha mostrato una crescente dipendenza dall’Iran per l’approvvigionamento di droni e altre armi impiegate contro l’Ucraina. Questo aspetto riflette la crescente isolamento internazionale di Mosca, che si trova a dover cercare nuovi alleati e fornitori di armamenti al di fuori delle tradizionali sfere di influenza.

La decisione della Russia di ricorrere alla tecnologia missilistica nordcoreana viola diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La comunità internazionale, guidata dagli Stati Uniti, ha espresso forte preoccupazione per questi sviluppi e ha annunciato l’intenzione di imporre ulteriori sanzioni per contrastare il trasferimento di armi tra Russia e Corea del Nord.

In conclusione, l’impiego di missili balistici nordcoreani da parte della Russia in Ucraina segna un momento critico nel conflitto, sollevando interrogativi sulle future dinamiche di guerra e sulle implicazioni per la sicurezza globale. La risposta della comunità internazionale a queste azioni sarà cruciale nel definire l’equilibrio delle forze nella regione e oltre.

Fonti