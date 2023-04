Google TV offre gratuitamente oltre 800 canali televisivi: una rivoluzione nel mercato delle TV via internet?

Google ha recentemente annunciato che offrirà gratuitamente oltre 800 canali televisivi in streaming attraverso la sua piattaforma Google TV. Questa mossa potrebbe rappresentare una svolta significativa nel mercato delle TV via internet, ma potrebbe anche avere alcuni svantaggi.

Google TV offre gratuitamente oltre 800 canali televisivi (Foto@Pixabay)

La maggior parte dei canali offerti da Google TV sono già disponibili su altre piattaforme di streaming come YouTube TV, Hulu, Sling TV e altri servizi. Tuttavia, la novità di Google è quella di offrire questi canali gratuitamente attraverso la propria piattaforma.

Il vantaggio principale di questa mossa da parte di Google è quello di attrarre nuovi utenti alla piattaforma Google TV. Ciò potrebbe anche rappresentare una minaccia per altre piattaforme di streaming, che potrebbero perdere parte della propria base di utenti a favore di Google TV.

Inoltre, la decisione di Google di offrire questi canali gratuitamente potrebbe portare a una maggiore concorrenza nel mercato delle TV via internet, in cui molte piattaforme sono a pagamento. Questo potrebbe portare ad un’ulteriore democratizzazione del mercato, con un’offerta più ampia di servizi gratuiti.

Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi nella scelta di Google di offrire questi canali gratuitamente. Uno di questi è il fatto che la qualità dei canali potrebbe essere inferiore rispetto a quella di altre piattaforme di streaming, in quanto Google potrebbe non avere i mezzi per garantire la stessa qualità di altri servizi a pagamento.

Inoltre, ci potrebbero essere limitazioni territoriali nella disponibilità dei canali offerti da Google TV. Ad esempio, alcuni canali potrebbero essere disponibili solo negli Stati Uniti, mentre altri potrebbero essere limitati ad alcune regioni specifiche.

Un altro svantaggio potrebbe essere rappresentato dall’offerta di pubblicità durante la visione dei canali. Google potrebbe scegliere di monetizzare la sua piattaforma attraverso la pubblicità, il che potrebbe portare a interruzioni frequenti durante la visione dei programmi.

Nonostante questi svantaggi, la mossa di Google di offrire gratuitamente oltre 800 canali televisivi in streaming rappresenta comunque un’importante novità nel mercato delle TV via internet. Questo potrebbe portare ad un aumento della concorrenza nel settore e ad un’offerta più ampia di servizi gratuiti.

Inoltre, la decisione di Google di offrire questi canali gratuitamente potrebbe rappresentare una grande opportunità per le aziende che desiderano raggiungere un pubblico più ampio. Molte aziende potrebbero scegliere di pubblicizzare i loro prodotti e servizi attraverso la piattaforma Google TV, sfruttando la grande base di utenti che Google potrebbe attirare.

Infine, questa mossa potrebbe anche portare ad un aumento dell’interesse per la tecnologia di intelligenza artificiale, che Google sta utilizzando per offrire una migliore esperienza di visione. Google TV utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per suggerire programmi ai propri utenti, in base ai loro interessi e alle loro abitudini di visione.