GoDaddy School of Digital: al via la scuola del digitale per PMI e imprenditori

Oggi avere una presenza online curata ed efficace è un elemento imprescindibile per ogni impresa. GoDaddy, il maggiore provider di domini e hosting a livello mondiale, vuole aiutare le PMI che, ora più che mai, hanno bisogno di evolvere il proprio business adottando e sfruttando al meglio i nuovi strumenti digitali.

Per questo motivo nasce la GoDaddy School of Digital, una “scuola del digitale” totalmente gratuita e destinata a chiunque voglia far crescere la propria idea imprenditoriale sul web. Internet può infatti essere la chiave di volta fondamentale anche nei momenti più difficili, come dimostrato dal recente lockdown che ha spostato ancora di più l’attenzione sul mondo digitale.

Lo scopo di questo progetto formativo, supportato da Ninja Academy e in collaborazione con Microsoft, è insegnare agli imprenditori italiani come utilizzare gli strumenti del web marketing e le principali tecniche di promozione online, così da migliorare le proprie performance su internet e conquistare nuovi potenziali clienti.

Le lezioni vedranno la partecipazione di docenti e influencer esperti del settore e, attraverso consigli pratici e strumenti utili, affronteranno alcuni degli gli argomenti più importanti e attuali come Digital Strategy, Content Marketing, SEO, Social Media ed E-commerce. Questi appuntamenti vogliono dunque rispondere alle esigenze di chi è alle prese con un progetto di business e vuole arrivare al successo online, imparando a sfruttare i vari tool messi oggi a disposizione dal web.

La prima delle lezioni gratuite si terrà giovedì 2 luglio: è possibile iscriversi alla GoDaddy School of Digital ed entrare nel gruppo Facebook dedicato all’iniziativa, tramite il quale sarà possibile interagire con la community, assistere alle lezioni in diretta live e approfondire i vari argomenti trattati grazie al supporto e agli spunti dei docenti di Ninja Academy.