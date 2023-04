Harry e Meghan vogliono 11 milioni di euro per partecipare all’incoronazione di Carlo

La coppia reale più discussa del momento ha fatto una richiesta a dir poco esorbitante alla famiglia reale britannica: 11 milioni di euro per presenziare all’incoronazione di Carlo, il padre di Harry e futuro re d’Inghilterra.

La cerimonia è prevista per il 6 maggio 2023, ma la presenza dei Sussex è ancora incerta.

Secondo il magazine In Touch, che cita una fonte vicina ai duchi, l’idea sarebbe stata di Meghan, che avrebbe convinto Harry a telefonare agli assistenti di Carlo per iniziare le trattative. La Markle avrebbe visto nell’evento una buona occasione per monetizzare la loro popolarità e per ricucire i rapporti con la monarchia, dopo le polemiche scatenate dalle loro interviste e dal loro libro-bomba Spare.

Harry, però, avrebbe avuto delle perplessità e avrebbe cercato di far capire alla moglie che non era il modo migliore per mostrare rispetto verso il padre e la tradizione. “Già è tanto che ci abbiano invitati”, avrebbe detto il principe, consapevole delle tensioni create dal loro addio alla royal family.

La risposta di Buckingham Palace, comunque, sarebbe stata un secco rifiuto. La famiglia reale non sarebbe disposta a pagare una cifra così alta per avere i Sussex tra gli ospiti dell’incoronazione. Anzi, secondo alcune voci, Harry e Meghan non avrebbero nemmeno un ruolo importante nella cerimonia: non ci sarebbe posto per loro nella processione che precederà l’evento all’Abbazia di Westminster, né sul balcone di Buckingham Palace, dove la famiglia reale saluterà la folla.

Nonostante la richiesta respinta, alcuni esperti reali ritengono che Harry e Meghan non oseranno mancare all’incoronazione di Carlo. Perché sanno bene che i contratti milionari che hanno firmato negli Stati Uniti – con Netflix, Spotify e Penguin Random House – dipendono dalla loro appartenenza alla famiglia reale. Se snobbassero un evento storico come l’incoronazione, i due rischierebbero di sembrare irrilevanti e tagliati fuori dal mondo royal. E le conseguenze economiche potrebbero essere devastanti.

Nessuno sa ancora se i Sussex saranno a Londra il 6 maggio. Ma una cosa è certa: che partecipino o meno, Harry e Meghan riusciranno comunque a far parlare di loro. Perché quel giorno si parlerà più di loro che del nuovo sovrano.

